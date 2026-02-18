Нидэм - Первородство

Category ESXATOS BOOKS, Theology

Книга Дэвида Нидэма «Первородство: Христианин, что ты знаешь о себе?» — это фундаментальный труд в области практической христианской антропологии. Основная цель автора — помочь верующим переосмыслить свою идентичность, исходя не из собственных чувств или прошлых ошибок, а из библейского откровения о том, кем человек становится после возрождения.

Нидэм бросает вызов распространенному представлению о христианине как о «просто грешнике, спасенном по благодати». Он аргументирует, что через веру во Христа происходит глубокая онтологическая перемена: верующий обретает совершенно новую природу. Автор подчеркивает, что христианская жизнь — это не бесконечная попытка «улучшить» старого человека, а процесс обучения жизни в соответствии с новым «первородством», которое даровано Богом.

В книге подробно разбираются вопросы борьбы с грехом, роли чувств в духовной жизни и значения Божьего принятия. Нидэм учит, что победа над греховными привычками начинается не с волевых усилий, а с осознания того, что верующий больше не является рабом своей старой природы. Труд написан доступным языком, полон глубоких библейских экзегез и практических примеров, помогающих читателю обрести уверенность и радость в своем статусе дитяти Божьего.

Дэвид Нидэм – Первородство – Христианин, что ты знаешь о себе?

Москва: «Триада», 1999. – 276 с.

ISBN 5-86181-119-9

Дэвид Нидэм – Первородство – Содеражание

Предисловие

Введение

Часть 1. Смысл жизни и личность Христианин, кто ты?

  • Глава 1. В поисках смысла

  • Глава 2. Кто мы такие?

  • Глава 3. Так ветхий или новый?

  • Глава 4. Сущность понятия «личность»

  • Глава 5. Провозглашение зависимости

Часть 2. Новый образ жизни Чем отличалось первое поколение христиан? . .

  • Глава 6. Новая личность: осознание человеком своей сущности

  • Глава 7. Новый выбор: преданность воли человека

  • Глава 8. Новый Владыка: господство Христа — основа всего

  • Глава 9. Новая сила: присутствие Святого Духа

  • Глава 10. Новое сообщество: членство в Теле, объединенном любовью

Заключение. Где радость?

  • Приложение А. Практическая ценность библейского взгляда на духовную личность и смысл жизни

  • Приложение Б. Как складываются взаимоотношения христианина с «ветхим человеком» и «плотью»

  • Приложение В. Понятие «плоть» в Послании к Галатам 5:24

  • Приложение Г. Связь духовной личности с физическими и психологическими проблемами

Библейский указатель

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

