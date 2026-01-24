Нахман - Обновление Души

«Обновление души» — это манифест духовного сопротивления отчаянию. Раби Нахман, сам прошедший через периоды «черной меланхолии», утверждает парадоксальную истину: падение — это лишь подготовка к новому, еще более высокому подъему.

Книга учит искусству «азрат кодеш» — поиску в себе крупиц добра даже тогда, когда кажется, что всё потеряно. Это не просто религиозный текст, а практическое руководство по реанимации человеческого духа. Эдингер или Юнг нашли бы здесь поразительные параллели с процессом интеграции Тени: раби Нахман призывает не убегать от своей тьмы, а находить в ней искры света, способные трансформировать личность.

Раби Нахман из Браслава - Обновление Души

Издано обществом "Путь праведника"

По распространению учения раби Нахмана из Браслава на русском языке.

Перевод с иврита: Моте Коган при участии Давида Шенкаря

208 с.

Раби Нахман из Браслава - Обновление Души - Содержание

Часть первая

Два умения, необходимые для возвращения к Всевышнему.

Значимость приближения далекого человека.

Сила праведника - способность поддержать.

Кем гордится Всевышний? (см. ч. 2, 34)

Цель спуска.

Причина внезапного падения и его преодоление.

Избавиться от дурных мыслей!

«.. .Полна земля Его славой».

Обнаружить присутствие Всевышнего.

Как человек, от которого скрыт Всевышний, узнает о Нем?

Приближение к Творцу из далеких мест.

Причина внезапного исчезновения стремления к святости.

Виды злого побуждения.

Чрезмерное воодушевление.

Чего надо беречься в трудное время?

Источник сил злого начала.

Отдаление - начало приближения.

Речь - способ укрепления.

Найти источник радости при падении.

Оберегать святость своей души.

Мужество.

Цель отдаления - приближение.

Найти в себе что-то хорошее.

Возрождающие душу снадобья.

Не терять надежду соединиться с Творцом.

«Где место Его величия?»

Держаться за счет упрямства.

Прежде чем войти во врата святости...

Что такое крохотное усилие?

Прогнать грусть и горечь.

Узкий мост.

Все обернется к лучшему!

Служить Всевышнему с помощью злого побуждения.

Упорно сопротивляться злому побуждению.

Испытание при подходе к высокой святости.

Знать, насколько далек - и приободриться.

Все получают жизненную силу из Торы.

Из глубин преисподней...

Порча и исправление.

Не отступить от врат святости.

Прошлого нет!

Быть решительным.

Мнимое отдаление.

Борьба.

Во что бы то ни было...

Не упасть духом самому и не столкнуть другого.

Временное приближение.

Часть вторая