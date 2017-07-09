Народная демонология Полесья
Настоящая книга представляет собой первый том готовящегося к печати четырехтомного издания полевых материалов по демонологии, собранных в 70— 90-е гг. XX в. Полесской экспедицией под руководством академика Н. И. Толстого. Полесский архив хранится в Отделе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН. Отдельные материалы Полесского архива, в том числе и в области мифологии, многократно цитировались в различных исследованиях, посвященных традиционной культуре. Однако впервые все тексты по демонологии, хранящиеся в этом архиве, собраны в одном издании и представлены в виде аналитически описанной структуры, содержащей обширный корпус текстов (около 8 тысяч единиц), расположенный по единому географическому и тематическому алгоритму.
Важная теоретическая и практическая цель данного издания — выработка и апробация новых принципов публикации полевых материалов, которая не только вводит в научный оборот новые тексты в их аутентичном виде, но и представляет их читателю в аналитически обработанном и классифицированном виде. При использовании таких принципов подготовки издания сама форма подачи материала является результатом глубокого научного исследования. Настоящее издание продолжает традицию изучения и описания Полесья, принятую в трудах предшественников, прежде всего в работах Н. И. Толстого. Описанный по единому принципу полевой материал не только позволяет построить полную типологию и классификацию полесской мифологической системы, но и проследить диалектные различия в демонологических верованиях различных ареалов Полесья.
Народная демонология Полесья - Публикации текстов в записях 80— 90-х гг. XX века - Том 1 - Люди со сверхъестественными свойствами
Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская.
М: Языки славянских культур, 2010. — 648 c. — (Studia philologica).
ISBN 978-5-9551-0446-1
Народная демонология Полесья - Публикации текстов в записях 80— 90-х гг. XX века - Том 1 - Люди со сверхъестественными свойствами - Содержание
Предисловие
Люди со сверхъестественными свойствами
- Глава1. Ведьма (Л. Н. Виноградова)
- Глава2. Колдун (Л. Н. Виноградова)
- Глава3. Колдунья (Л. Н. Виноградова)
- Глава4. Залом (Е. Е. Левкиевская)
- Глава5. Знахарь, знахарка (Л. Н. Виноградова)
- Глава6. «Знающие» люди (Л. Н. Виноградова)
- Глава7. Волколак (Е. Е. Левкиевская)
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Административная карта Полесья
- 2. Список сел и информантов
- 3. Список собирателей
- 4. Программа Полесской экспедиции. XIII. Демонология
- 5. Указатель мифологических мотивов 1-го тома
- 6. Словарь диалектных и трудных для понимания слов
- 7. Словарь календарной лексики
- 8. Словарь мифологической лексики
- 9. Библиография
Народная демонология Полесья - Публикации текстов в записях 80— 90-х гг. XX века - Том 1 - Люди со сверхъестественными свойствами - Характеристика Полесья
Полесье занимает обширную территорию, вытянутую вдоль течения реки Припять. Географически оно представляет собой большую низменность, восточные границы которой проходят по рекам Березине и Днепру, западные — по Западному Бугу. Южными границами Полесья являются склоны Волынско-Подольского и Овручско-Словечанского плато, северной границей считается линия, проходящая севернее Бреста и Кобрина к Слуцку. В административном плане северная часть Полесья относится к Белоруссии, южная — к Украине (Толстой 1968, 5). Ареал, на котором собраны публикуемые материалы, охватывает пространство от юго-западных земель России до границы с Польшей и включает две белорусские области (Брестскую и Гомельскую), шесть украинских областей (Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую,Черниговскую и, частично, Сумскую), а также отдельные районы Брянской и Калужской областей России.
Уникальность настоящего издания заключается не только в масшатабности описываемого ареала и охвате материала, но и в особенностях самого Полесья, как одного из наиболее интересных в этнокультурном отношении регионов Восточной Славии. Ценность Полесья как целостного этнокультурного региона определяется его непосредственным соседством с гипотетической территорией славянской прародины или вероятной принадлежностью западной части Полесья к этой территории, что позволяет считать Полесье одним из наиболее древних ареалов расселения славян и формирования их культуры. Географическая специфика региона, особенности уклада жизни населения способствовали консервации сформированной традиции. Несмотря на значительную протяженность территории, можно говорить о типологическом единстве полесской традиции — она обладает характерным именно для этого ареала корпусом фольклорных текстов, релевантных мифологических мотивов и сюжетов, обрядовых элементов, весьма устойчивое сочетание которых отличает ее от других славянских традиций.
Полесская традиция до самого последнего времени прекрасно сохраняла в себе многие архаичные элементы славянской культуры, полностью или частично утраченные в других регионах. Выявление и анализ этих элементов должны облегчить задачу реконструкции древнейших прасостояний славянской культуры. С другой стороны, Полесье, лежащее на стыке трех восточнославянских этносов и на пограничье с западнославянскими землями, тесно связано большим количеством лингвистических, фольклорных и этнокультурных соответствий с другими славянскими традициями: на западе с польской, на юге с карпатско-балканской, на северно-востоке с псковско-новгородской, на востоке с брянской, а также с другими частями белорусской и украинской традиций. Большую важность представляют и связи полесской традиции с инославянскими ареалами, прежде всего с балтийскими и фино-угорскими. Результаты, полученные после описания, классификации и картографирования этих соответствий, несомненно, послужат ценным материалом для решения проблемы славянского этногенеза.
Народная демонология Полесья - Публикации текстов в записях 80— 90-х гг. XX века - Том 2 - Демонологизация умерших людей
Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская
М: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. — 800 c. — (Studia philologica).
