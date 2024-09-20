Малан Нел - Церковь, движимая идентичностью

Нел - Церковь, движимая идентичностью
Корень глагола «строить» встречается в Ветхом Завете около 390 раз в различных формах. И почти во всех контекстах подразумевает субъекта, который возводит, сооружает, устанавливает и ремонтирует. А также может означать «создание» в смысле творения из ничего. Хотя иногда упоминается мудрость и постоянство Господа (Пр. 9:1; Пс. 88:3), на самом деле субъектом строительства всегда является Сам Бог: Он - Строитель. На Ближнем Востоке в древние времена войны постоянно сопровождались разрушением жилищ врагов, захватом урожаев. В мирное время земли вновь застраивались, засевались, и люди снова могли жить в своих домах и питаться плодами со своих полей. И война в Израиле стал а ассоциироваться с Божьим гневом, а мир - с Божьими благостью, заботой и милосердием. Пророки часто использовали образы строительства и посева в мирное время и уничтожения построек и полей во время войны, чтобы показать Божье отношение к Своему народу, причём как положительное, так и отрицательное.
Тому есть множество примеров: «Они будут строить дома и жить в них; они будут сажать виноградники и есть их плоды. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой, не будут более сажать, чтобы другой ел. Потому что дни Моего народа сравняются с днями дерева: избранные Мои будут наслаждаться плодами своего труда. Они не будут трудиться напрасно и рожать детей на беду; ибо они будут народом, благословенным Господом, они и с ними их потомки. Прежде чем они воззовут, Я отвечу; пока ещё будут говорить, Я услышу» (Ис. 65:21-24).
Иеремия и Захария тоже использовали образ строительства. У них, как и везде в Ветхом Завете, строителем выступает Сам Бог. Однако суверенный Господь и Владыка, заключивший завет со Своим народом, не только созидает, но и разрушает. Если Бог разрушает, никто не может отстроить заново без Его помощи. В Своей благодати Он строит и насаждает, а в суде Своём Он решительно вырывает и уничтожает. Дело Яхве - созидать. Он обещает это и делает это Сам, даже если делает это через людей.
Малан Нел - Церковь, движимая идентичностью
Пер. с ан гл. Н. Кудаева
СПб.: «Библия для всех», 2024, 360 с.
ISBN 978-5-7454-1876-1
Малан Нел - Церковь, движимая идентичностью - Содержание
Слово автора к российскому читателю
Благодарность
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Строительство поместной церкви: теологические перспективы
- Глава 1 В чём заключается строительство церкви? Краткий библейский обзор
- Глава 2 Пять сторон концепции строительства церкви
- Глава 3 Богословские взгляды на идентичность миссиональной церкви
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Развитие миссиональной поместной церкви: процесс реформирования
- Глава 4 Реформация - это процесс
- Глава 5 Мотивация, «разморозка» церкви и разработка её миссии
- Глава 6 Анализ церкви
- Глава 7 Целенаправленное действие
Библиография
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