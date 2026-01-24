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Нахман - Обновление Души

Раби Нахман - Обновление Души
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

«Обновление души» — это манифест духовного сопротивления отчаянию. Раби Нахман, сам прошедший через периоды «черной меланхолии», утверждает парадоксальную истину: падение — это лишь подготовка к новому, еще более высокому подъему.

Книга учит искусству «азрат кодеш» — поиску в себе крупиц добра даже тогда, когда кажется, что всё потеряно. Это не просто религиозный текст, а практическое руководство по реанимации человеческого духа. Эдингер или Юнг нашли бы здесь поразительные параллели с процессом интеграции Тени: раби Нахман призывает не убегать от своей тьмы, а находить в ней искры света, способные трансформировать личность.

Раби Нахман из Браслава - Обновление Души

Издано обществом "Путь праведника"

По распространению учения раби Нахмана из Браслава на русском языке.

Перевод с иврита: Моте Коган при участии Давида Шенкаря

208 с.

Раби Нахман из Браслава - Обновление Души - Содержание

Часть первая

  • Два умения, необходимые для возвращения к Всевышнему.

  • Значимость приближения далекого человека.

  • Сила праведника - способность поддержать.

  • Кем гордится Всевышний? (см. ч. 2, 34)

  • Цель спуска.

  • Причина внезапного падения и его преодоление.

  • Избавиться от дурных мыслей!

  • «.. .Полна земля Его славой».

  • Обнаружить присутствие Всевышнего.

  • Как человек, от которого скрыт Всевышний, узнает о Нем?

  • Приближение к Творцу из далеких мест.

  • Причина внезапного исчезновения стремления к святости.

  • Виды злого побуждения.

  • Чрезмерное воодушевление.

  • Чего надо беречься в трудное время?

  • Источник сил злого начала.

  • Отдаление - начало приближения.

  • Речь - способ укрепления.

  • Найти источник радости при падении.

  • Оберегать святость своей души.

  • Мужество.

  • Цель отдаления - приближение.

  • Найти в себе что-то хорошее.

  • Возрождающие душу снадобья.

  • Не терять надежду соединиться с Творцом.

  • «Где место Его величия?»

  • Держаться за счет упрямства.

  • Прежде чем войти во врата святости...

  • Что такое крохотное усилие?

  • Прогнать грусть и горечь.

  • Узкий мост.

  • Все обернется к лучшему!

  • Служить Всевышнему с помощью злого побуждения.

  • Упорно сопротивляться злому побуждению.

  • Испытание при подходе к высокой святости.

  • Знать, насколько далек - и приободриться.

  • Все получают жизненную силу из Торы.

  • Из глубин преисподней...

  • Порча и исправление.

  • Не отступить от врат святости.

  • Прошлого нет!

  • Быть решительным.

  • Мнимое отдаление.

  • Борьба.

  • Во что бы то ни было...

  • Не упасть духом самому и не столкнуть другого.

  • Временное приближение.

Часть вторая

  • Укрепление подобно служению в Храме.

  • И во мраке есть свет!

  • «Не будь слишком праведным, и не будь слишком нечестивым...» (Коэлет 7:17-18)

  • Подняться над понятиями места и времени.

  • Средство против путаницы и дурных влечений.

  • Основная причина падения людей и ее преодоление

  • Нет никакого места отчаянию!

  • Главная работа над собой.

  • Корень благочестия.

  • Возрадоваться дарованию Торы.

  • Укрепление в стремлении к святости.

  • Приближенные к праведнику.

  • Начать заново.

  • Источник душевных сил.

  • Радость Всевышнего.

  • Внутренние противоречия.

  • Кого укрепляют праведники?

  • Препятствия в служении Всевышнему и их преодоление.

  • Упорством еврея гордится Всевышний.

  • Поиск Творца.

  • Моральная поддержка человека.

  • Как самому стать праведником?

  • Сокровищница сил еврейской души.

  • Исключение после исключения - лишь затем, чтобы дополнить.

  • Стать новым созданием.

  • Время зрелости.

  • Творение мира и мира человека.

  • Разрушение - восстановление.

  • Быть связанным с общиной праведника.

  • Значимость пробуждения.

  • След от добра.

  • Радоваться имени.