ISSN ISSN 1726-135X
ISBN 978-5-9551-0606-9
Народная демонология Полесья - Публикации текстов в записях 80— 90-х гг. XX века - Том 2 - Демонологизация умерших людей - Содержание
Предисловие
Умершие
- Глава 8. Душа (Е. Е. Левкиевская)
- Глава 9. Покойник (Е. Е. Левкиевская)
- Глава 10. Деды (души предков) (Е. Е. Левкиевская)
- Глава 11. Дети некрещеные (Е. Е. Левкиевская)
- Глава 12. « Ходячий покойник» (Е. Е. Левкиевская)
- Глава 13. Самоубийца (Е. Е. Левкиевская)
- Глава 14. Русалка (Л. Н. Виноградова)
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Административная карта Полесья
- 2. Список населенных пунктов и информантов
- 3. Список собирателей
- 4. Указатель мифологических мотивов 2-го тома
- 5. Словарь диалектных и трудных для понимания слов
- 6. Словарь календарных дат и праздников
- 7. Словарь мифологической лексики
- 8. Библиография
Народная демонология Полесья - Публикации текстов в записях 80— 90-х гг. XX века - Том 2 - Демонологизация умерших людей - Предисловие
Второй том «Народной демонологии Полесья» содержит обширный корпус текстов из Полесского архива (Отдел этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН), посвященный одному из наиболее значимых фрагментов не только полесской, но и славянской мифологической системы в целом — мифологическим персонажам, происходящим из разных типов умерших людей. Сюда относятся: душа, покойник, души предков (деды), дети, умершие некрещеными, «ходячий» покойник, самоубийца, русалка. Каждому из этих персонажей посвящена своя глава. Поскольку во всех четырех томах настоящего издания принята сквозная нумерация глав, то во втором томе представлены главы с восьмой по четырнадцатую. Во втором томе сохраняются принципы организации материала и публикации текстов, разработанные в первом томе (см.: «Народная демонология Полесья». Т. 1. М., 2010. С. 25—31). Важно подчеркнуть, что в основе организации глав лежит соединение тематического и географического принципов. Тематический принцип основан на том, что каждый мифологический персонаж имеет свой устойчивый набор релевантных мотивов, закрепленных в традиции. Этот набор мотивов является алгоритмом описания персонажа. Единый географический принцип расположения материала (с северо-запада региона на юго-восток) позволяет показать ареальное распространение того или иного мифологического мотива. Одновременно данный принцип дает возможность увидеть, как полесская мифологическая традиция соотносится с соседними славянскими ареалами.
Мифологизация умерших — один из наиболее продуктивных механизмов создания демонологических образов в славянской традиции. В его основе лежит неоднократно описанное исследователями универсальное для славянского традиционного сознания представление о «правильной», «чистой», «своей», «хорошей» смерти и «неправильной», «нечистой», «не-своей» смерти, определяющих посмертную участь покойников и их превращение в тех или иных потусторонних существ. Умершие «своей», «чистой» смертью, переходят в разряд предков, отношения с которыми «узаконены» системой соответствующих поминальных ритуалов. Умершие «нечистой», «преждевременной» смертью (самоубийцы, грешники, ведьмы, колдуны, люди, не изжившие своего срока жизни) пополняют ряды нечистой силы. Впервые мифологические персонажи, происходящие из «нечистых» покойников, как самостоятельная категория мифологической системы были описаны Д. К. Зелениным, назвавшим их «заложными» покойниками по типу захоронения, принятому в русской народной культуре (Зеленин 1995, 38—73). Изучение представлений о «чистой» и «нечистой» смерти и связанных с ними разных аспектов мифологизации покойников в славянской традиции нашло свое отражение в работах ряда исследователей (см., в частности: Виноградова 2000а, 25—51; Седакова 2004, 39—42, 267—268; Левкиевская 2009а, 118—124; Толстая 2001, 151—205).
Для полесской мифологической системы этот круг персонажей является одной из двух доминант, с которой по значимости и по количеству порождаемых текстов могут сравниться только представления о людях с демоническими свойствами (ведьме, колдуне и под.). Применительно к полесскому материалу проблема персонажей, происходящих из умерших, наиболее подробно была описана в работах Л. Н. Виноградовой (Виноградова 1986, 88—133; 2001, 30—36).
При составлении данного тома авторы видели свою задачу не только в том, чтобы представить классифицированный полевой материал, отражающий полесские представления о мифологических персонажах, происходящих из покойников, но и в том, чтобы показать типологические и диалектные особенности этого ключевого фрагмента полесской мифологии по сравнению с его аналогами в других славянских традициях. Важной особенностью публикуемых в этом томе материалов является то, что наряду с нарративами, непосредственно отражающими мифологические представления (былички и поверья), в него включены тексты, описывающие принятые в традиции обрядовые действия и ритуалы, которые актуализируют и поддерживают эти представления на акциональном уровне. В частности, в корпус текстов о душе входят описания обычая оставлять для души на подоконнике воду, еду полотенце, поскольку это характеризует душу как некую материальную сущность, нуждающуюся в еде, питье и мытье. В главе о покойнике содержатся рассказы об особенностях снаряжения покойника на «тот» свет (например, обычае класть в гроб второй комплект белья, чтобы на «том» свете покойник мог переодеться, или предметы, которыми он пользовался при жизни — костыль, очки, расческу, зеркало и пр.), поскольку в подобных обычаях непосредственно реализуются мифологические верования об устройстве «того» света и существовании умерших в загробном мире. В главы о детях, умерших некрещеными, и самоубийцах включены материалы об особенностях их захоронения вне кладбища — на перекрестках, границах сел, в лесу и пр., что поддерживает общие представления об этих персонажах как «нечистых» покойниках.
Шикарно!
И такое бывает?