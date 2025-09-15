Ни Вочман - Духовный человек
Принято считать, что человек двоичен по своему строению, т.е. состоит из души и тела. Согласно этому понятию, душа – это невидимая, внутренняя духовная часть, а тело – внешняя, видимая часть. Хотя в этом и есть доля правды, такое понятие неверно. Оно исходит от павшего человека, а не от Бога. Вне Божьего откровения ни одно понятие не заслуживает доверия. То, что тело – внешняя оболочка человека, безусловно, верно, но Библия никогда не говорит о душе и духе, как об одном и том же. Они не только имеют разные названия, но и сама их суть отличается одна от другой. Слово Божье не делит человека на две части: душа и тело. Оно говорит о человеке как о существе троичном: дух, душа и тело. В 1 Фессалоникийцам 5:23 мы читаем: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». В этом стихе четко говорится о разделении человека на три части. Апостол Павел пишет в данном отрывке о полном освящении верующего: «да освятит вас во всей полноте». Каким же образом, по мнению апостола, происходит это освящение? Посредством сохранения в целости духа, души и тела. А значит, целостная личность состоит из трех частей. Этот же стих указывает на различие между духом и душой, иначе апостол сказал бы просто «ваша душа». А если Бог отличает душу человека от его духа, мы заключаем, что человек не двоичен, а троичен и состоит из духа, души и тела.
Важно ли отличать дух от души? Крайне важно, потому что это оказывает колоссальное влияние на духовную жизнь верующего. Как может верующий понять, что такое духовная жизнь, если он не знает объемов духовной сферы? Как он может расти духовно без этого знания? Не отличать душу от духа – значит нанести смертоносный удар духовной зрелости. Верующие часто принимают душевность за духовность, поэтому остаются в плотском состоянии и не ищут того, что действительно духовно. Как избежим мы урона, если не разделяем того, что разделяет Бог?
Духовное познание очень важно для духовной жизни. К этому следует добавить, что настолько же, если не больше, для верующего важно быть смиренным и готовым принять наставление Святого Духа. Если он поступит так, Дух Святой научит его различать между духом и душою, хотя особенных знаний в отношении этой истины у него еще не будет. С одной стороны, самый неосведомленный в этом вопросе верующий, не имеющий ни малейшего понятия о разделении души и духа, может переживать это разделение в своей жизни. А с другой стороны, самый просвещенный верующий, прекрасно знающий истину о разделении души и духа, может не испытывать ее на деле. Намного лучше тому, у кого есть и знание, и опыт. Но большинство людей не обладают этим опытом. Поэтому хорошо сначала научить таковых различать функции души и духа, а потом побудить их искать горнее.
Вочман Ни - Духовный человек
Книгоноша, 2012. - 560 с.
ISBN:978-966-2615-05-0
Вочман Ни - Духовный человек - Содержание
- Пояснительные заметки
- Предисловие
- Второе предисловие
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ТОМ I
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ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ О ДУХЕ, ДУШЕ И ТЕЛЕ
- 1. Дух, душа и тело
- 2. Дух и душа
- 3. Грехопадение человека
- 4. Спасение
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ЧАСТЬ 2: ПЛОТЬ
- 1. Плоть и спасение
- 2. Плотской верующий
- 3. Крест и Святой Дух
- 4. Надменность плоти
- 5. Конечное отношение верующего к плоти
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ЧАСТЬ 3: ДУША
- 1. Избавление от греха и душевной жизни
- 2. Душевные верующие
- 3. Опасности душевной жизни
- 4. Крест и душа
- 5. Духовные верующие и душа
- ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ О ДУХЕ, ДУШЕ И ТЕЛЕ
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ТОМ II
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ЧАСТЬ 4: ДУХ
- 1. Дух Святой и дух верующего
- 2. Духовный человек
- 3. Духовный труд
- 4. Молитва и война
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ЧАСТЬ 5: АНАЛИЗ ДУХА
- 1. Интуиция
- 2. Общение
- 3. Совесть
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ЧАСТЬ 6: ХОЖДЕНИЕ ПО ДУХУ
- 1. Опасности духовной жизни
- 2. Законы духа
- 3. Принцип содействия разума духу
- 4. Нормальное состояние духа
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ЧАСТЬ 7: АНАЛИЗ ДУШИ – ЭМОЦИИ
- 1. Верующий и эмоции
- 2. Любовь
- 3. Желания
- 4. Жизнь посредством чувств
- 5. Жизнь по вере
- ЧАСТЬ 4: ДУХ
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ТОМ III
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ЧАСТЬ 8: АНАЛИЗ ДУШИ – УМ
- 1. Ум – поле битвы
- 2. Феномен пассивного ума
- 3. Метод освобождения
- 4. Законы ума
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ЧАСТЬ 9: АНАЛИЗ ДУШИ – ВОЛЯ
- 1. Воля верующего
- 2. Пассивность и ее опасность
- 3. Ошибка верующего
- 4. Путь к освобождению
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ЧАСТЬ 10: ТЕЛО
- 1. Верующий и его тело
- 2. Болезнь
- 3. Бог как жизнь тела
- 4. Победа над смертью
- ЧАСТЬ 8: АНАЛИЗ ДУШИ – УМ
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