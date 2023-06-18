Ник Вуйчич - Будь сильным

Вуйчич - Будь сильным - Неудержимый - Жизнь без границ
Я – настоящая мечта любого мучителя, в этом нет ни малейшего сомнения.
У меня нет рук. Нет ног. Мне нечем защититься.
Я был рожден без конечностей – по какой-то неизвестной причине. Но Бог одарил меня другими богатствами. Главным его даром стала любящая семья, готовая всегда поддержать меня. Меня любили, обо мне заботились и меня защищали в первые годы жизни. Но стоило мне выйти из теплой семейной атмосферы в классы, коридоры и игровые площадки начальной школы, как я понял: на моей груди висит огромная мишень с надписью: «Хулиганы! Цельтесь сюда!»
Я страшно боялся своих преследователей, но не был одинок. И вы тоже не одиноки.
Если вам случалось становиться жертвой травли, запомните главное: нападки, издевки и жестокость связаны не с вами, не с вашими недостатками и поступками. У преследователей свои мотивы. Они травят вас, чтобы почувствовать себя лучше и сильнее, чтобы выплеснуть свою злость или просто потому, что они не могут придумать себе другого занятия.
Я знаю, что мой рассказ может показаться сплошным нытьем, но все в нем – правда.
Когда я был подростком, то много думал о том, почему преследователи так ополчились на меня. Особенно мучил меня один мальчишка. Он издевался над всеми, но почему-то я воспринимал его нападки особенно болезненно. Мне не давал покоя вопрос: почему он это делает? И в конце концов мне стало ясно, что его выходки никак не связаны с моими проблемами. Все дело было в нем самом.
Возможно, у вас тоже есть мучитель, который так влияет на вас. Вы постоянно думаете о нем, эти мысли терзают вашу душу. Вы страдаете, потому что не можете понять, почему именно вы стали объектом преследования. Я написал эту книгу, чтобы снять этот груз с ваших плеч!
Мотивы травли не имеют никакого значения. Главное – вы сами.
Для меня важна ваша безопасность и ваше счастье. Только это волнует всех, кто любит вас и кому вы дороги. Вместо того чтобы думать, почему преследователь привязался именно к вам, попробуйте вернуть себе ощущение безопасности и счастья.
Вы сомневаетесь в том, что это хороший план? А я в этом уверен!
Но прежде, чем мы двинемся дальше, я хочу вас предупредить: единой и абсолютно непогрешимой стратегии сопротивления травле не существует. Я ни за что не стану призывать к борьбе с насилием тех, кому это не по силам! Не позволяйте преследователю вступать с вами в открытое противостояние. Если на вас нападают, защищайтесь, но при первой же возможности постарайтесь скрыться. Если у вас есть причины опасаться физического насилия, поговорите со взрослыми, которые смогут вам помочь, прежде чем это случится.
Ник Вуйчич - Будь сильным - Ты можешь преодолеть насилие - и все, что мешает тебе жить
Эксмо
Москва
2015
ISBN 978-5-699-76367-2
Ник Вуйчич - Будь сильным - Ты можешь преодолеть насилие - и все, что мешает тебе жить - Содержание
Глава 1 Почему я? Почему вы? Ты не одинок. Травля – это глобальная эпидемия
- Эпидемия травли
- Стань выше этого
Глава 2 Стань кошмаром своего преследователя Поверь в себя так, чтобы ни один преследователь не разрушил эту веру
- Чувство самого себя
- Лучшее впереди
- Умение превращать плохое в хорошее
- Ты сильнее, чем думаешь
- Притворяться, чтобы казаться
- Наши маски
- Курение и зеркала
- Христос любит нас всех
- Проделки языка
- Стать самим собой
- Ответ кроется внутри
- Стань чудом
Глава 3 Стань хозяином своей жизни Осознай ответственность за свою жизнь, чтобы преследователи утратили власть над тобой
- Независимое счастье
Глава 4 Выбери свой путь Выработай курс, основанный на настоящих ценностях, неподвластных преследователю
- Плоды духовности
Глава 5 Создай зону безопасности Выработай внутреннее ощущение безопасности и силы, которое поможет тебе противостоять твоим противникам
- Как попасть в свою зону безопасности
- Мир возможностей
Глава 6 Обеспечь свой тыл Выстрой прочные отношения с людьми, чтобы обрести поддержку в борьбе с преследователями
- Друзья в горе и радости
- Есть ли у вас надежный тыл?
