Книга Дэвида Нидэма «Первородство: Христианин, что ты знаешь о себе?» — это фундаментальный труд в области практической христианской антропологии. Основная цель автора — помочь верующим переосмыслить свою идентичность, исходя не из собственных чувств или прошлых ошибок, а из библейского откровения о том, кем человек становится после возрождения.

Нидэм бросает вызов распространенному представлению о христианине как о «просто грешнике, спасенном по благодати». Он аргументирует, что через веру во Христа происходит глубокая онтологическая перемена: верующий обретает совершенно новую природу. Автор подчеркивает, что христианская жизнь — это не бесконечная попытка «улучшить» старого человека, а процесс обучения жизни в соответствии с новым «первородством», которое даровано Богом.

В книге подробно разбираются вопросы борьбы с грехом, роли чувств в духовной жизни и значения Божьего принятия. Нидэм учит, что победа над греховными привычками начинается не с волевых усилий, а с осознания того, что верующий больше не является рабом своей старой природы. Труд написан доступным языком, полон глубоких библейских экзегез и практических примеров, помогающих читателю обрести уверенность и радость в своем статусе дитяти Божьего.

Москва: «Триада», 1999. – 276 с.

ISBN 5-86181-119-9

Дэвид Нидэм – Первородство – Содеражание

Предисловие

Введение

Часть 1. Смысл жизни и личность Христианин, кто ты?

Глава 1. В поисках смысла

Глава 2. Кто мы такие?

Глава 3. Так ветхий или новый?

Глава 4. Сущность понятия «личность»

Глава 5. Провозглашение зависимости

Часть 2. Новый образ жизни Чем отличалось первое поколение христиан? . .

Глава 6. Новая личность: осознание человеком своей сущности

Глава 7. Новый выбор: преданность воли человека

Глава 8. Новый Владыка: господство Христа — основа всего

Глава 9. Новая сила: присутствие Святого Духа

Глава 10. Новое сообщество: членство в Теле, объединенном любовью

Заключение. Где радость?

Приложение А. Практическая ценность библейского взгляда на духовную личность и смысл жизни

Приложение Б. Как складываются взаимоотношения христианина с «ветхим человеком» и «плотью»

Приложение В. Понятие «плоть» в Послании к Галатам 5:24

Приложение Г. Связь духовной личности с физическими и психологическими проблемами

Библейский указатель