  • Не оставлять даже несовершенное служение

  • Что отдаляет человека от Всевышнего?

  • Причина падений.

  • Тайна скрытого престола.

  • Повреждение луны.

  • Кто назван побеждающим?

  • Вера - корень укрепления.

  • В месте, где Всевышний скрыт...

  • Подмена обвинения заслугой.

  • Два пути укрепления.

  • Превращение сокрытия в знание

  • Исправление ущерба.

  • Не быть «стариком».

  • Крик из преисподней и ответ на него.

  • Знать толк во временах.

  • Не упасть окончательно.

  • Ведь ни один человек не похож на другого...

  • Защита падающего.

  • Тянуться к истине.

  • Помнить о своем еврействе.

  • Сосредоточиться на конечной цели.

  • Глубины свободы выбора.

  • Места твоего не оставляй!

  • Связывать боль с надеждой, но только лишь ради вечной цели.

  • Что такое укрепление?

  • Не путайся!

  • Начало для начала.

  • Спасение приходит сегодня.

  • Чем угрожает слабость духа?

  • Быть сильным в стремлении.

  • Искать силы в стремлении и надежде на Всевышнего.

  • Уловка злого начала.

  • Ложная истина.

  • Истинная мудрость - укрепление в молитве.

  • Война со злым началом.

  • У Всевышнего есть милость для любого человека.

  • Что умеет праведник.

  • Основная причина колебаний человека.

  • Почему необходимо подняться над временем?

  • Чудесное обновление.

  • Укрепление и заповедь о проказе.

  • Когда меркнет тот свет, что светил человеку...

  • Свет Творца - рядом с тобой.

  • «Мир далекому и близкому» (Йешаягу, 57:19).

  • Надежда на время беды...

  • Важность укрепления.

  • Уметь видеть хорошее.

  • Вера - укрепление.

  • Озарение желанием приблизиться к Творцу.

  • Не оставлять страха перед Творцом, что бы ни произошло.

  • Молись Всевышнему, даже если тебе кажется, что ты недостоин!

  • Цель трепета - обретение радости, а не наоборот.

  • И раб не заброшен...

  • Связь со святостью даже во время повседневного.

  • «Святой, благословен Он, не задерживает вознаграждение ни одному из созданий»

  • Как человеку во время беды обратить к себе милосердие Всевышнего.

  • Волоски добра.

  • Упреки Творца - к добру.

  • Найти в себе добро, взглянув с другой стороны.

  • К Творцу - из глубин моря жизни.

  • Как исполнилось пророчество о разрушении, так же исполнится и пророчество об избавлении.

  • Скрижали - верное свидетельство пути возвращения.

  • Не верь лжесвидетелям!

  • Тайна плохих времен.

  • Каждым движением, направленным на поиск славы Творца, человек что-то исправляет.

  • Хотя бы желать...

  • Сила протеста против зла.

  • Свет истины.

  • Спуск ради исправления прошлого.

  • Причина отчаяния - самообман!

  • Фундамент, на котором держится все.

  • Главное средство укрепления.

  • Обновление милости Всевышнего.

  • Где можно получить силу укрепления?

  • Раскрыть милосердие Всевышнего.

  • Совершенство - соединить суд и милость вместе.

  • Не откладывай!

  • Искать то, что потерял.

  • «В тесноте Ты расширил мне».

  • Оживить себя связью с Торой.

  • Тайна Всевышнего.

  • Только сегодня!

  • И спешить, и ждать...

  • Верь также и в самого себя!

  • Приближайся к Творцу согласно ситуации.

  • Нерасторжимая связь с Творцом.

  • «Ты - Б-г скрывающийся» (Йешаягу 45:15)

  • Заповеди - проявление света истины.

  • Вера - надежда.

  • Когда надо вспоминать о своих заслугах, а когда нет.

  • Не торопиться, но и не отвлекаться от стремления.

  • Что означает "сдвинуться на волосок" в духовном состоянии человека.

  • Смелость - лестница.

  • Постепенно, все выше...

  • Бей врага его же оружием!

  • Несмотря на то, что пока не можешь зайти.

  • Вместо развода...

  • Всевышний скрывается даже в месте твоего падения! Словарь понятий

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Added 24.01.2026
Author brat lexmak
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