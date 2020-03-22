«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн», — так Константинопольский Патриарх Афинагор выразился о папе Иоанне XXIII. И действительно, вся церковная жизнь последних лет свидетельствует о справедливости применения этих евангельских слов к покойному папе. Глубокое убеждение автора в исключительности исторической роли папы Иоанна XXIII побудило его взяться за перо и осветить деятельность этого Первосвятителя Римской Церкви. Русское православие хранит добрые воспоминания об этом иерархе, но жизнь папы- миротворца, миротворца в самом широком смысле этого слова, известна сравнительно немногим. Поэтому мы взяли на себя труд, не создавая панегирика, по возможности объективно воссоздать облик этого незаурядного человека, христианина, служителя Христова, предстоятеля Римско-Католической Церкви.

4 ноября 1958 года, во время коронации, папа Иоанн XXIII произнес слово в соборе святого Петра. Лица, присутствовавшие на церемонии в то утро, рассказывали, что на лицах кардиналов, епископов, священников и специалистов в вопросах ватиканского протокола было заметно удивление, когда папа, прочитав с трона Евангелие, начал говорить. Эта речь не была предусмотрена в утвержденном накануне церемониале, и потому о ней не упоминалось в брошюре с детальным описанием торжеств, которая была роздана присутствующим. Согласно программе и древней традиции, за чтением Евангелия должны были последовать непосредственно молитвы Предложения. На торжествах коронации папы никогда не говорили. Вопреки обычаю, папа Иоанн XXIII произнес слово, которое было настоящей программной речью. Прежде всего он сказал о том, что будет иным папой, чем его предшественник. Тем, кто мог предполагать, что он будет вести себя как государственный деятель и дипломат, папа Иоанн XXIII заметил, что они заблуждаются, так как представляют себе в ложном свете то, чем должен быть Римский папа. «В новом папе должен отразиться прежде всего тот евангельский образ доброго Пастыря, который евангелист Иоанн передает словами самого Божественного Спасителя».

Никодим (Ротов) Митрополит Ленинградский и Новгородский - Иоанн XXIII, Папа Римский

Вена, издательство: "Pro Oriente", 1984

с предисловием кардинала Франца Кёнига

Никодим (Ротов) Митрополит Ленинградский и Новгородский - Иоанн XXIII, Папа Римский - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

ГЛАВА I. ОЧЕРК ЖИЗНИ ПАПЫ ИОАННА XXIII ДО ВСТУПЛЕНИЯ НА РИМСКИЙ ПРЕСТОЛ

ГЛАВА II. ПОНТИФИКАТ ПАПЫ ИОАННА XXIII

1. Первые шаги после избрания

2. Назначение новых кардиналов

3. Римский синод

4. Подготовка служителей Церкви

5. Проявления пастырской заботы

6. Встречи с государственными деятелями

7. Контакты с представителями общественности

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАПЫ

ГЛАВА IV. ПАПА ИОАНН XXIII И ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР

1. Подготовка собора Иоанном XXIII

2. Открытие Второго Ватиканского Собора

3. Призыв к спасению мира

4. Работа генеральных комиссий

5. Экуменическое значение первой Сессии Собора

ГЛАВА V. МИРОТВОРЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ПАПЫ ИОАННА XXIII

1. Призыв к миру в речах Папы

2. Слова соответствующие делам

3. Энциклика «Пацем ин Террис»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примечания

Библиография

Список использованной литературы

Периодические издания

Указатель имен

Венский Фонд

Никодим (Ротов) Митрополит Ленинградский и Новгородский - Иоанн XXIII, Папа Римский - Вступительное слово