- Являются ли ваши дружеские чувства взаимными?
- Осознанная цель обеспечивает тыл
- Где найти поддержку
- Не бойтесь обращаться к людям
Глава 7 Победи преследователей в собственной душе Контролируй свои эмоции и управляй ими, чтобы успешно бороться с травлей
- Перерыв между чувствами и действиями
- Внутренний преследователь
Глава 8 Поднимись над ситуацией Выработай духовную основу, которая поможет тебе сохранить душевный покой и силу
- Вера работает
- Преследование ожиданиями
Глава 9 Борись за себя! Помни, что, как бы мучительна ни была травля, из любой ситуации можно выйти, став мудрее и сильнее
- Обретение через боль
- Писание
- Слова мудрости
- Научное исследование
- Как использовать преследование, чтобы стать лучше
Глава 10 Выработай стратегию защиты от травли Подготовься к успешному отражению любых нападок
- Основы защиты от преследования
- Стратегия защиты от преследования
- Личные стратегии
- Варианты реакции
- Ненамеренный или неагрессивный преследователь
- Агрессивный преследователь
- Социальный преследователь
- Киберпреследователь
- Предотвращение киберпреследования: 10 советов для подростков
Глава 11 Борись со всеми проявлениями травли Стань добрым самаритянином и помоги остановить эпидемию насилия
- Система защиты
Благодарность
Об авторе
Ник Вуйчич - Будь сильным - Ты можешь преодолеть насилие - Эпидемия травли
С самого начала вы должны твердо уяснить: с такими болезненными ситуациями сталкиваются очень многие. Травля, к сожалению, так же распространена, как грипп или мелкие травмы. Я путешествую по всему миру и разговариваю с молодежью о разных проблемах. И куда бы я ни отправился, травля всегда становится главной темой. Подростки во всех городах и странах рассказывают мне о психической, эмоциональной, физической и душевной боли, которую причиняет им преследование.
Китайский подросток говорил, что восемь раз пытался покончить с собой из-за нападок в школе. Очаровательная маленькая кореянка из города Бойз в штате Айдахо после моего выступления подошла ко мне в слезах. Она сказала: «Меня каждый день дразнят и издеваются надо мной, потому что я – единственная азиатка во всей школе!»
Похожие истории я слышал в Чили, Бразилии, Австралии, России, Сербии и во всем мире. Травля существует везде, и она очень многолика. Многим из нас в детстве приходилось встречать хулиганов, которые нас избивали, издевались над нами и настраивали против нас друзей.
Взрослые сталкиваются с сексуальными домогательствами и дискриминацией по расовому, религиозному или сексуальному признаку. Преследователями могут быть ваши начальники, коллеги, учителя, тренеры, подружки или бойфренды – словом, любой, кто использует свое положение и свои преимущества.
К сожалению, порой преследователями оказываются даже родители. В Азии началась настоящая эпидемия самоубийств среди молодежи, и отчасти это связано с невыносимым давлением со стороны родителей, которые хотят, чтобы их дети получали только отличные оценки, учились только в лучших школах, добивались только престижной работы с самой высокой зарплатой. Естественно, родители желают детям добра, но когда мать и отец любят и поддерживают ребенка, только если он абсолютно успешен, – это своеобразная форма травли. Мне рассказывали о родителях, которые гасили об ребенка сигареты, потому что его оценки не соответствовали их требованиям. Конечно, это исключительные случаи, но я слышал о них в самых разных странах мира.
