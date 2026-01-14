Этот роскошный сборник — настоящий подарок для ценителей классической европейской сказки и высокой книжной эстетики. На его страницах оживает таинственный мир немецкого фольклора, где в густых лесах прячутся пряничные домики, а за каждым поворотом ждет чудо или испытание.

Главное украшение книги — великолепные иллюстрации немецкого художника XIX века Александра Зика. Потомственный живописец, он сумел создать удивительно живые и атмосферные образы, ставшие классикой мировой иллюстрации. Его рисунки превращают чтение в путешествие по старинным замкам и зачарованным чащам.

В антологию вошли 26 сказок: от всемирно известных шедевров братьев Гримм («Гензель и Гретель», «Бременские музыканты», «Золушка») и Вильгельма Гауфа («Карлик Нос») до редких и самобытных историй Людвига Бехштейна и Клеменса Брентано. Это книга, которая объединяет поколения: дети найдут в ней захватывающие сюжеты, а взрослые насладятся мудростью народных преданий и изысканным художественным оформлением.

Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика

Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика

Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2021, — 232 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0650-8 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0651-5 (Кожаный переплет)

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