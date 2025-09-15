Ни Вочман - Духовный человек

Принято считать, что человек двоичен по своему строению, т.е. состоит из души и тела. Согласно этому понятию, душа – это невидимая, внутренняя духовная часть, а тело – внешняя, видимая часть. Хотя в этом и есть доля правды, такое понятие неверно. Оно исходит от павшего человека, а не от Бога. Вне Божьего откровения ни одно понятие не заслуживает доверия. То, что тело – внешняя оболочка человека, безусловно, верно, но Библия никогда не говорит о душе и духе, как об одном и том же. Они не только имеют разные названия, но и сама их суть отличается одна от другой. Слово Божье не делит человека на две части: душа и тело. Оно говорит о человеке как о существе троичном: дух, душа и тело. В 1 Фессалоникийцам 5:23 мы читаем: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». В этом стихе четко говорится о разделении человека на три части. Апостол Павел пишет в данном отрывке о полном освящении верующего: «да освятит вас во всей полноте». Каким же образом, по мнению апостола, происходит это освящение? Посредством сохранения в целости духа, души и тела. А значит, целостная личность состоит из трех частей. Этот же стих указывает на различие между духом и душой, иначе апостол сказал бы просто «ваша душа». А если Бог отличает душу человека от его духа, мы заключаем, что человек не двоичен, а троичен и состоит из духа, души и тела.

Важно ли отличать дух от души? Крайне важно, потому что это оказывает колоссальное влияние на духовную жизнь верующего. Как может верующий понять, что такое духовная жизнь, если он не знает объемов духовной сферы? Как он может расти духовно без этого знания? Не отличать душу от духа – значит нанести смертоносный удар духовной зрелости. Верующие часто принимают душевность за духовность, поэтому остаются в плотском состоянии и не ищут того, что действительно духовно. Как избежим мы урона, если не разделяем того, что разделяет Бог?

Духовное познание очень важно для духовной жизни. К этому следует добавить, что настолько же, если не больше, для верующего важно быть смиренным и готовым принять наставление Святого Духа. Если он поступит так, Дух Святой научит его различать между духом и душою, хотя особенных знаний в отношении этой истины у него еще не будет. С одной стороны, самый неосведомленный в этом вопросе верующий, не имеющий ни малейшего понятия о разделении души и духа, может переживать это разделение в своей жизни. А с другой стороны, самый просвещенный верующий, прекрасно знающий истину о разделении души и духа, может не испытывать ее на деле. Намного лучше тому, у кого есть и знание, и опыт. Но большинство людей не обладают этим опытом. Поэтому хорошо сначала научить таковых различать функции души и духа, а потом побудить их искать горнее.

Вочман Ни - Духовный человек

Книгоноша, 2012. - 560 с.

ISBN:978-966-2615-05-0

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