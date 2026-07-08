Классический труд выдающегося немецкого мыслителя Фридриха Вильгельма Ницше «Генеалогия морали» представляет собой радикальное полемическое исследование, направленное на деконструкцию традиционных европейских этических ценностей иудео-христианской парадигмы. Используя оригинальный генеалогический метод, сочетающий филологический анализ, историческую реконструкцию и глубинную психологическую критику, автор отказывается от метафизического понимания добра и зла, переводя дискуссию в плоскость естественных условий человеческого выживания и борьбы за власть. В центре внимания первой части произведения находится детальный разбор происхождения понятий «хорошее» и «дурное» в рамках аристократического пафоса дистанции сильных сословий, противостоящего «восстанию рабов в морали», вызванному чувством рессентимента, скрытой зависти и психологической мести со стороны угнетенных масс во главе со жреческой кастой.

Дальнейшая логика произведения раскрывает механизмы интернализации человеческих инстинктов, приводящие к возникновению нечистой совести и чувства вины, которые Ницше тесно связывает с архаическими экономическими отношениями между должником и кредитором, достигшими своего трансцендентного пика в христианской сотериологии. Анализируя феномен аскетических идеалов, мыслитель демонстрирует, как подавление естественной воли к жизни превращается в руках духовенства в мощный инструмент метафизического руководства и защиты от экзистенциального нигилизма, парадоксально унаследованный даже современной секулярной наукой. Данный труд служит незаменимым интеллектуальным горнилом для теологов, философов и церковных исследователей, стремящихся к глубокому и честному осмыслению антропологических основ европейской культуры.

Ницше Ф. В. – Генеалогия морали

Переводчик — В. А. Вейншток, под ред. В. В. Битнера. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 144 с. – (Серия “Антология мысли”.)

ISBN 978-5-534-12497-2

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