Наследие - 1 - часть 2

Эта хрестоматия представляет собой фундаментальное собрание первоисточников, охватывающее ключевые этапы развития государственно-конфессиональных отношений в России. Вторая часть издания фокусируется на наиболее сложных и динамичных периодах — от синодальной эпохи имперской России до современных реалий начала XXI века. Сборник включает в себя законодательные акты, правительственные распоряжения, церковные определения и программные документы различных конфессий, что позволяет читателю проследить трансформацию правового статуса религии в российском обществе.

Материалы хрестоматии структурированы таким образом, чтобы показать не только официальную позицию власти, но и живую реакцию религиозных институтов на вызовы времени — от революционных потрясений 1917 года до процессов постсоветского религиозного возрождения. Особое внимание уделено межконфессиональному диалогу и формированию современной законодательной базы, регулирующей деятельность религиозных объединений. Книга служит незаменимым пособием для историков, правоведов и религиоведов, предоставляя документальную основу для объективного анализа того, как религия, общество и государство взаимодействовали на протяжении веков, формируя уникальный облик российской цивилизации.

Сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта

М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. — 288 с.

ISBN 978–5–7729–0620–0 (ч. II)

ISBN 978–5–7729–0681–1 (ч. I–II)

Наследие - Выпуск 1 - Книга 1 - История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) - хрестоматия в двух частях - Часть II - XХ – начало XXI века - Содержание

Часть II - XX – начало XXI века

VI. Период правления Временного правительства (февраль – октябрь 1917 г.)

АКТЫ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ, О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

VII. Правовое положение религиозных организаций и верующих в советский период (1917–1991 гг.)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1917–1929 гг.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ПРОТЕСТАНТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИБИРИ В 1920–1930-е гг.

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1917–1929 гг.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1929–1943 гг.

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1929–1943 гг.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1943–1958 гг.

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1943–1958 гг.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1958–1964 гг.

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1958–1964 гг.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1965–1985 гг.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1985–1990 гг.

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1985–1990 гг.

VIII. Государственно-конфессиональные отношения в процессе преобразований общественно-политической системы в России (1991–2000 гг.)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1991–2000 гг.

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1991–2000 гг.

IХ. Социальные концепции религиозных организаций в Российской Федерации

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (извлечения)

Социальная позиция Протестантских Церквей России (извлечения)

Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня России (извлечения)

Основы социальной концепции Российского объединенного Союза Христиан Веры Евангельской (извлечения)

Основные положения социальной программы Российских мусульман (извлечения)

Основы социальной концепции Иудаизма в России (извлечения)

Социальная концепция Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбургского исповедания

Предметно-тематический указатель

Именной указатель

Словарь старорусских понятий и терминов

Словарь мусульманских терминов

Список источников и использованной литературы