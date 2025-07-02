Полагаю, что эта книга откроет новый важный этап в научных исследованиях истории русского евангельского христианства. Данная область малоизучена, и работа Грегори Николса с большей глубиной, чем когда-либо до этого, исследует природу евангельской духовности, возникшей в России в конце XIX — начале XX столетий. Автор подробно рассмотрел жизнь, влияние и вклад, сделанный Иоганном (Иваном) Каргелем (1849-1937).

Русские баптисты считают Каргеля одним из своих наиболее почитаемых духовных руководителей. Грегори Николе подсчитал, что почти 25 процентов всех выпусков главного русского баптистского журнала «Братский вестник», опубликованных со дня его основания в 1945 г. и по 1988 г., содержат статьи Ивана Каргеля или ссылки на них. За последние годы было переиздано большое количество его работ. Таким образом, эта книга передает неоценимую информацию об одной из самых крупных баптистских общин Европы своего времени. Кроме того, Каргель совершал многочисленные евангелизационные поездки и имел связи с баптистами других стран. Вот почему в данной работе широко представлены страны Восточной Европы, и те, кто исследует религию этой территории, будут очень благодарны Грегори Николсу за предпринятую им попытку свести в одно целое свои тщательные исследования подлинников и их убедительную подачу.

Исследование жизни Ивана Каргеля и русской евангельской духовности, а также плод этих исследований, представленный здесь, будет особенно интересен тем, кто желает лучше познакомиться с богатством евангельской истории России. На протяжении нескольких десятилетий Каргель оставался центральной личностью и примером для подражания в этой великой истории. Равным образом и особенная природа русского понятия о святости представлена в этой книге так, как никогда прежде не делалось ни в одной научной работе. И особенно интересно показано, каким образом учение Кесвика и меннонитских братьев было впитано Каргелем и применено в русской обстановке в процессе развития его собственных представлений о духовности и церкви.

Одно из достоинств данной работы в том, что, исследуя ключевые источники на русском, немецком и английском языках, она разъясняет разнообразные и, временами, сложные связи между Каргелем и евангельскими течениями в Германии и Англии. Также немаловажную роль сыграли и архивы Пашкова, оригиналы которых находятся в распоряжении Бирмингемского университета. Благодаря усилиям Грегори Николса в Международной баптистской богословской семинарии в Праге открыт доступ к копии этого немаловажного и обширного архива материалов о развитии основных евангельских движений в России. А проанализированная в этой книге переписка ярко и по-новому представила и внешний, и внутренний опыт этих евангельских общин.

В последние годы история англоязычного евангельского христианства была детально изучена и всесторонне проанализирована историками. Ее действующие лица и характерные особенности хорошо известны. Несмотря на это, вряд ли читателю данных исторических книг хорошо знакомо — если вообще знакомо — имя Ивана Каргеля. Тем не менее для русского контекста это личность огромного значения.

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Грегори Л. Николс — преподаватель баптистских и анабаптистских исследований и церковной истории в Международной баптистской семинарии в Праге, Чешская республика. Несколько лет преподавал в Одесской богословской семинарии в Одессе, Украина.

Грегори Л. Николс - Каргель: развитие русской евангельской духовности - Изучение жизни и творчества Ивана Вениаминовича Каргеля (1849-1937)

«Библия для всех», Санкт-Петербург, 2015. - 400 с.

Научное исследование

Переводчик: Наталья Рыбальченко

Литературные редакторы: Петр Афанасьев, Марина Новицкая

Технический редактор: Тарас Дятлик

ISBN 978-5-7454-1379-7

Грегори Л. Николс - Каргель: развитие русской евангельской духовности - Изучение жизни и творчества Ивана Вениаминовича Каргеля (1849-1937) - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

БЛАГОДАРНОСТИ

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ КНИГИ

1.ВВЕДЕНИЕ. ИОГАНН КАРГЕЛЬ И ЕВАНГЕЛЬСКИЙ МИР

ИОГАНН КАРГЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО БАПТИЗМА

ПИЕТИСТЫ И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

АКЦЕНТ НА СВЯТОСТИ

В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

Источники и стиль

СТРУКТУРА КНИГИ

Вывод

2.ФОРМИРОВАНИЕ БАПТИСТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (1849-1874)

БАПТИСТСКОЕ НАЧАЛО ИОГАННА КАРГЕЛЯ

РАЗВИТИЕ НЕМЕЦКОГО БАПТИЗМА

БАПТИСТЫ И МЕННОНИТЫ

СОРОЧИН: ПЕРВОЕ ПАСТОРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАРГЕЛЯ

ГАМБУРГСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА

Вывод

3.ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД: ЗНАКОМСТВО С ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНСТВОМ (1875-1880)

ЖИЗНЬ НЕМЕЦКИХ БАПТИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И РАДОСТЬ: ПАСТОРСКИЙ ТРУД КАРГЕЛЯ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВЛИЯНИЕ ЛОРДА РЕДСТОКА

