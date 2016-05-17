Научное и богословское осмысление - космология - творение - эсхатология
Сборник посвящен проблемам диалога естественных и гуманитарных наук и богословия.
В первой половине первого тысячелетия после Рождества Христова отцами церкви была предпринята героическая попытка осмысления христианского религиозного опыта и христианского откровения в терминах эллинской философии.
Сегодня, в начале третьего тысячелетия, мы обладаем гораздо большими знаниями об окружающем мире и человеке, чем древние греки.
Поэтому вполне естественными являются попытки осмысления религиозного опыта, прежде всего связанного с христианской традицией, в терминах современной науки.
Научное и богословское осмысление предельных вопросов - космология - творение - эсхатология
Под ред. А. Гриба (серия «Богословие и наука»)
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. - XIV + 222 с.
ISBN 5-89647-196-3
Научное и богословское осмысление предельных вопросов - космология - творение - эсхатология - Содержание
Предисловие научного редактора
Приветственное слово митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета к участникам конференции
Богословие и естественные науки
Джордж В. Койн
- Наука и поиск предельного смысла в размышлениях Иоанна Павла II
Юзеф Жичинский
- Ничто или Логос? Сотворение вселенной по Стивену Хокингу
Роберт Рассел
- Воскресение, эсхатология и космология: принципы их творческого взаимодействия
Жан Ковалевский
- Творение и эволюция: действие Святого Духа
Андрей Гриб
- Квантовый индетерменизм и свобода воли
Джон Хедли Брук
- Значение человеческого «Я» в эволюционной космологии: что изменил Дарвин?
Галина Муравник
- Биологическая эволюция: интеллектуальный соблазн или пространство божественного откровения?
Богословие и гуманитарные науки
Людмила Максименко
- Интертекстуальность в метатекстах космологиии богословия
Алексей Нестерук
- От непознаваемости вселенной к телеологии человеческого духа
Андрей Павленко
- Европейская космология: между «рождением» и «творением»
Нильс Хенрик Грегерсен
- Бог и материя: попытка сопоставить платонические и стоические аспекты христологии Логоса
Дэвид Мартин
- Творение и эсхатология в свете социологии и антропологии
Виктор Бычков
- Посткультура как апокалиптический символ
Вячеслав Океанский
- Астропоэтика и поэтическая космология в России: образы звезд и мироздания в русской лирике XVIII-XX веков...
Светлана Коначева
- Историчность человеческого существования в эсхатологической перспективе
Григорий Гутнер
- Эсхатологический аспект этики и эпистемологии
Об авторах
Научное и богословское осмысление предельных вопросов - космология - творение - эсхатология - Предисловие
Статья американского богослова-протестанта Р. Рассела посвящена проблеме связи христианской эсхатологии как учения о будущем конце вселенной и современных космологических теорий конца вселенной. Автор излагает различные космологические сценарии такого конца, имеющиеся в научной литературе. Впрочем, по мнению научного редактора, он упустил одну интересную возможность, имеющуюся в общей теории относительности. Это существование решений уравнений
Эйнштейна, когда в некоторый момент время исчезает вообще, без стремления к бесконечности каких-либо приливных сил. Обычные космологические решения, например решение Фридмана для замкнутой вселенной с сингулярностью в будущем, являются лишь максимально полными решениями, когда в будущем обязательно проявится сингулярность как конец вселенной. Но то же фридмановское решение «может» оборваться в любой момент времени, причем во вселенной ничто не «предупредит» заранее ее обитателей о подобном событии.
Тем самым возникают вопросы о том, в какой степени природа поддерживает сама себя и есть ли у нас уверенность, что «всегда» будет так, как сейчас? Что поддерживает законы физики такими, какие они есть? Рассел, обсуждая взаимодействие эсхатологии и научной космологии, обращает внимание на богословскую концепцию конца вселенной как нового творения Богом вселенной с уже другими законами, творения не из ничего, а из предсуществовавшей вселенной, в которой мы сейчас находимся. При этом могут быть как совпадения с современными научными теориями, так и отсутствие таковых.
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