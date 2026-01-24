Нахман - Обновление Души
«Обновление души» — это манифест духовного сопротивления отчаянию. Раби Нахман, сам прошедший через периоды «черной меланхолии», утверждает парадоксальную истину: падение — это лишь подготовка к новому, еще более высокому подъему.
Книга учит искусству «азрат кодеш» — поиску в себе крупиц добра даже тогда, когда кажется, что всё потеряно. Это не просто религиозный текст, а практическое руководство по реанимации человеческого духа. Эдингер или Юнг нашли бы здесь поразительные параллели с процессом интеграции Тени: раби Нахман призывает не убегать от своей тьмы, а находить в ней искры света, способные трансформировать личность.
Раби Нахман из Браслава - Обновление Души
Издано обществом "Путь праведника"
По распространению учения раби Нахмана из Браслава на русском языке.
Перевод с иврита: Моте Коган при участии Давида Шенкаря
208 с.
Раби Нахман из Браслава - Обновление Души - Содержание
Часть первая
Два умения, необходимые для возвращения к Всевышнему.
Значимость приближения далекого человека.
Сила праведника - способность поддержать.
Кем гордится Всевышний? (см. ч. 2, 34)
Цель спуска.
Причина внезапного падения и его преодоление.
Избавиться от дурных мыслей!
«.. .Полна земля Его славой».
Обнаружить присутствие Всевышнего.
Как человек, от которого скрыт Всевышний, узнает о Нем?
Приближение к Творцу из далеких мест.
Причина внезапного исчезновения стремления к святости.
Виды злого побуждения.
Чрезмерное воодушевление.
Чего надо беречься в трудное время?
Источник сил злого начала.
Отдаление - начало приближения.
Речь - способ укрепления.
Найти источник радости при падении.
Оберегать святость своей души.
Мужество.
Цель отдаления - приближение.
Найти в себе что-то хорошее.
Возрождающие душу снадобья.
Не терять надежду соединиться с Творцом.
«Где место Его величия?»
Держаться за счет упрямства.
Прежде чем войти во врата святости...
Что такое крохотное усилие?
Прогнать грусть и горечь.
Узкий мост.
Все обернется к лучшему!
Служить Всевышнему с помощью злого побуждения.
Упорно сопротивляться злому побуждению.
Испытание при подходе к высокой святости.
Знать, насколько далек - и приободриться.
Все получают жизненную силу из Торы.
Из глубин преисподней...
Порча и исправление.
Не отступить от врат святости.
Прошлого нет!
Быть решительным.
Мнимое отдаление.
Борьба.
Во что бы то ни было...
Не упасть духом самому и не столкнуть другого.
Временное приближение.
Часть вторая
Укрепление подобно служению в Храме.
И во мраке есть свет!
«Не будь слишком праведным, и не будь слишком нечестивым...» (Коэлет 7:17-18)
Подняться над понятиями места и времени.
Средство против путаницы и дурных влечений.
Основная причина падения людей и ее преодоление
Нет никакого места отчаянию!
Главная работа над собой.
Корень благочестия.
Возрадоваться дарованию Торы.
Укрепление в стремлении к святости.
Приближенные к праведнику.
Начать заново.
Источник душевных сил.
Радость Всевышнего.
Внутренние противоречия.
Кого укрепляют праведники?
Препятствия в служении Всевышнему и их преодоление.
Упорством еврея гордится Всевышний.
Поиск Творца.
Моральная поддержка человека.
Как самому стать праведником?
Сокровищница сил еврейской души.
Исключение после исключения - лишь затем, чтобы дополнить.
Стать новым созданием.
Время зрелости.
Творение мира и мира человека.
Разрушение - восстановление.
Быть связанным с общиной праведника.
Значимость пробуждения.
След от добра.
Радоваться имени.
Не оставлять даже несовершенное служение
Что отдаляет человека от Всевышнего?
Причина падений.
Тайна скрытого престола.
Повреждение луны.
Кто назван побеждающим?
Вера - корень укрепления.
В месте, где Всевышний скрыт...
Подмена обвинения заслугой.
Два пути укрепления.
Превращение сокрытия в знание
Исправление ущерба.
Не быть «стариком».
Крик из преисподней и ответ на него.
Знать толк во временах.
Не упасть окончательно.
Ведь ни один человек не похож на другого...
Защита падающего.
Тянуться к истине.
Помнить о своем еврействе.
Сосредоточиться на конечной цели.
Глубины свободы выбора.
Места твоего не оставляй!
Связывать боль с надеждой, но только лишь ради вечной цели.
Что такое укрепление?
Не путайся!
Начало для начала.
Спасение приходит сегодня.
Чем угрожает слабость духа?
Быть сильным в стремлении.
Искать силы в стремлении и надежде на Всевышнего.
Уловка злого начала.
Ложная истина.
Истинная мудрость - укрепление в молитве.
Война со злым началом.
У Всевышнего есть милость для любого человека.
Что умеет праведник.
Основная причина колебаний человека.
Почему необходимо подняться над временем?
Чудесное обновление.
Укрепление и заповедь о проказе.
Когда меркнет тот свет, что светил человеку...
Свет Творца - рядом с тобой.
«Мир далекому и близкому» (Йешаягу, 57:19).
Надежда на время беды...
Важность укрепления.
Уметь видеть хорошее.
Вера - укрепление.
Озарение желанием приблизиться к Творцу.
Не оставлять страха перед Творцом, что бы ни произошло.
Молись Всевышнему, даже если тебе кажется, что ты недостоин!
Цель трепета - обретение радости, а не наоборот.
И раб не заброшен...
Связь со святостью даже во время повседневного.
«Святой, благословен Он, не задерживает вознаграждение ни одному из созданий»
Как человеку во время беды обратить к себе милосердие Всевышнего.
Волоски добра.
Упреки Творца - к добру.
Найти в себе добро, взглянув с другой стороны.
К Творцу - из глубин моря жизни.
Как исполнилось пророчество о разрушении, так же исполнится и пророчество об избавлении.
Скрижали - верное свидетельство пути возвращения.
Не верь лжесвидетелям!
Тайна плохих времен.
Каждым движением, направленным на поиск славы Творца, человек что-то исправляет.
Хотя бы желать...
Сила протеста против зла.
Свет истины.
Спуск ради исправления прошлого.
Причина отчаяния - самообман!
Фундамент, на котором держится все.
Главное средство укрепления.
Обновление милости Всевышнего.
Где можно получить силу укрепления?
Раскрыть милосердие Всевышнего.
Совершенство - соединить суд и милость вместе.
Не откладывай!
Искать то, что потерял.
«В тесноте Ты расширил мне».
Оживить себя связью с Торой.
Тайна Всевышнего.
Только сегодня!
И спешить, и ждать...
Верь также и в самого себя!
Приближайся к Творцу согласно ситуации.
Нерасторжимая связь с Творцом.
«Ты - Б-г скрывающийся» (Йешаягу 45:15)
Заповеди - проявление света истины.
Вера - надежда.
Когда надо вспоминать о своих заслугах, а когда нет.
Не торопиться, но и не отвлекаться от стремления.
Что означает "сдвинуться на волосок" в духовном состоянии человека.
Смелость - лестница.
Постепенно, все выше...
Бей врага его же оружием!
Несмотря на то, что пока не можешь зайти.
Вместо развода...
Всевышний скрывается даже в месте твоего падения! Словарь понятий
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