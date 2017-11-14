Разрыв Рима с Константинополем (1054 г.) не создал непреодолимой пропасти между Востоком и Западом. В повседневных отношениях русских христиан с западными по-прежнему проявлялись добрые чувства. В 1091 году киевский митрополит отправил в Рим посла и с благоговением принял в дар присланные оттуда мощи святых. В 1106 году в Новгород с Запада прибыл Антоний Римлянин. Он основал на берегу Волхова монастырь. Принадлежность Антония Римлянина Западу не помешала причислить его на Руси к лику святых.

Веротерпимость бытовала не только в Киевской Руси, но и на Афоне. На Святой горе в монастыре Амальфи жили насельники западного обряда. Подпись игуменов этой обители встречается в афонских грамотах в течение нескольких десятилетий после 1054 года. На Руси веротерпимость бытовала и в последующее время. Новгородские христиане носили своих детей на молитву как к православным, так и к католическим священникам. Об этом упоминалось в первой половине ХП века в известном «Вопрошании Кирика». К этому времени относятся и первые попытки богословского диалога Киевской Руси с Римом.

архимандрит Августин (Никитин) - Католицизм как фактор формирования российской государственности и культуры

Антология

Сост., вступ. статья, коммент. архим. Августина (Никитина)

СПб.: РХГА, 2012. 719 с.

ISBN 978-5-88812-528-1

архимандрит Августин (Никитин) - Католицизм как фактор формирования российской государственности и культуры От издателя

Архимандрит Августин (Никитин) Предисловие

І РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ОБЩИЙ ОБЗОР

Н. Н. Данилевский <Папство. Разделение Церквей> <Фрагменты>

В. С. Соловьев <Папство и папизм> <Фрагмент> <Преосвященный Филарет Московский, святой Иоанн Златоуст, Давид Штраус и Прессансе о первенстве Петра> <Апостол Петр и папство> <Папа святой Лев Великий о первенстве>

А. А Киреев Несколько ответных слов на брошюру г. Навиля "Католическая Церковь и свобода вероисповеданий"

С. Н. Булгаков <Два града. От автора (предисловие)> <Фрагмент> Средневековый идеал и новейшая культура (По поводу книги Гейнриха Эйкена "История и система средневекового мировоззрения") <Фрагменты>

Н. С. Арсеньев <Католичество> <Фрагменты>

ІІ О РАЗДЕЛЕНИИ ЦЕРКВЕЙ

Епископ Порфирий (Успенский) Книга бытия моего <Фрагменты>

Святыни земли Италийской <Фрагмент>

Святитель Игнатий Брянчанинов О ереси и расколе <Фрагменты>

Протопресвитер Виталий Боровой, А С. Буевский Русская Православная Церковь и экуменическое движение <Фрагменты>

А. А. Киреев Ответ "Римскому Вестнику" - "Moniteur de Rome". По вопросу о соединении Церквей

В. С. Соловьев Письмо в редакцию

ІІІ О РАЗЛИЧИИ В ВЕРОУЧЕНИИ

Н. Я. Данилевский <Различие вероисповедное>

В. В. Розанов Папская непогрешимосты как орудие реформации без революции

Протоиерей Михаил Мудьюгин Православная трактовка развития римско-католической мариологии за последнее столетие

IV ПОЛЕМИКА ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ

И. С. Гагарин <Письмо 1-е Ю. Ф. Самарину> < Письмо 2-е Ю. Ф. Самарину>

Ю. Ф.Самарин <Письмо князю И. С. Гагарину>

И. С. Гагарин <Письмо 4-е Ю. Ф. Самарину>

И. В. Киреевский <Письмо князю И. С. Гагарину>

И. С. Гагарин <Письмо И. В. Киреевскому>

И. С. Гагарин Письмо отца Гагарина, священника общества Иисусова, Юрию Федоровичу Самарину (В ответ на письма, напечатанные в журнале "День")

А. С. Хомяков Письмо к редактору "L'Union Chretienne" о значении слов "кафолический" и "соборный" по поводу речи отца Гагарина иезуита

Ю. Ф. Самарин Как относится к нам Римская Церковь?

В. С. Соловьев Ответ Н. Я. Данилевскому. 1885 г. <О разделении Церквей>

А. А. Киреев Несколько замечаний на статьи В. С. Соловьева "Великий спор"

Н. О. Лосский Католичество <Фрагмент>

V ПРОБЛЕМА ХРИСТИАНСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ

И. С. Гагарин О примирении Русской Церкви с Римскою <Фрагмент>

В. С. Соловьев Национальный вопрос в России <Фрагмент>

А. А.Киреев Воссоединение Церквей и славянство <Фрагменты>

В.С. Соловьев Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении Церквей <Фрагменты>

А.А.Киреев Несколько замечаний на статью В. С. Соловьева «Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении Церквей"

В.С. Соловьев О народности и народных делах в России (О соединении Церквей) <Фрагмент>

А.А.Киреев Призыв Востока к соединению с Римом

В. С. Соловьев Соглашение с Римом и московские газеты (Польский вопрос)

А. А. Киреев Греко-восточный обряд в Ватикане

Н. А. Бердяев Вселенскость и конфессионализм

Протоиерей Георгий Флоровский Проблематика христианского воссоединения <Фрагмент>

Н. М.Зернов <Встреча с христианским Западом>

А. В. Карташев Соединение Церквей в свете истории <Фрагменты>

Протопресв. Николай Афанасьев Прием в Церковь из схизматических и еретических обществ <Фрагменты>

Протоиерей Владислав Цыпин Православная Церковь и другие конфессии <Фрагменты>

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) Единение в разобщенности

VI КАТОЛИЧЕСКАЯ МИСТИКА. О КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯТЫХ

Н. С.Арсеньев Основное единство христианской духовной жизни на Востоке и Западе. Образы святых (св. ФранцискАссизский) <Фрагменты> "Откровения Божественной Любви" Юлиании из Норича Мистическая поэзия. Juan de la Cruz

Н. О. Лосский Мистическая интуиция <Фрагменты>

Л. П. Карсавин Мистика и ее значение в религиозности средневековья

VII КАТОЛИЧЕСКИЙ КУЛЬТ

В. Г. Барский Ватикан и храм Св. Петра

А. Н. Муравьев Римские письма <Фрагменты>

Н. С. Арсеньев О Евхаристии <Фрагмент>

Д. А.Толстой Римский католицизм в России<Фрагмент>

П. А. Вяземский <Об иезуитах>

VIІІ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ: КОНЕЦ XIX-XX вв.