ВСЕ ЦЕРКВИ: КАРГЕЛЬ И СОЮЗ НЕМЕЦКИХ БАПТИСТОВ

ПАШКОВЦЫ

ИОГАНН И АННА КАРГЕЛИ И ИХ ДОЧЕРИ

Вывод

4.БОЛГАРСКИЙ ПЕРИОД: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДУХОВНОЙ УЗОСТИ (1880-1884)

БАПТИСТЫ В БОЛГАРИИ: ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДОКТРИНА

Никто НЕ ДОЛЖЕН ПРОТИВОСТОЯТЬ ВОДЕ

СЛУЖЕНИЕ СЛОВОМ И ДЕЛОМ

РАБОТА СВЯТОГО ДУХА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СВЯЗЕЙ С БАПТИСТАМИ

ОТЪЕЗД ИЗ БОЛГАРИИ

Вывод

5.ВТОРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД: ОБЩИНА ПАШКОВЦЕВ (1884-1887)

СЛУЖЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

РАСШИРЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПРЕКРАСНЫЙ САД: КОНТАКТ С БОЛГАРИЕЙ

ПОПЫТКА ЕДИНСТВА

ПАШКОВ И ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЙ СОЮЗ

НОВОВАСИЛЬЕВКА, 1884

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПОЛНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

Вывод

6.ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1887-1898)

СЛУЖЕНИЕ В ЭСТОНИИ

ПЕРЕЕЗД В ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ

СЛУЖЕНИЕ МЕННОНИТСКИМ БРАТЬЯМ

ПЛАН ПОМОЩИ ЭМИГРАНТАМ

По ВСЕМ ТЮРЬМАМ: ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ КАРГЕЛЯ

СОСЛАННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ

СЕМЬЯ КАРГЕЛЯ

Вывод

7.ТРЕТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД: СТРЕМЛЕНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН (1898-1909)

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАРГЕЛЯ

Связи С БАПТИСТАМИ И ЕВАНГЕЛЬСКИМИ ХРИСТИАНАМИ

НОВЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ВИДЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЕДИНСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТРУД КАРГЕЛЯ

Вывод

8.УЧЕНИЕ ОБ ОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ

АКЦЕНТ КАРГЕЛЯ НА ОСВЯЩЕНИИ

ЭЛЕМЕНТ КРИЗИСА

ВОЗВЫШЕНИЕ ВЕРЫ

ВНУТРЕННЕЕ ОЩУЩЕНИЕ МИРА И ПОКОЯ

РЕПРЕССИОНИЗМ

РОМАНТИЧЕСКИЕ НАКЛОННОСТИ

ПРЕМИЛЛЕНИАЛИЗМ

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЕДИНСТВО

ТРУД СВЯТОГО ДУХА

СТРАДАНИЯ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ

Вывод

9.КАРГЕЛЬ КАК ДУХОВНЫЙ СОВЕТЧИК

КАРГЕЛЬ И ГОСУДАРСТВО

ПАСТОР и УЧИТЕЛЬ

БОГОСЛОВСКОЕ ВЛИЯНИЕ КАРГЕЛЯ

КАРГЕЛЬ О РИМЛЯНАМ: НАДЕЖДА СПАСЕНИЯ

РИМЛЯНАМ 6: союз со ХРИСТОМ

ДВА ВИДА ХРИСТИАН

НОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ПОБЕДА ЧЕРЕЗ ПРЕБЬЮАНИЕ ВО ХРИСТЕ

КАЛЬВИНИЗМ И АРМИНИАНСТВО

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КАРГЕЛЯ

Вывод

10.ВЫВОД

НЕМЕЦКО-БАПТИСТСКИЙ ПЕРИОД

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДУХОВНОСТЬ И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ....

РУССКИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ БОГОСЛОВ

НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЕСЯ ВЛИЯНИЕ КАРГЕЛЯ

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вывод

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И. В. КАРГЕЛЯ ОТ 1913 Г

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КАРТА НЕМЕЦКИХ БАПТИСТСКИХ ЦЕРКВЕЙ Восточной Волыни

ПРИЛОЖЕНИЕ4 КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ КАРГЕЛЯ В СИБИРЬ В 1890 г.ИЗ ZWISCHENDENENDED DER ERDE

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КАРТА КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КАРТА ГУБЕРНИЙ ЗАПАДНОЙ (ЕВРОПЕЙСКОЙ) РОССИИ, 1900 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КАРТА ИСТОРИЧЕСКИХ РУССКИХ ГУБЕРНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ФОТОГРАФИЯ ИВАНА КАРГЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПОРТРЕТ ИВАНА КАРГЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ИВАН КАРГЕЛЬ И ВАСИЛИЙ ПАШКОВ

Грегори Л. Николс - Каргель: развитие русской евангельской духовности - Изучение жизни и творчества Ивана Вениаминовича Каргеля (1849-1937) - Предисловие к русскому переводу

Перевод и издание книги Николса — это событие в жизни церкви евангельских христиан — баптистов на постсоветском пространстве. Иван Вениаминович Каргель для нас — великий богослов, миссионер, пастырь и пророк, определивший, как считается, больше половины евангельского пробуждения в России XIX — XX вв., сформулировавший исповедание нашего евангельско-баптистского братства. О его жизни и трудах можно прочитать в четвёртом выпуске Альманаха по истории баптизма, изданном в «Библии для всех» в 2009 году.

