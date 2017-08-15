Нам часто хочется вершить что-то глобальное, проявлять любовь в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Но, может быть, лучше начать с малого, пусть и не очень заметного?

В Библии есть несколько стихов, которые знают даже те, кто считает себя очень далекими от веры. Один из них это так называемое золотое правило: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк 6:31).

Можно услышать слова о любви, доброте, уважении. К сожалению, у нас на улицах не так уж часто встретишь улыбающегося человека. И хотя мы так редко улыбаемся друг другу, в последние дни года улыбающихся людей на улицах становится как будто больше. В то же время атмосфера праздника очень уязвима и хрупка. Одно грубое слово или невежливое обращение где-нибудь в вагоне метро способно разбить вдребезги праздничное настроение.

Михаил Неволин - Церковь и общество: заметки на полях

Одесса: Духовное возрождение, 2009. — 240 с.

(Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 966-438-218-3

Редколлегия: Сергей Рахуба, Михаил Черенков, Василий Новаковец

Михаил Неволин - Церковь и общество - заметки на полях - Содержание

Раздел 1. Общество

О парковках и не только

Об «Острове» и современном кинематографе

Не думай о секундах свысока

Воистину воскрес!

Немного о субботниках

Событие года?

О рекордной сумме пожертвований в США

Почему?

Номера и «пробки»

Возвращаясь к дорожной теме

С Рождеством!

Сложность простых вопросов

В стране невыученных уроков

Когда молчание — золото

Пламенные страсти

«Зенит» — чемпион!

Время ремонта

Послесловие к послематчевому интервью Акинфеева

Краткие размышления об отношении к мнению других

на фоне текущих событий

С новым учебным годом!

О пацифизме с человеческим лицом

О слушании

О паспорте

Об отношении милиции к гражданам и граждан к милиции

Прощеное воскресенье

О мечтах

Вахтер на страже здоровья

Размышления взрослого человека над детскими книжками

Раздел 2. Церковь

Бег по кругу

Бегство от конца света

К юбилею ВЛКСМ

Об ответственности руководителя

Конец света? Всё только начинается!

Кризис взаимного доверия

Неудавшиеся заметки об идеальной женщине

О законах и преамбулах

О копирайтах

Об антисемитизме

Отцы и дети

Протестантизм и патриотизм

«Если возможно с вашей стороны...»

Некоторые проблемы роста евангельских церквей России

Страх и совесть

Труд

Футбол как зеркало русской ментальности

Чужая боль

К вопросу об этикете

Земля и люди

Раздел 3. Заметки на полях

Тенденции к изоляционизму в современном российском протестантизме

Вертикали и горизонтали в церкви

Взгляд на основные тенденции в современном евангельском движении в России

Христианские СМИ на постсоветском пространстве

Христианские ценности в современной России

Дважды два

Заметки с заднего ряда

Христианские организации и экономический кризис

Любить не только за жертву

О межденоминационной миграции

Мы выбираем, нас выбирают.

Рукоприкладство как аргумент

Гей-парады. По обе стороны баррикад

О разномыслии

Собрание святых

Михаил Неволин - Церковь и общество - заметки на полях - Об «острове» и современном кинематографе

Есть фильмы, которые нельзя не посмотреть. Такие фильмы могут нравиться или нет, но посмотреть их все равно стоит хотя бы потому, что о них много говорят. Фильм «Остров» безусловно из этого числа, и недавно мне наконец-то удалось выкроить время, чтобы его посмотреть.

Мне кажется, что в какой-то период в кинематографе произошла своеобразная поляризация. Одной части фильмов стал свойствен какой-то избыточный динамизм. Сюжеты развиваются с молниеносной быстротой! Быстрая смена ракурсов не дает возможности глазу на чем-то задержаться. Зритель не успевает не то что подумать, но и часто просто рассмотреть кадр, как его уже сменяет другой, не менее красиво выстроенный. При этом все это может сопровождаться отличными визуальными эффектами, которые часто становятся едва ли не основным, что хочет видеть зритель в картине. Надо признать, что подобные фильмы клипового стиля привлекают многих.

На другом полюсе те, кто словно в противоречие массовой культуре делают все наоборот. Здесь планы могут быть очень затянутыми и зрителю предлагается по несколько минут то смотреть, как дождь барабанит по асфальту, то всматриваться долгое время в дверную ручку, напряженно размышляя, что же хотел сказать режиссер. При этом сам факт востребованности в широком прокате какой-либо ленты кажется почитателям фильмов такого «интеллектуального кино» подозрительным.

Так легко впасть в одну или другую крайность. Серьезная тема может обесцениться, превратившись в незатейливый блокбастер. Пойдя по другому пути, режиссер может превратить фильм в некое суперэлитарное произведение, которое, возможно, сумеют оценить несколько десятков тех, кто считает ниже своего достоинства смотреть то, что могут смотреть и другие. Баланс удержать трудно, но, как мне кажется, режиссеру «Острова», Павлу Лунгину, это удалось.

О чем этот фильм? Наверное, в первую очередь о совести, а значит, в конечном счете о Боге. А еще о предательстве и прощении. О предательстве, которое все мы совершаем хотя бы однажды. Кто-то совершает его в обстоятельствах спасения своей жизни, как это было с героем фильма. Большинству же из нас, слава Богу, не приходится попадать в столь сложные ситуации, как ему, но разве наше предательство от этого становится менее бесчестным? Как часто мы говорили, когда надо было промолчать, или молчали, когда этого делать не следовало. Разве это не предательство? Причем поступали мы так, когда ценой вопроса была вовсе не наша жизнь, а карьера, хорошая репутация или что-то еще в обстоятельствах куда менее опасных, чем та, в которую попадает герой фильма в самом его начале. И потом эти наши поступки (будь то слова или, наоборот, молчание) вспоминаем всю жизнь.

А еще этот фильм о милости. О той милости, которая, по словам Апостола Иакова, выше любого суда.