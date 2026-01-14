Немецкие волшебные сказки
Этот роскошный сборник — настоящий подарок для ценителей классической европейской сказки и высокой книжной эстетики. На его страницах оживает таинственный мир немецкого фольклора, где в густых лесах прячутся пряничные домики, а за каждым поворотом ждет чудо или испытание.
Главное украшение книги — великолепные иллюстрации немецкого художника XIX века Александра Зика. Потомственный живописец, он сумел создать удивительно живые и атмосферные образы, ставшие классикой мировой иллюстрации. Его рисунки превращают чтение в путешествие по старинным замкам и зачарованным чащам.
В антологию вошли 26 сказок: от всемирно известных шедевров братьев Гримм («Гензель и Гретель», «Бременские музыканты», «Золушка») и Вильгельма Гауфа («Карлик Нос») до редких и самобытных историй Людвига Бехштейна и Клеменса Брентано. Это книга, которая объединяет поколения: дети найдут в ней захватывающие сюжеты, а взрослые насладятся мудростью народных преданий и изысканным художественным оформлением.
Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика
Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика
Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2021, — 232 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)
ISBN 978-5-9603-0650-8 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0651-5 (Кожаный переплет)
Немецкие волшебные сказки – Содержание
Золотой ключ (Братья Гримм)
Гензель и Гретель (Братья Гримм)
Человек на Луне (Людвиг Бехштейн)
Перчинка (Людвиг Бехштейн)
Бременские уличные музыканты (Братья Гримм)
Три желания (Иоганн Петер Гебель)
Красная Шапочка (Братья Гримм)
Белоснежка (Братья Гримм)
Заяц и еж (Братья Гримм)
Золушка (Братья Гримм)
Курочка и Петушок (Братья Гримм)
Счастливчик Ганс (Братья Гримм)
О рыбаке и его жене (Братья Гримм)
Затейник Вицель (Клеменс Брентано)
Столик-сам-накройся, золотой осел и дубинка из мешка (Клеменс Брентано)
Золотая дочка (Рихард фон Фолкман-Леандер)
Соломинка, уголек и боб (Братья Гримм)
Три сестры (Братья Гримм)
Беляночка и Розочка (Братья Гримм)
Сброд оборванцев (Братья Гримм)
Лесной дом (Братья Гримм)
Мальчик-с-пальчик (Людвиг Бехштейн)
Храбрый портняжка (Братья Гримм)
Карлик Нос (Вильгельм Гауф)
Дурачок (Джамбаттиста Базиле)
Спящая красавица (Братья Гримм)
С. Ю. Афонькин. Александр Зик
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