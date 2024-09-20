Малан Нел - Церковь, движимая идентичностью

Корень глагола «строить» встречается в Ветхом Завете около 390 раз в различных формах. И почти во всех контекстах подразумевает субъекта, который возводит, сооружает, устанавливает и ремонтирует. А также может означать «создание» в смысле творения из ничего. Хотя иногда упоминается мудрость и постоянство Господа (Пр. 9:1; Пс. 88:3), на самом деле субъектом строительства всегда является Сам Бог: Он - Строитель. На Ближнем Востоке в древние времена войны постоянно сопровождались разрушением жилищ врагов, захватом урожаев. В мирное время земли вновь застраивались, засевались, и люди снова могли жить в своих домах и питаться плодами со своих полей. И война в Израиле стал а ассоциироваться с Божьим гневом, а мир - с Божьими благостью, заботой и милосердием. Пророки часто использовали образы строительства и посева в мирное время и уничтожения построек и полей во время войны, чтобы показать Божье отношение к Своему народу, причём как положительное, так и отрицательное.

Тому есть множество примеров: «Они будут строить дома и жить в них; они будут сажать виноградники и есть их плоды. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой, не будут более сажать, чтобы другой ел. Потому что дни Моего народа сравняются с днями дерева: избранные Мои будут наслаждаться плодами своего труда. Они не будут трудиться напрасно и рожать детей на беду; ибо они будут народом, благословенным Господом, они и с ними их потомки. Прежде чем они воззовут, Я отвечу; пока ещё будут говорить, Я услышу» (Ис. 65:21-24).

Иеремия и Захария тоже использовали образ строительства. У них, как и везде в Ветхом Завете, строителем выступает Сам Бог. Однако суверенный Господь и Владыка, заключивший завет со Своим народом, не только созидает, но и разрушает. Если Бог разрушает, никто не может отстроить заново без Его помощи. В Своей благодати Он строит и насаждает, а в суде Своём Он решительно вырывает и уничтожает. Дело Яхве - созидать. Он обещает это и делает это Сам, даже если делает это через людей.

Малан Нел - Церковь, движимая идентичностью

Пер. с ан гл. Н. Кудаева

СПб.: «Библия для всех», 2024, 360 с.

ISBN 978-5-7454-1876-1

Малан Нел - Церковь, движимая идентичностью - Содержание

Слово автора к российскому читателю

Благодарность

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Строительство поместной церкви: теологические перспективы

Глава 1 В чём заключается строительство церкви? Краткий библейский обзор

Глава 2 Пять сторон концепции строительства церкви

Глава 3 Богословские взгляды на идентичность миссиональной церкви

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Развитие миссиональной поместной церкви: процесс реформирования

Глава 4 Реформация - это процесс

Глава 5 Мотивация, «разморозка» церкви и разработка её миссии

Глава 6 Анализ церкви

Глава 7 Целенаправленное действие

Библиография