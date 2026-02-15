Наследие - 1 - часть 2

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services

Эта хрестоматия представляет собой фундаментальное собрание первоисточников, охватывающее ключевые этапы развития государственно-конфессиональных отношений в России. Вторая часть издания фокусируется на наиболее сложных и динамичных периодах — от синодальной эпохи имперской России до современных реалий начала XXI века. Сборник включает в себя законодательные акты, правительственные распоряжения, церковные определения и программные документы различных конфессий, что позволяет читателю проследить трансформацию правового статуса религии в российском обществе.

Материалы хрестоматии структурированы таким образом, чтобы показать не только официальную позицию власти, но и живую реакцию религиозных институтов на вызовы времени — от революционных потрясений 1917 года до процессов постсоветского религиозного возрождения. Особое внимание уделено межконфессиональному диалогу и формированию современной законодательной базы, регулирующей деятельность религиозных объединений. Книга служит незаменимым пособием для историков, правоведов и религиоведов, предоставляя документальную основу для объективного анализа того, как религия, общество и государство взаимодействовали на протяжении веков, формируя уникальный облик российской цивилизации.

Наследие - Выпуск 1 - Религия — общество — государство: институты, процессы, мысль. Книга 1 - История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) - хрестоматия в двух частях - часть 2

Сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта

Часть II - XХ – начало XXI века

М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. — 288 с.

ISBN 978–5–7729–0620–0 (ч. II)

ISBN 978–5–7729–0681–1 (ч. I–II)

Наследие - Выпуск 1 - Книга 1 - История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) - хрестоматия в двух частях - Часть II - XХ – начало XXI века - Содержание

Часть II - XX – начало XXI века

VI. Период правления Временного правительства (февраль – октябрь 1917 г.)

  • АКТЫ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

  • ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ, О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

VII. Правовое положение религиозных организаций и верующих в советский период (1917–1991 гг.)

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1917–1929 гг.

  • МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ПРОТЕСТАНТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИБИРИ В 1920–1930-е гг.

  • ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1917–1929 гг.

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1929–1943 гг.

  • ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1929–1943 гг.

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1943–1958 гг.

  • ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1943–1958 гг.

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1958–1964 гг.

  • ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1958–1964 гг.

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1965–1985 гг.

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1985–1990 гг.

  • ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1985–1990 гг.

VIII. Государственно-конфессиональные отношения в процессе преобразований общественно-политической системы в России (1991–2000 гг.)

  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 1991–2000 гг.

  • ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1991–2000 гг.

IХ. Социальные концепции религиозных организаций в Российской Федерации

  • Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (извлечения)

  • Социальная позиция Протестантских Церквей России (извлечения)

  • Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня России (извлечения)

  • Основы социальной концепции Российского объединенного Союза Христиан Веры Евангельской (извлечения)

  • Основные положения социальной программы Российских мусульман (извлечения)

  • Основы социальной концепции Иудаизма в России (извлечения)

  • Социальная концепция Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбургского исповедания

Предметно-тематический указатель

Именной указатель

Словарь старорусских понятий и терминов

Словарь мусульманских терминов

Список источников и использованной литературы