Христиане часто говорят, что они – «руки и ноги Христа» на этой земле. Если бы я воспринял это выражение буквально, то почувствовал бы себя исключенным из общего дела. Но я воспринимаю его в духовном смысле. Я служу Господу, воздействуя собственным примером на тысячи жизней. Моя цель – рассказать о любви Господа ко всем нам. Он дал нам жизнь, чтобы мы могли делиться Его дарами друг с другом.
Это наполняет меня радостью, и вы тоже радуйтесь этому. Надеюсь, те истории, которые я рассказал в этой книге, помогли вам. Надеюсь, вы нашли смысл жизни, преисполнились надежды, веры и любви к себе. Надеюсь, вы стали бесстрашным, готовым к переменам и риску, позитивно настроенным и готовым помогать окружающим человеком.
Ник Вуйчич - Неудержимый - Невероятная сила веры в действии
Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978‑5‑699‑63132‑2
Оригинал: Nick Vujicic, “UNSTOPPABLE. The Incredible Power of Faith in Action”
Перевод:Татьяна О. Новикова
Ник Вуйчич - Неудержимый - Содержание
Глава 1 Вера в действии
Глава 2 Упал – поднимись!
Глава 3 Дела сердечные
Глава 4 Жизнь со страстью и целью
Глава 5 Тело слабо, дух силен
Глава 6 Победа во внутренних битвах
Глава 7 Борьба с несправедливостью
Глава 8 Отпустить, чтобы подняться
Глава 9 Сейте добрые семена
Глава 10 Жизнь в гармонии
Глава 2 Упал – поднимись!
Глава 3 Дела сердечные
Глава 4 Жизнь со страстью и целью
Глава 5 Тело слабо, дух силен
Глава 6 Победа во внутренних битвах
Глава 7 Борьба с несправедливостью
Глава 8 Отпустить, чтобы подняться
Глава 9 Сейте добрые семена
Глава 10 Жизнь в гармонии
В детстве отсутствие рук и ног казалось мне непреодолимым препятствием. Но моя инвалидность обернулась благодатью, потому что благодаря ей я открыл для себя путь Господа.
Да, в вашей жизни может быть много испытаний, но вы должны знать, что Господь силен всегда, несмотря на вашу слабость. Он превратил меня из инвалида в целеустремленного и полезного для общества человека. Он позволил мне поделиться своей историей и своей верой с другими людьми, чтобы они смогли справиться со своими проблемами.
Я понял, что цель моей жизни – превратить мою борьбу в урок жизни и веры. Я рассказываю о себе, чтобы прославить Господа и вдохновить других людей. Господь благословил меня так же, как и всех вас. Делитесь своей благодатью. Знайте, что любой ваш вклад многократно увеличится. Господь всегда думает о тех, кто любит Его. Он любит вас, и я тоже люблю вас.
Ник Вуйчич - Жизнь без границ - Путь к потрясающе счастливой жизни
Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978‑5‑699‑58380‑5
Ник Вуйчич - Жизнь без границ - Содержание
Глава 1. Если не можешь дождаться чуда, сотвори его сам
Глава 2. Ни рук, ни ног – ни ограничений
Глава 3. С полной уверенностью в сердце
Глава 4. Безгранично любите несовершенного себя
Глава 5. Отношение – это главное
Глава 6. Безрукий, но не бессильный
Глава 7. Не позволяйте своим страхам пускать корни
Глава 8. Новое препятствие в кустах
Глава 9. Доверяйте другим – ну хотя бы в какой-то степени
Глава 10. Равные возможности
Глава 11. Ужасные правила
Глава 12. Отдавайте людям всего себя
Глава 2. Ни рук, ни ног – ни ограничений
Глава 3. С полной уверенностью в сердце
Глава 4. Безгранично любите несовершенного себя
Глава 5. Отношение – это главное
Глава 6. Безрукий, но не бессильный
Глава 7. Не позволяйте своим страхам пускать корни
Глава 8. Новое препятствие в кустах
Глава 9. Доверяйте другим – ну хотя бы в какой-то степени
Глава 10. Равные возможности
Глава 11. Ужасные правила
Глава 12. Отдавайте людям всего себя
От автора, Ника Вуйчича. Отсутствие конечностей делает меня необычным в физическом отношении, но в стремлении любить и быть любимым я ничем от вас не отличаюсь. И мой путь к любви без границ во многом напоминал путь многих других мужчин и женщин.
