Я привнесла в прихожую три элемента, которые важны для меня в любой комнате: свечи, горящие дрова и чудесные цветы. Важный элемент интерьера - цветы! Недорогие и красивые цветы. Где их берем - модные цветочные салоны? Совсем не обязательно. Вы можете найти достойные экземпляры в небольших магазинчиках круглый год, тратя небольшую сумму раз в две недели. Вот как это работает:

Мне нравится, как белые и зеленые цветы смотрятся в белых и зеленых глиняных горшках и коробках на каминной полке, но я прихожу в восторг и от того, как ярко-розовые цветы выделяются на столе, покрытом бледно-зеленым бархатом. Когда что-то получается удачно, не бойтесь повторять это снова и снова. Фирменный стиль — это не дефицит фантазии, это ее выражение!

Составление букетов

Представляйте себе смешанные букеты как сочетание трех частей: базы, собственно цветов и дополнительных элементов. Эти ингредиенты и составляют композицию.

База — фундамент: ветвистые растения с большим количеством листьев, которые заполняют вазу, станут основой букета. Цветы — например, маргаритки, георгины, тюльпаны, розы — звезды, главные герои, привлекающие внимание. Дополнительные элементы — высокие, стеблевидные, травянистые растения, которые поднимаются над всей композицией и придают ей непринужденности.

Расширяющиеся кверху вазы хороши для больших букетов диких цветов или растений, которые свободно склоняются над краями. Чтобы цветы с жесткими прямыми стеблями, например розы на высоких ножках, не распадались, оставляя пустой центр, стяните их стебли веревкой или резинкой.

Кашпо - эти симпатичные декоративные контейнеры порой кажутся старомодными, но они очень практичны. Вы можете замаскировать некрасивый пластиковый горшок, просто поставив его в кашпо. Отсюда и французское значение этого слова: «спрятать горшок».

Вазы-кувшины Кажется, что в вазах, которые слегка сужаются кверху, подобно кувшину, цветы сами собираются в композицию.

Вазы-капли Нет ничего проще вазы, которая может держать только один или три стебля.

Комнатные растения

Они действительно придают комнате домашний, ухоженный вид. Секрет в том, чтобы расставить цветы, которые словно только что принесли из сада, а не эти унылые вечнозеленые экземпляры вроде хлорофитума и филодендрона — приметы школьного кабинета для второклашек.

Очень приятно, когда посреди зимы распускаются луковичные и другие цветы. Лимонные деревья и незаслуженно пользующиеся дурной славой герани, особенно душистые сорта, — великолепное напоминание о солнечных днях. Растения должны предвещать окончание зимы и приход весны, а не просто сидеть и круглый год делать одно и то же (считай, ничего).

Выращивать цветущие растения или симпатичные комнатные деревья дома гораздо сложнее, и вы должны быть готовы к провалу. Более нежные и капризные, они подвержены заражению паразитами, страдают от сухого воздуха или попросту уходят в спячку, к чему вы должны быть готовы. Если у вас нет подвала, где они могут перезимовать, соберитесь с духом и выбросите их. Ни к чему превращать дом в больницу для безнадежных растений. Стиль имеет значение, скудный продукт фотосинтеза — нет.

Симпатичные растения

Купите приглянувшиеся растения в цветочном магазине, например:

душистый жасмин;

мирт, стриженный в форме шара;

луковичные вроде амариллиса, желтых или белых нарциссов;

цикламен;

герань;

цитрусовые деревья.

Дебора Нидлман - Дом, милый дом