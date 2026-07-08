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Ницше - Генеалогия морали

Ницше - Генеалогия морали
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Ethics, Religious Studies Atheism
Series Антология мысли (5 books)

Классический труд выдающегося немецкого мыслителя Фридриха Вильгельма Ницше «Генеалогия морали» представляет собой радикальное полемическое исследование, направленное на деконструкцию традиционных европейских этических ценностей иудео-христианской парадигмы. Используя оригинальный генеалогический метод, сочетающий филологический анализ, историческую реконструкцию и глубинную психологическую критику, автор отказывается от метафизического понимания добра и зла, переводя дискуссию в плоскость естественных условий человеческого выживания и борьбы за власть. В центре внимания первой части произведения находится детальный разбор происхождения понятий «хорошее» и «дурное» в рамках аристократического пафоса дистанции сильных сословий, противостоящего «восстанию рабов в морали», вызванному чувством рессентимента, скрытой зависти и психологической мести со стороны угнетенных масс во главе со жреческой кастой.

Дальнейшая логика произведения раскрывает механизмы интернализации человеческих инстинктов, приводящие к возникновению нечистой совести и чувства вины, которые Ницше тесно связывает с архаическими экономическими отношениями между должником и кредитором, достигшими своего трансцендентного пика в христианской сотериологии. Анализируя феномен аскетических идеалов, мыслитель демонстрирует, как подавление естественной воли к жизни превращается в руках духовенства в мощный инструмент метафизического руководства и защиты от экзистенциального нигилизма, парадоксально унаследованный даже современной секулярной наукой. Данный труд служит незаменимым интеллектуальным горнилом для теологов, философов и церковных исследователей, стремящихся к глубокому и честному осмыслению антропологических основ европейской культуры.

Ницше Ф. В. – Генеалогия морали

Переводчик — В. А. Вейншток, под ред. В. В. Битнера. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 144 с. – (Серия “Антология мысли”.)
ISBN 978-5-534-12497-2

Ф. В. Ницше – Генеалогия морали – Содержание

  • Предисловие

  • Трактат первый. «Добро и зло», «хорошее и дурное»

  • Трактат второй. «Грех», «нечистая совесть» и родственные понятия

  • Трактат третий. Что означают аскетические идеалы?

  • Новые издания по дисциплине «История философии» и смежным дисциплинам

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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