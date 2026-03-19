А где, собственно, «родилось» это самое Средневековье? Каковы его рамки - географические, хронологические. да хоть какие-нибудь? Да, многие из нас слышали, например, выражение «средневековая Русь» или «индейцы Америки во времена Средневековья». Но все же значительно чаще это понятие применяют только к территории Европы и только к определенному периоду. Почему? Ну хотя бы потому, что развитие культур, народов и государств в мире шло неравномерно и по очень разным путям. Если мы сравним жизненный уклад и техническое развитие европейского города средней руки XIII века и те же самые моменты в поселении коренных американцев того же времени - согласитесь, что у них не будет практически ничего общего? Вера, медицина, искусство, образование - все это будет настолько индивидуально, что объединять разные регионы рамками какого-то одного периода нет смысла.

Издательство „Эксмо“, 2022. - 170 с.

ISBN: 978-5-04-164743-8

А. Н. Николаева - Средние века: краткая история. Знания, которые не займут много места - Содержание

На какие вопросы отвечает эта книга

Предисловие

Глава I. Как Средние века стали "средними"?

Глава II. Ох, нелегкая это работа - империи разрушать!

Глава III. Власть земная и небесная: раннее Средневековье

Глава IV. "Красота-то какая!" Средневековое искусство

Глава V. Рыцари реальные и сказочные

Глава VI. "Да ты ведьма!" Мужчина и женщина в Средние века

Глава VII. "Житие мое": город и деревня в Средние века

Глава VIII. Средневековая наука

Глава IX. Доктор, помогите! Суровая средневековая медицина

Глава X. Пир во время чумы. Эпидемии, крысы, кошки и бани

Глава XI. Средневековье. Карнавал и повседневность

Литература и другие источники