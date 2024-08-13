Невский - Таро и психология

Таро и психология? Какая между ними может быть связь? С одной стороны – психология, официально признанная наука, получившая этот статус в XIX веке, имеющая древние корни и зародившаяся еще во времена Гиппократа, Платона и Аристотеля (300–400 гг. до н. э.). С другой – Таро, которое официально и публично было признано в XIX веке (совпадение?), но неофициальная история признания уходит корнями аж в I век до нашей эры, когда впервые упоминаются критерии и формы, ставшие частью структуры Таро. Получается, что возраст возникновения, а также наличие или отсутствие общественного признания не могут служить доводом к тому, чтобы признавать или отвергать ту или иную точку зрения, выраженную в форме определенной концепции.

Так что же поможет понять и верно оценить совместимость или несовместимость Таро и психологии? На что можно опереться для сравнения того, что не так просто сравнить?

Нормы и меры

Любая наука, любое философское или эзотерическое воззрение – это прежде всего точка зрения на какой-либо процесс, ситуацию, форму. Она задает определенный круг вопросов и отвечает на эти вопросы согласно своему базису, который существует на данный момент времени. Какие вопросы ставит перед собой Психология и какие вопросы ставит перед собой Таро? Давайте попробуем беспристрастно ответить.

Психология – наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы, с целью объяснения поведения человека и животных, психологических особенностей отдельных людей либо их групп.

Психология отвечает на вопросы:

– Почему человек ведет себя так или иначе?

– Каковы психические процессы (внутренние эмоционально-интеллектуальные процессы), происходящие в человеке?

– Какие творческие процессы существуют в человеке и как они развиваются?

– Каковы способности человека и от чего они зависят?

– Как человек воспринимает окружающий мир и почему?

– Какова природа неосознанной составляющей человека?

– Какова связь между осознанной и неосознанной составляющей человека?

– Какие существуют типажи личностей?

Это общий перечень вопросов, которые затрагивает психология, основываясь на научных и эмпирических данных, собранных за историю науки.

Таро отвечает на вопросы:

– Почему человек ведет себя так или иначе?

– Каковы внутренние (эмоциональные или интеллектуальные) процессы, происходящие в человеке?

– Что может достичь человек, основываясь на своих возможностях?

– Каковы способности человека и от чего они зависят?

– Как взаимодействует человек и окружающий мир? Каковы итоги взаимодействия?

– Что творится в душе человека?

– Какие существуют поведенческие типажи личностей?

Как вы видите, перечень вопросов и тем, которые раскрывает Таро как эзотерическое учение, ничуть не меньше, чем у Психологии. А темы настолько схожи, что возможно было бы утверждать, что мы говорим об одном и том же, просто другими словами.

Так ли это? И да и нет.

Невский Д. В. - Таро и психология - Психология и Таро. Теория, практика, практичность

«Автор», 2014

ISBN 978-5-902582-53-3

Невский Д. В. - Таро и психология – Содержание