Невский - Таро и психология
Таро и психология? Какая между ними может быть связь? С одной стороны – психология, официально признанная наука, получившая этот статус в XIX веке, имеющая древние корни и зародившаяся еще во времена Гиппократа, Платона и Аристотеля (300–400 гг. до н. э.). С другой – Таро, которое официально и публично было признано в XIX веке (совпадение?), но неофициальная история признания уходит корнями аж в I век до нашей эры, когда впервые упоминаются критерии и формы, ставшие частью структуры Таро. Получается, что возраст возникновения, а также наличие или отсутствие общественного признания не могут служить доводом к тому, чтобы признавать или отвергать ту или иную точку зрения, выраженную в форме определенной концепции.
Так что же поможет понять и верно оценить совместимость или несовместимость Таро и психологии? На что можно опереться для сравнения того, что не так просто сравнить?
Нормы и меры
Любая наука, любое философское или эзотерическое воззрение – это прежде всего точка зрения на какой-либо процесс, ситуацию, форму. Она задает определенный круг вопросов и отвечает на эти вопросы согласно своему базису, который существует на данный момент времени. Какие вопросы ставит перед собой Психология и какие вопросы ставит перед собой Таро? Давайте попробуем беспристрастно ответить.
Психология – наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы, с целью объяснения поведения человека и животных, психологических особенностей отдельных людей либо их групп.
Психология отвечает на вопросы:
– Почему человек ведет себя так или иначе?
– Каковы психические процессы (внутренние эмоционально-интеллектуальные процессы), происходящие в человеке?
– Какие творческие процессы существуют в человеке и как они развиваются?
– Каковы способности человека и от чего они зависят?
– Как человек воспринимает окружающий мир и почему?
– Какова природа неосознанной составляющей человека?
– Какова связь между осознанной и неосознанной составляющей человека?
– Какие существуют типажи личностей?
Это общий перечень вопросов, которые затрагивает психология, основываясь на научных и эмпирических данных, собранных за историю науки.
Таро отвечает на вопросы:
– Почему человек ведет себя так или иначе?
– Каковы внутренние (эмоциональные или интеллектуальные) процессы, происходящие в человеке?
– Что может достичь человек, основываясь на своих возможностях?
– Каковы способности человека и от чего они зависят?
– Как взаимодействует человек и окружающий мир? Каковы итоги взаимодействия?
– Что творится в душе человека?
– Какие существуют поведенческие типажи личностей?
Как вы видите, перечень вопросов и тем, которые раскрывает Таро как эзотерическое учение, ничуть не меньше, чем у Психологии. А темы настолько схожи, что возможно было бы утверждать, что мы говорим об одном и том же, просто другими словами.
Так ли это? И да и нет.
Невский Д. В. - Таро и психология - Психология и Таро. Теория, практика, практичность
«Автор», 2014
ISBN 978-5-902582-53-3
Невский Д. В. - Таро и психология – Содержание
- Вступление
- Таро и психология. формы оценки
- Масти как отражение определенных типажей
- Базовые формы личности
- Мужская и женская конструкции личности
- Поведенческие типы мужчин в 12 астрологических домах
- Поведенческие типы женщин в 12 астрологических домах
- Психологическая и сексуальная совместимость мастей и типажей
- Прямые и перевернутые масти
- Структура идеальных образов – уверенность в себе
- Мужчина/женщина – структурные образы
- Психологические расклады таро
- Психологический алтарь
- Древняя мудрость
- Описание карт таро
- В заключении
- Маг Дмитрий Невский
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