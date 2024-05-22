Голицын - Юлий Цезарь

С началом междоусобий в Риме военное устройство и военные учреждения его совершенно изменяются в существе и духе и быстро клонятся к упадку. Главными причинами того были: всеобщее расстройство внутреннее – неизбежное следствие междоусобий, и незаконные, пагубные меры честолюбцев, домогавшихся верховной власти. Из них Марий первый нанес жестокий удар древним, превосходным военным учреждениям Рима. Достигнув консульского звания, этот честолюбец, плебей родом и враг аристократии, в 107 году, во время войны с Югуртой, набрал армию – вопреки коренным государственным учреждениям – из беднейшего класса и из вольноотпущенников и рабов и с помощью этого, слепо преданного ему войска, завладел верховною в Риме властью. Примеру его последовали и все другие знаменитые честолюбцы этого времени: Сулла, Красс, Помпей, Цезарь, Антоний, Лепид, Октавиан, и таким образом главное основание совершенства военного устройства Рима – превосходный состав римских армий – было сокрушено навсегда, а с тем вместе и самое военное устройство этого государства получило совершенно другой вид.

Право служить в войске перестало уже считаться почетнейшим преимуществом римского гражданина и быть единственным путем к общественным званиям и отличиям. Знатные и богатые римские граждане уже считали службу в войске тягостною обязанностью и всячески старались уклоняться от нее. Прежний же закон о прослужении в войске определенного числа лет для получения права на общественные звания не был более соблюдаем. Таким образом армии римские, не составляемые более из лучшей, отборнейшей части граждан, были набираемы почти исключительно из беднейших граждан – пролетариев (вовсе не имевших ни состояния, ни имущества), вольноотпущенников, римских данников, иностранцев, даже преступников, разбойников и особенно рабов (Марий из последних составил себе даже особую стражу телохранителей). В составе римских армий этого времени в большом числе (у Помпея при Фарсале до 2000 чел.) являются также ветераны, поселенные на розданных им полководцами (Суллою первым) конфискованных и завоеванных землях, призываемые этими полководцами, в случаях особенной важности, на службу в войске, почему и назывались эвокатами (evocati) и пользовавшиеся на службе многими и большими преимуществами.

Разделение на римские, союзные и вспомогательные войска существовало только до Союзничьей войны (90–88). С этого же времени, по даровании италийским союзникам римлян прав римского гражданства, название союзных войск исчезло и осталось только разделение на войска римские, набираемые в Италии, и на войска вспомогательные, или когорты алариев (auxiliares vel alariae cohortes), набираемые в римских провинциях (рrovinciae) или подвластных Риму областях вне Италии, равно и по найму или добровольному уговору между независимыми от Рима народами Европы, Азии и Африки.

Набор римских войск в Италии производился без всякого различия происхождения, сословия, состояния и нравственности.

Николай Сергеевич Голицын - Юлий Цезарь

В походах и битвах

ООО «Издательство «Вече», 2020

ISBN 978-5-4484-8137-6

Николай Сергеевич Голицын Юлий Цезарь Оглавление

Глава I Римляне во времена междоусобий (133—30 гг. до P. Х.)

Глава II Германцы, галлы, гельветы, британцы и парфяне

Глава III Войны и походы Юлия Цезаря (58–46 гг. до P. Х.)

I. Юлий Цезарь от рождения до войны в Галии (100—59)

II. Война в Галии (58–51)

Глава IV Общий взгляд на войну Цезаря в Галлии и на образ и искусство ведения им оной

Глава V Третья римская междоусобная война Цезаря с Помпеем и его партией (49–45 гг. до P. Х.)

Причины войны; политическое и стратегическое положение обеих противных сторон, Цезаря и Помпея

I. Междоусобная война (49–48 гг. ДО Р.Х.)

II. Александрийская война (48–47), поход против Фарнака и действия в Греции

III. Африканская война (47–46)

IV. Испанская война (46–45 гг. до Р.Х.)

Глава VI Образ и искусство ведения Цезарем междоусобной войны

Глава VII Конец жизни Цезаря и общий вывод о нем как полководце

Цезарь пожизненный диктатор в Риме (45–44 гг. до Р.Х.)

Смерть Цезаря

Общий вывод о Цезаре как полководце

Иллюстрации