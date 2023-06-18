Ник Вуйчич - Будь сильным

Я – настоящая мечта любого мучителя, в этом нет ни малейшего сомнения.

У меня нет рук. Нет ног. Мне нечем защититься.

Я был рожден без конечностей – по какой-то неизвестной причине. Но Бог одарил меня другими богатствами. Главным его даром стала любящая семья, готовая всегда поддержать меня. Меня любили, обо мне заботились и меня защищали в первые годы жизни. Но стоило мне выйти из теплой семейной атмосферы в классы, коридоры и игровые площадки начальной школы, как я понял: на моей груди висит огромная мишень с надписью: «Хулиганы! Цельтесь сюда!»

Я страшно боялся своих преследователей, но не был одинок. И вы тоже не одиноки.

Если вам случалось становиться жертвой травли, запомните главное: нападки, издевки и жестокость связаны не с вами, не с вашими недостатками и поступками. У преследователей свои мотивы. Они травят вас, чтобы почувствовать себя лучше и сильнее, чтобы выплеснуть свою злость или просто потому, что они не могут придумать себе другого занятия.

Я знаю, что мой рассказ может показаться сплошным нытьем, но все в нем – правда.

Когда я был подростком, то много думал о том, почему преследователи так ополчились на меня. Особенно мучил меня один мальчишка. Он издевался над всеми, но почему-то я воспринимал его нападки особенно болезненно. Мне не давал покоя вопрос: почему он это делает? И в конце концов мне стало ясно, что его выходки никак не связаны с моими проблемами. Все дело было в нем самом.

Возможно, у вас тоже есть мучитель, который так влияет на вас. Вы постоянно думаете о нем, эти мысли терзают вашу душу. Вы страдаете, потому что не можете понять, почему именно вы стали объектом преследования. Я написал эту книгу, чтобы снять этот груз с ваших плеч!

Мотивы травли не имеют никакого значения. Главное – вы сами.

Для меня важна ваша безопасность и ваше счастье. Только это волнует всех, кто любит вас и кому вы дороги. Вместо того чтобы думать, почему преследователь привязался именно к вам, попробуйте вернуть себе ощущение безопасности и счастья.

Вы сомневаетесь в том, что это хороший план? А я в этом уверен!

Но прежде, чем мы двинемся дальше, я хочу вас предупредить: единой и абсолютно непогрешимой стратегии сопротивления травле не существует. Я ни за что не стану призывать к борьбе с насилием тех, кому это не по силам! Не позволяйте преследователю вступать с вами в открытое противостояние. Если на вас нападают, защищайтесь, но при первой же возможности постарайтесь скрыться. Если у вас есть причины опасаться физического насилия, поговорите со взрослыми, которые смогут вам помочь, прежде чем это случится.