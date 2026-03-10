Издание «Некромантия из библиотеки Медичи» (2024) представляет собой уникальный перевод флорентийской рукописи конца XV века, хранящейся в знаменитой Библиотеке Лауренциана. Этот кодекс — редкий образец западноевропейского гримуара, в котором практическая магия эпохи Возрождения предстает во всем своем мрачном многообразии: от техник достижения невидимости до ритуалов вызова «призрачных учителей».

Книга включает в себя не только рецепты «черной магии» (нигромантии), но и подробные наставления по работе с духами, демонами и душами умерших (скиомантия). Особое место в сборнике занимают материалы, приписываемые легендарному ученому и чародею Средневековья Майклу Скоту (Михаилу Шотландцу), чья магическая репутация на протяжении веков будоражила умы европейских интеллектуалов.

Некромантия из библиотеки Медичи - Рукопись Plut. 89 Sup 38

М.: Thesaurus Deorum, 2024. — 208 с.

ISBN 978-5-6051407-3-3

Некромантия из библиотеки Медичи - Содержание