По воле Божьей случилось так, что вступительное слово к этой книге стало посмертным поминовением выдающегося иерарха, одного из самых видных деятелей русской православной Церкви. Велики заслуги митрополита Никодима в области экуменизма: он пламенно верил в возможность единения христиан, и самым горячим его желанием было содействовать приближению этого чаемого события. Скончался он 5 сентября 1978 года от сердечного удара во время личной беседы с новоизбранным Папой Иоанном Павлом I. Благодарная память о митрополите Никодиме сохраняется в сердцах многих верующих его соотечественников. Показателен тот факт, что на кладбище Александро-Невской Лавры около могилы Владыки Никодима через пять лет со дня его кончины постоянно можно встретить молящихся христиан. Римский Секретариат по содействию христианскому единству (Secretariatus ad christianorum unitatem fovendam) опубликовал после смерти митрополита следующее заявление: «В течение многих лет деятельности в качестве председателя Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений почивший митрополит Никодим поддерживал с Секретариатом тесные контакты для укрепления связей между Католической и Русской Православной Церквами». Присутствие православных наблюдателей на II Ватиканском Соборе в 1962 году и визит митрополита Никодима в Рим в 1963 году открыли путь многочисленным контактам между обеими Церквами и положили начало богословским беседам, которые велись с 1967 года и еще более интенсивно продолжают вестись в настоящее время. Митрополит постоянно проявлял многосторонний интерес к проблемам «аджорнаменто» Католической Церкви. Он прилагал все усилия к тому, чтобы Католическая Церковь стала более понятной для православных и чтобы католики, в свою очередь, лучше ознакомились с религиозной жизнью русской Православной Церкви. Вся его деятельность говорит о нем как о человеке, который полностью посвятил себя служению своей Церкви и своему народу, о человеке, до конца преданном подлинным традициям Православия. Мы высоко ценим его усилия проникнуть глубже в тайны христианского Откровения и тем самым внести вклад в дело полного объединения Церквей.

Книга митрополита Никодима посвящена памяти Папы Иоанна XXIII, ставшего символом обновления Церкви, значение которого становится со временем все более очевидным, — Папы, с личностью которого связывались надежды и чаяния, вера и любовь миллионов людей, христиан и нехристиан, католиков, евангелических христиан и православных. Книга митрополита Никодима, написанная с такой теплотой, любовью и пониманием, была бы немыслима еще несколько десятилетий тому назад. Удивление, которое она вызывает, переходит в искреннюю благодарность. Сам факт, что такая книга могла быть написана, свидетельствует о победе над нашим слабове- рием. Ведь многим сегодня кажется, что экуменическое движение сдает свои позиции и мельчает. Книга же митрополита Никодима об Иоанне XXIII и Соборе доказывает, что великие перемены в мире рождаются в сердце, горящем любовью. Любовь достигает большего, чем разум и логика. Владыка Никодим ценил и любил Папу Иоанна и вместе с ним его Церковь. Он чувствовал в Папе Иоанне родственную душу: оба были христианами, преисполненными веры, любви и надежды. Если сравнить эту книгу владыки Никодима с другими биографиями Иоанна XXIII, то содержащееся в ней описание жизни и деятельности великого Папы можно признать, пожалуй, самым обстоятельным. Православный митрополит подходит к своей теме с новой, экуменической точки зрения. Это проявляется и в том, что он приводит очень много труднодоступных, забытых даже официальной прессой текстов и фактов. В известном смысле настоящая книга является также православным откликом на то, к чему стремился Папа. Насколько нам известно, до сих пор ни один автор-некатолик не дал еще столь положительной оценки католическому богословию и не проявил таких усилий, чтобы познакомить с его сущностью своих единоверцев. VI Не каждая формулировка в этом труде, не каждое суждение о какой-либо личности или ситуации встретит всеобщее одобрение; кое-что, может быть, и не выдержит суда истории. Следует всегда учитывать, что автор книги — христианин, живший в атеистическом государстве, т.е. в условиях, часто препятствовавших ему выразить все то, что он хотел сказать. Стиль и язык этой книги отличаются простотой и ясностью. Написанная на русском языке, книга впервые была напечатана на немецком языке издательством Бенцигер в Швейцарии. Сейчас ее русский оригинал издается членами общества «Pro Oriente». Знаменательно, что первые молитвы по усопшему митрополиту Никодиму были произнесены в Ватикане совместно Папой Римско-Католической Церкви и Председателем Всемирного Совета Церквей. Его книга здесь, на земле, и его молитвы на небесах будут и впредь служить делу единства христиан.

Франц Кардинал Кениг Архиепископ Венский