В. В. Розанов Лев XIII и католичество А. А.Киреев Разбор энциклики папы Льва XIII "Praeclara gratulationis testimonia" Призыв Востока к соединению с Римом Новый папа (Пий Х)

Г. П. Федотов Quadragesimo anno

Н. С. Арсеньев Второй Ватиканский собор и его значение (с точки зрения православного наблюдателя) Моя аудиенция у папы Иоанна XXIII



Обмен. послан.иями между Вселен.ской Патриархией и Святейшим Правительствующим Синодом Российской Православной Церкви (1902-1905 гг.)

Из Послания Вселенской Патриархии СвятейШему Правительствующему Российскому Синоду 12 июня 1902 года

Ответное послание Святейшего Правительствующего Синода ко Вселенской Патриархии 25февраля1903 года

Отношение Православной Церкви к прочему христианскому миру Решение Третьего Предсоборного Всеправославного совещания 28 октября - 6 ноября 1986 года, Шамбези

Послание предстоятелей Святых Православных Церквей Фанар, 15 марта1992 года

Приложение

Список пап и антипап

Комментарии

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архимандрит Августин (Никитин) - Католицизм как фактор формирования российской государственности и культуры

Перед Вами очередной том серии «Русский Путы - «:Католицизм: pro et contra". Однако данная книга, как и вышедшие практически одновременно с нею "Православие: pro et contra" и "Протестантизм: pro et contra", несколько выделяется из общего ряда. Их замысел нуждается в специальных пояснениях. «Русский Путь - серия книг о российской и - опосредованно - европейско-христианской культуре. На первом этапе развития проекта в качестве символов национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России. «Русский Путы открылся в 1994 году антологией «Николай Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке русских мыслителей и исследователей. Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей отечественной истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, компактных по размеру и емких по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей русской культуры со стороны других видных ее деятелей - сторонников и продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий снабжались комментариями, помогающими современному читателю осознать исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки, мнения.

За восемнадцать лет серия выросла и ныне представляет собой нечто подобное дереву, корень которого составляет сам замысел духовного осмысления культурно-исторических реалий, ствол образует история культуры в ее тематическом единстве, а ветви суть различные аспекты цивилизационного развития - литература и поэзия, философия и теология, политика. В литературно-поэтической подсерии "Русского Пути" были опубликованы антологии о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, Ф. И. Тютчеве, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, М. Горьком, В. В. Набокове, И. Бунине, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском, З. Гиппиус, Н. Заболоцком. Философско-теологическая подсерия представлена С. Булгаковым, Вл. Соловьевым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, а также, помимо других российских философов, западными мыслителями в русской рецепции - Платоном, Бл. Августином, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Ф. Ницше, Б. Спинозой. Последними в зарубежной подсерии •проконтровского• проекта увидели свет книги о Данте и Сервантесе. Научная и политическая ветви проекта пока не дали столь обильных плодов: опубликованы антологии о Н. П. Павлове и В. И. Вернадском, а также книги, посвященные императорам Петру I, Екатерине II, Александру II, Николаю I и К.П. Победоносцеву. Этот круг, мы надеемся, будет в ближайшее время расширен.

Однако целостный замысел проекта заключается в стремлении представить российскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе, отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. В качестве феноменов, символизирующих духовную динамику в развитии нашей страны, могли бы фигурировать события (войны, революции), идеи или мифологемы (свобода, власть), социокультурные формообразования и течения (монархия, западничество). Этот тематический слой уже включен в разработку. Например, вышла книга, посвященная славянофильству. Три вышеуказанные антологии относятся именно к этому уровню развития проекта. Речь идет о религиозно-конфессиональном измерении российской цивилизации. На протяжении столетий функции культурообразующей конфессии в России исполняло православие. Отношение к протестантству и католицизму - важнейшие "экраны" национальной и религиозной идентичности. При этом осмыслить протестантизм невозможно вне сравнительного анализа с православием, а также с католицизмом, а,в более широком контексте и с другими религиями - язычеством, буддизмом, исламом.

Религиозно-культурологический круг исследования - дело будущего, надеемся, что не очень отдаленного. Пока мы предлагаем читателю ознакомиться: с внутрихристианским конфессиональным спектром рецепций и оценок. Наша методология:, подчеркнем специально, не теологическая: или политологическая, а культурологическая:. Именно поэтому в отношении каждой из осмысливаемых конфессий составители антологий приводят суждения, выстроенные по принципу "за и против". С учетом православных корней российской культуры большинство суждений, хотя: отнюдь не все, сделаны православными. Однако необходимо понимать, что уже в результате советской секуляризации культурно-конфессиональная: ситуация: поменялась, а в постсекуля:рную эпоху изменения: стали происходить еще быстрее. Задача томов "Русского Пути", посвященных конфессиям, не только научнопросветительская. Они могут способствовать прояснению нашей новой религиозно-культурной идентичности, складывающейся в период перехода России от постатеистического к постсекуля:рному обществу.