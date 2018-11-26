Нидлман - Дом - милый дом
Дебора Нидлман, первый редактор журнала Domino, делится лаконичными советами, мудрыми комментариями и ценными правилами декорирования, рассказывая, что привнести в интерьер, чтобы сделать его идеальным - для вас и вашей семьи.
Остроумные и полезные короткие эссе и вдохновляющие акварельные иллюстрации интерьеров мировых законодателей вкусов, созданные известной художницей Вирджинией Джонсон, помогут вам выбрать лучшие элементы стиля для квартиры или дома и сделать свое жилье функциональнее, уютнее и красивее.
Неповторимая черта любого дома — его запах, сотканный из повседневной жизни вкупе с ароматом, который мы рассеиваем поверх. Это первое, что замечает большинство людей, зайдя в дом. Аромат способен дарить наслаждение и запечатлеваться в памяти. Поскольку запах (и приятный и неприятный) вызывает эмоции, ассоциируясь с местами и людьми, благоухание — неотъемлемая часть стиля, которая сама по себе должна иметь силу преображения. (Может ли быть стильным помещение с запахом сырости, плесени или застоявшимся духом давно прошедшего обеда?)
Для меня идеальный аромат — это сочетание свежего воздуха и белых цветов вкупе с горящим огнем и легким мускусным оттенком самшита, и все это с примесью лимона. А моя реальность — это запах влажных шерстяных вещей и несвежих носков. Создание приятного и едва ощутимого аромата в доме не означает распыление ароматизатора поверх менее привлекательных запахов. Суть, скорее, в том, чтобы создать базовую свежесть, прежде чем примешивать дополнительные ароматы.
Я привнесла в прихожую три элемента, которые важны для меня в любой комнате: свечи, горящие дрова и чудесные цветы. Важный элемент интерьера - цветы! Недорогие и красивые цветы. Где их берем - модные цветочные салоны? Совсем не обязательно. Вы можете найти достойные экземпляры в небольших магазинчиках круглый год, тратя небольшую сумму раз в две недели. Вот как это работает:
- вначале решите, для какой вазы подойдут цветы и куда вы ее поставите;
- цветы стоят дешевле (и выглядят лучше) в свой естественный сезон цветения, поэтому пионы нужно покупать в июне, а тюльпаны — в мае, а не марте;
- по возможности покупайте цветущие горшечные растения (гиацинты, нарциссы и амариллисы), которые стоят гораздо дольше, чем срезанные цветы, и ставьте их в кашпо;
- играйте масштабами с помощью нескольких больших ветвей или гигантских тропических листьев.
Прекрасная возможность - доставка цветов на сайте . Одна мысль о составлении букетов способна смутить даже самых стильных людей. Секрет обращения с цветами в том, чтобы не бояться. Это вы руководите ими! Вы можете укоротить длинные стебли роз так, чтобы над краем вазы выглядывали только головки. Делайте все что хотите, а если получится не так, в следующий раз переделаете. Но, как бы то ни было, иногда самый шикарный вариант — поставить пучок цветов, например маргариток или душистого горошка, в банку из-под варенья и считать дело закрытым.
Мне нравится, как белые и зеленые цветы смотрятся в белых и зеленых глиняных горшках и коробках на каминной полке, но я прихожу в восторг и от того, как ярко-розовые цветы выделяются на столе, покрытом бледно-зеленым бархатом. Когда что-то получается удачно, не бойтесь повторять это снова и снова. Фирменный стиль — это не дефицит фантазии, это ее выражение!
Составление букетов
Представляйте себе смешанные букеты как сочетание трех частей: базы, собственно цветов и дополнительных элементов. Эти ингредиенты и составляют композицию.
- База — фундамент: ветвистые растения с большим количеством листьев, которые заполняют вазу, станут основой букета.
- Цветы — например, маргаритки, георгины, тюльпаны, розы — звезды, главные герои, привлекающие внимание.
- Дополнительные элементы — высокие, стеблевидные, травянистые растения, которые поднимаются над всей композицией и придают ей непринужденности.
Расширяющиеся кверху вазы хороши для больших букетов диких цветов или растений, которые свободно склоняются над краями. Чтобы цветы с жесткими прямыми стеблями, например розы на высоких ножках, не распадались, оставляя пустой центр, стяните их стебли веревкой или резинкой.
Кашпо - эти симпатичные декоративные контейнеры порой кажутся старомодными, но они очень практичны. Вы можете замаскировать некрасивый пластиковый горшок, просто поставив его в кашпо. Отсюда и французское значение этого слова: «спрятать горшок».
Вазы-кувшины Кажется, что в вазах, которые слегка сужаются кверху, подобно кувшину, цветы сами собираются в композицию.
Вазы-капли Нет ничего проще вазы, которая может держать только один или три стебля.
Комнатные растения
Они действительно придают комнате домашний, ухоженный вид. Секрет в том, чтобы расставить цветы, которые словно только что принесли из сада, а не эти унылые вечнозеленые экземпляры вроде хлорофитума и филодендрона — приметы школьного кабинета для второклашек.
Очень приятно, когда посреди зимы распускаются луковичные и другие цветы. Лимонные деревья и незаслуженно пользующиеся дурной славой герани, особенно душистые сорта, — великолепное напоминание о солнечных днях. Растения должны предвещать окончание зимы и приход весны, а не просто сидеть и круглый год делать одно и то же (считай, ничего).
Выращивать цветущие растения или симпатичные комнатные деревья дома гораздо сложнее, и вы должны быть готовы к провалу. Более нежные и капризные, они подвержены заражению паразитами, страдают от сухого воздуха или попросту уходят в спячку, к чему вы должны быть готовы. Если у вас нет подвала, где они могут перезимовать, соберитесь с духом и выбросите их. Ни к чему превращать дом в больницу для безнадежных растений. Стиль имеет значение, скудный продукт фотосинтеза — нет.
Симпатичные растения
Купите приглянувшиеся растения в цветочном магазине, например:
- душистый жасмин;
- мирт, стриженный в форме шара;
- луковичные вроде амариллиса, желтых или белых нарциссов;
- цикламен;
- герань;
- цитрусовые деревья.
Дебора Нидлман - Дом, милый дом
Иллюстрированное руководство по дизайну интерьера
Дебора Нидлман ; худож. В. Джонсон ; пер. с англ. Ю. Пиминовой ; [науч. ред. М. Поликарпова].
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 256 с.
ISBN 978-5-00057-262-7
Дебора Нидлман - Дом, милый дом
Введение
- Приятное освещение
- Радушный прием
- Места для общения
- Немного чудачества
- Места для книг, напитков и ног
- Уютизаторы
- Ванная как комната
- Гламуризаторы
- Обои
- Лакированные стены
- Декоративные зеркала
- Кисти и бахрома
- Очаровательные люстры
- Старомодные письменные столы
- Немного животных принтов
- Блестящие предметы
- Ужин в кругу друзей
- Восхитительный аромат
- Приятно пахнущие средства
- Сухие ароматические смеси
- Ароматические свечи
- Цветы
- Комнатные растения
- Чувство истории
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Большое спасибо за полезную и интересную книгу!