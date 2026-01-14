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Немецкие волшебные сказки

Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Библиотека мировой литературы (18 books)

Этот роскошный сборник — настоящий подарок для ценителей классической европейской сказки и высокой книжной эстетики. На его страницах оживает таинственный мир немецкого фольклора, где в густых лесах прячутся пряничные домики, а за каждым поворотом ждет чудо или испытание.

Главное украшение книги — великолепные иллюстрации немецкого художника XIX века Александра Зика. Потомственный живописец, он сумел создать удивительно живые и атмосферные образы, ставшие классикой мировой иллюстрации. Его рисунки превращают чтение в путешествие по старинным замкам и зачарованным чащам.

В антологию вошли 26 сказок: от всемирно известных шедевров братьев Гримм («Гензель и Гретель», «Бременские музыканты», «Золушка») и Вильгельма Гауфа («Карлик Нос») до редких и самобытных историй Людвига Бехштейна и Клеменса Брентано. Это книга, которая объединяет поколения: дети найдут в ней захватывающие сюжеты, а взрослые насладятся мудростью народных преданий и изысканным художественным оформлением.

Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика

Немецкие волшебные сказки в иллюстрациях Александра Зика

Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2021, — 232 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0650-8 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0651-5 (Кожаный переплет)

Немецкие волшебные сказки – Содержание

  • Золотой ключ (Братья Гримм)

  • Гензель и Гретель (Братья Гримм)

  • Человек на Луне (Людвиг Бехштейн)

  • Перчинка (Людвиг Бехштейн)

  • Бременские уличные музыканты (Братья Гримм)

  • Три желания (Иоганн Петер Гебель)

  • Красная Шапочка (Братья Гримм)

  • Белоснежка (Братья Гримм)

  • Заяц и еж (Братья Гримм)

  • Золушка (Братья Гримм)

  • Курочка и Петушок (Братья Гримм)

  • Счастливчик Ганс (Братья Гримм)

  • О рыбаке и его жене (Братья Гримм)

  • Затейник Вицель (Клеменс Брентано)

  • Столик-сам-накройся, золотой осел и дубинка из мешка (Клеменс Брентано)

  • Золотая дочка (Рихард фон Фолкман-Леандер)

  • Соломинка, уголек и боб (Братья Гримм)

  • Три сестры (Братья Гримм)

  • Беляночка и Розочка (Братья Гримм)

  • Сброд оборванцев (Братья Гримм)

  • Лесной дом (Братья Гримм)

  • Мальчик-с-пальчик (Людвиг Бехштейн)

  • Храбрый портняжка (Братья Гримм)

  • Карлик Нос (Вильгельм Гауф)

  • Дурачок (Джамбаттиста Базиле)

  • Спящая красавица (Братья Гримм)

  • С. Ю. Афонькин. Александр Зик

Views 261
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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