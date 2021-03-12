1

— Обратимся к себе. Мы гипербореи — мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям» — так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти — наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? — Неужели современный человек? — «Я не знаю, куда деваться: я всё, что не знает, куда деваться», — вздыхает современный человек. Этой современностью болели мы, мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных Да и Нет. Эта терпимость, largeur* сердца, которая все «извиняет», потому что все «понимает», действует на нас, как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, куда нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами. Нашим фатумом было: полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молнии и дел, мы оставались вдали от счастья немощных, от «смирения». Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас: мы не имели пути; формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель...

2

Что хорошо? — Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самое власть.

Что дурно? — Все, что происходит из слабости.

Что есть счастье? — Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия.

Не удовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще, но война, не добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанс, virtu, добродетель, свободная от моралина).

Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом.

Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым — христианство...

Фридрих Ницше - Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов

(Эксклюзивная классика)

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 352 с.

ISBN 978-5-17-115205-5

Фридрих Ницше - Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов - Содержание

АНТИХРИСТ. Проклятие христианству

ЕССЕ HOMO. Как становятся сами собою

Предисловие

Почему я так мудр

Почему я так умен

Почему я пишу такие хорошие книги

Рождение трагедии

Несвоевременные

Человеческое, слишком человеческое (с двумя продолжениями)

Утренняя заря (мысли о морали как предрассудке)

Веселая наука («la gaya scienza»)

Так говорил Заратустра (книга для всех и ни для кого)

По ту сторону добра и зла (прелюдия к философии будущего)

Генеалогия морали (полемическое сочинение)

Сумерки идолов (как философствуют молотом)

Казус Вагнер (проблема музыканта)

Почему являюсь я роком

СУМЕРКИ ИДОЛОВ, или Как философствуют молотом