Иногда мой поиск любви кажется мне прекрасной романтической комедией, но были моменты, когда мне казалось, что это будет настоящая трагедия. Теперь, когда Канаэ и Киоси стали частью моей жизни, я вспоминаю былые любовные неудачи, скорее, с изумлением, чем с печалью.
Иногда я слышу, как матери говорят дочерям: «Придется поцеловать нескольких лягушек, прежде чем найдешь принца». Большинство из нас сталкивались с отказами и одиночеством. Путь к долгой романтической любви бывает нелегким. Это - прекрасное продолжение истории романтической любви.
И в этом я похож на всех остальных. Если вы переживали нечто подобное, то, надеюсь, моя история придаст вам силы. Она поможет вам понять, что вы тоже заслуживаете любви, что нельзя отказываться от мечты найти человека, которому вы сможете подарить свою безграничную любовь и который полюбит вас с той же силой.
Ник Вуйчич - Канаэ Вуйчич - Любовь без границ - Путь к потрясающе счастливой любви
Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978‑5‑699‑79400‑3
Ник Вуйчич - Канаэ Вуйчич - Любовь без границ - Путь к потрясающе счастливой любви - Содержание
Глава 1 Мне нужно кого-то любить
- Поразительная сила любви без границ
- Обретение любви без границ
Глава 2 Поиск любви
- Влюблен
- Терять любовь больно, но это полезный урок
- Риски любви
- Одинок и несчастен
- Бог никогда вас не обманет
Глава 3 Идеально несовершенная любовь
- Путь к любви
- Разбитая семья
- Учимся зарабатывать самостоятельно
- Все изменилось
- Новые приоритеты
Глава 4 Искра
- Первые впечатления
- Дайте любви шанс
- Все так сложно!
Глава 5 Не бойтесь довериться сердцу
- Сумятица ухаживания
- Из искры возгорелось пламя…
- Мера любви
Глава 6 Подарок (и обертка) любви
- Вопросы веры
- Взаимная любовь
- Партнеры по родительству
- Пока смерть не разлучит нас…
- Никаких сомнений
- Не навреди
- Партнеры, а не конкуренты
Глава 7 Предложение: какой будет любящая семья
- Планирование и подготовка к предложению
- Подготовка к предложению
- Прежде чем делать предложение, обсудите все, что для вас важно
- Темы, которые нужно обсудить до предложения руки и сердца
- Правильный взгляд
- А теперь вернемся к нашей помолвке…
- Пирожное с кремом
Глава 8 Памятный день свадьбы
- Прелюдия свадьбы
- Планирование свадьбы
- Свадебное руководство
- Памятная вечеринка
- А вот и торт
- Суета свадебного вечера
Глава 9 Радости воздержания до свадьбы и секса после свадьбы
- Как познать друг друга
- Единство духа
- Это не испытательный полет
- Жизнь в соответствии с убеждениями
- Радость воздержания – и секс
Глава 10 И будут двое одна плоть
- Самоотдача в браке
- Оставьте младенческое
- Проблемы багажа
- Изменение плана игры
- Время, проведенное вместе
- Сосредоточенность на отношениях
- Изменение приоритетов
- Пять советов по сохранению брака для «чайников» от Ника и Канаэ
Глава 11 У нас появился ребенок!
