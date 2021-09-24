Посаженный при потоках вод

Тремя притчами этой главы Господь показывает фарисеям, что Он, несмотря на все их протесты, не желал прекращать проявлять свою благодать и осуждать их самоуверенность. Старший сын в "притче о блудном сыне" представляет собой каждого человека в его самоуверенности, и особенно тех религиозных начальников, которые роптали, потому что Он заходил в дома грешников, принимал их и ел за одним столом с ними. Перед Богом мы не имеем праведности, но Он был праведен по отношению к нам. Дело Господа Иисуса полностью соответствовало этой праведности. Хотя закон Бога всячески взывал к совести, душа прекрасно понимала, что она далека от того, чтобы исполнить закон, ибо закон гласит: "Люби ближнего твоего, как самого себя". Но ни один человек этого не делал, кроме сошедшего с небес в благодати Сына Бога.

Закон также гласит: "Не соблазняйся", но похоть есть в моем сердце. Закон осуждает человека, так как он дан не для того, чтобы спасти человека, но чтобы осудить состояние каждого чада Адама. исполнил дело искупления, чтобы мы были вместе с ним в славе и сделались подобными ему. Закон требовал, чтобы мы были беспорочными, но не мог не осуждать нас. Но Христос принял на себя проклятие нарушенного закона, чтобы благословение сошло на нас (Гал.3,13.14). В этих притчах мы видим обе стороны благодати Бога: она ищет и принимает того, кто приходит к ней. Когда душа приводится к покаянию, небо радуется этому. Такова истина, которая вытекает из этих трех притч. Также радовалось сердце блудного сына, когда он познал любовь отца, но речь здесь не об этом. Здесь нам таким трогательным образом показана радость Бога. В первых двух притчах Бог ищет свою пропавшую овцу и потерянную драхму. Тут радость в сердце пастуха, нашедшего свою заблудшую овцу, радость в сердце женщины, вновь обретшей свою потерянную драхму. Она созывает подруг и соседок разделить с ней эту радость (Лук. 15,9). В третьей притче мы вновь обнаруживаем подобное, только с большими подробностями о грехах и развращенном состоянии заблудшего сына - следовательно, человека вообще, - также и о его приеме в отчем доме. Господь описывает ужасное состояние унижения и нравственного падения сына так подробно, чтобы мы все знали, что в благодати принимается даже самый презренный грешник. напрасно пытаясь найти счастье в удовлетворении своих похотей. Человек любит все в мире, но не Христа. В этом мире можно говорить обо всем, но едва произносят имя Христа, как тотчас обнаруживается враждебность естественного сердца против него. Люди не стыдятся заявлять о своей принадлежности к ложной религии или к христианству с запутанными догмами, но они пугаются позора Христа. Как оскорбительно видеть, что человек отворачивается от Иисуса, чтобы вершить свою собственную волю.

Посаженный при потоках вод

GBV Издательство Благая Весть 100стр

Посаженный при потоках вод - Содержание

Благодать Бога

Благодать ищет и принимает

Эгоизм и связанные с этим проблемы

Трудный урок

Самоосуждение

Истинное возрождение

Сердце и совесть

На путь веры

Вера и хождение по вере

Что поддерживает нас в христианском хождении? 30 Как я могу познать волю Бога?

Буду руководить тебя, око мое над тобой

Рост

Сохранение услышанного слова

Как можем мы понять Слово Бога?

Христос ־ центр притяжения для наших сердец 48 Христос, написанный в сердцах наших

Никто не знает Сына, кроме Отца

Человек Иисус Христос, неизменная помощь для его детей

Несколько мыслей о псалмах

Иисус Христос уничижил себя самого

Духовное поклонение

Свидетельство и служение

Рабы Бога

Если вы другие...

Осолиться "огнем", осолиться "солью"

Служение и общение

Дары собрания

Утешение и ободрение

Любовь Бога к своим

Бог для нас

Для чего испытания и беды?

Радость, мир и утешение

Христианин может быть счастлив

Цель

Покой Бога

Небеса, рай и дом Отца

Смерть ־ удел человека