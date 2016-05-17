Научное и богословское осмысление предельных вопросов - космология - творение - эсхатология

Статья американского богослова-протестанта Р. Рассела посвящена проблеме связи христианской эсхатологии как учения о будущем конце вселенной и современных космологических теорий конца вселенной. Автор излагает различные космологические сценарии такого конца, имеющиеся в научной литературе. Впрочем, по мнению научного редактора, он упустил одну интересную возможность, имеющуюся в общей теории относительности. Это существование решений уравнений

Эйнштейна, когда в некоторый момент время исчезает вообще, без стремления к бесконечности каких-либо приливных сил. Обычные космологические решения, например решение Фридмана для замкнутой вселенной с сингулярностью в будущем, являются лишь максимально полными решениями, когда в будущем обязательно проявится сингулярность как конец вселенной. Но то же фридмановское решение «может» оборваться в любой момент времени, причем во вселенной ничто не «предупредит» заранее ее обитателей о подобном событии.

Тем самым возникают вопросы о том, в какой степени природа поддерживает сама себя и есть ли у нас уверенность, что «всегда» будет так, как сейчас? Что поддерживает законы физики такими, какие они есть? Рассел, обсуждая взаимодействие эсхатологии и научной космологии, обращает внимание на богословскую концепцию конца вселенной как нового творения Богом вселенной с уже другими законами, творения не из ничего, а из предсуществовавшей вселенной, в которой мы сейчас находимся. При этом могут быть как совпадения с современными научными теориями, так и отсутствие таковых.