- Так меняется жизнь
- Неудачный тортик
- Ребенок на борту
- Ребенок для нас
- Ожидание благодати
- Планы подготовки
Глава 12 Наш маленький лучик надежды
- Бэби-бизнес
- В родильном зале
- После родов тоже приходится нелегко
- Страдания и печаль
- Узы, соединяющие нас с ребенком
- Проблемы новорожденных
- Хорошее всегда перевешивает плохое
Глава 13 Семейный план
- «Дорогая, я дома…»
- Воссоединение
- Обучение партнеров и родителей
- Изменение взгляда на жизнь
- Каким должен быть папочка
Глава 14 Канаэ, я и Киоси – одна семья
- Десять советов по выживанию в первый год жизни с ребенком
Глава 15 Сердце и дом
- Дом там, где сердце
- Три связующие нити
- В служении друг другу
- Брак, построенный на вере и на малых повседневных проявлениях доброты
- Никакого обмена – просто отдавайте
- Смиренное служение
- Каждый день укрепляем супружеские узы
- Любовь без границ
- Благодарность
Об авторе
Фото
Ник Вуйчич – известный во всем мире мотивационный оратор. У него с рождения нет рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной, насыщенной жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, играет в гольф, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Он счастливо женат, имеет двоих детей. Ник стал источником надежды и вдохновения для миллионов людей во всем мире.
У Бога есть план твоей жизни. Главное – вовремя понять это
Ник пережил безграничную надежду и глубочайшее отчаяние. Но преодолел все трудности и физические страдания и стал возмутительно счастливым. Теперь он делится своим опытом и знаниями с тобой. Пятьдесят вдохновляющих уроков Ника помогут тебе уверенно и смело преодолевать препятствия. Проблемы с работой или здоровьем, потери или отчаяние – уроки Ника поддержат и вселят силу в любой ситуации.
Судьба определяется не тем, что с тобой происходит, а тем, как ты реагируешь на происходящее
Ник Вуйчич - Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым
Эксмо; Москва; 2016
ISBN 978-5-699-81210-3
Ник Вуйчич - Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым - Содержание
Вступление
- 1. Будь свободным от ограничений
- 2. Просто оставайся в игре
- 3. все, что нас не убивает, делает нас сильнее
- 4. Будь покорным и терпеливым
- 5. Продолжай двигаться
- 6. Обрети истинную награду
- 7. Сила надежды творит чудеса
- 8. Истинную красоту глазами не увидишь
- 9. Верь в невозможное
- 10. Готовься к лучшему
- 11. Не сравнивай
- 12. Даже трагедия может обернуться триумфом
- 13. Лучше действовать самому, чем предоставить жизни действовать за тебя
- 14. Никогда не теряй надежды
- 15. Наслаждайся жизнью
- 16. измени свое будущее
- 17. Трудности – это тоже благословение
- 18. Избавься от ярлыков
- 19. Умей посмеяться над собой
- 20. Не сдавайся
- 21. Верь, что лучшее ждет тебя впереди
- 22. Избавься от мрачных мыслей
- 23. Будь самим собой
- 24. Расширяй горизонты
- 25. Цени свою уникальность
- 26. Учись на неудачах
- 27. Не борись в одиночку
- 28. Действуй – или проиграешь
- 29. Думай и лишь потом прыгай
- 30. Лови удачу
- 31. Ищи творческие варианты
- 32. Помни: Господь не тратит время попусту
- 33. Тянись и дотягивайся
- 34. Борись
- 35. Смотри на трудности как на возможность для роста
- 36. В тяжелый момент не поддавайся эмоциям
- 37. Учись на проигрыше
- 38. Смотри на ситуацию в перспективе
- 39. Служи высоким целям
- 40. Услышь зов своей жизни
- 41. Следуй за мечтой
- 42. Господь платит за то, что заказывает
- 43. Служи окружающим тебя людям
- 44. Помогай другим
- 45. Учись на образцах для подражания
- 46. Живи в гармонии
- 47. Бог во всем
- 48. Покорись всем сердцем
- 49. Бог любит тебя
- 50. Чудеса случаются
Благодарность
Восхищаюсь этим благословенным человеком, Ником Вуйчичем
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