Мои родители учились у Каргеля и Проханова на Библейских курсах в 1927-28 гг., а в 1929 г. курсы были уже закрыты, И.В. Каргель выслан, КНИГИ его запрещены, рукописи уничтожены. Когда я уверовала в 1976 году, отец, как великую ценность, дал мне почитать свой конспект лекций Каргеля по Откровению апостола Иоанна. Я тогда ничего не поняла, кроме ТОГО, что автор — великий человек и что есть уровень мышления бесконечно более высокий, чем мой, научно-советский.

В перестройку открылась возможность печатать книги христианского содержания, и я превратилась в неутомимую ищейку — книг не было! Христианских библиотек не было. Архивы были закрыты. Я стала искать по домам, сундукам и чердакам, что осталось и не было уничтожено при обысках и допросах, наладила связи с Украиной, где было последнее жилище Каргеля, и сестра Ирина Скопина стала посылать мне рукописи. Первую книгу Каргеля «Свет из тени будущих благ», найденную в сундуке гатчинского пресвитера, мы издали репринтно, потом напечатали присланные рукописи, получилось целое Собрание сочинений, а потом, вдогонку, ещё несколько книг: «Закон духа жизни» (толкование на Послание к римлянам апостола Павла), сборник «Лекции, беседы, письма». Это всё отдельная история. А потом — наш альманах, посвященный Каргелю. И вот теперь перед вами книга американского исследователя Николса.

Предлагаемая читателю книга — уникальна. Грегори Николс знает нашего брата Ивана Вениаминовича Каргеля так глубоко и так сердечно, как не знаем его мы, кроме тех, кто знал его лично при жизни (я имею в виду адресатов его писем). У Николса есть то, чего не было у меня, — переписка с женой, с Пашковым, доступ ко многим архивам, знание той стороны жизни Каргеля, которая нам неизвестна, — его духовные связи со многими европейскими евангельскими движениями, восприятие всего мира как готовящегося к Пришествию Христа . Это было его время!

Каргель много ездил, и мы воспринимаем его как странствующего евангелиста, способствующего образованию новых церквей. Но он также в своих путешествиях много преподавал, целыми курсами по несколько месяцев. Николе в своей книге рассматривает другой аспект его поездок— Каргель собирал единый Союз из любящих Господа возрождённых людей, и надо сказать, эта идея никогда не уходила из пашковского богословия начиная с самого первого, объединительного съезда 1884 года.

Николе назвал свою книгу о Каргеле «Развитие русской евангельской духовности» и поместил Каргеля в центр этого процесса, поскольку, где бы он ни служил и куда бы ни направлялся: в Прибалтику, на Кавказ, в Сибирь или в последнее своё пристанище — на Украину — он везде стремился вложить в сердца людей жажду по Богу, уверенность в Его близости к нам во всех событиях жизни, а не только на молитвенных собраниях.

Николс подробно рассказывает о том, что неизвестно у нас широкому читателю, — о «духе Кесвика», сердцевине английского движения Святости, лидерами которого были Джесси Пени Льюис и Ивен Роберте, но книги их у нас не переиздавались, поэтому исследования Николса очень ценны, особенно потому, что идеи Кесвика пронизывают все работы Каргеля об освящении. Слава Богу! В начале XX века в общинах верующих преобладала интеллектуальная вера, не сопровождаемая Духом Святым. Каргель считал, что нельзя довольствоваться одним спасением от гибели и гнева Божьего, нам нужно полное спасение, полная отдача Господу и Спасителю: Он не только наш Спаситель, но и Господь, Господин. Именно эта отдача становится сразу видимой в отношениях христиан друг ко другу! Каргель поощрял молитвы христиан друг за друга, совместные трапезы, участие в нуждах, взаимное ободрение и назидание.

Николс, в отличие от всех евангельских историков, обратил внимание на решающую роль жены Каргеля, Анны, в том внутреннем перевороте, который в нём совершился в первый же год семейной жизни. Также автор большое внимание уделяет семье Каргеля, о которой мы не знаем совсем ничего.

Единственное, что я узнала о нём в нашей церкви, — то, что он был подобен Мелхиседеку и никто не знал, кто он и какого роду и племени... Тогда я и занялась собирательством его книг и внимательным, медленным их чтением, надеясь найти там хотя бы намёки, обмолвки, датировки по событиям его жизни. И кое-что мне удалось. Результаты этих поисков изложены в четвёртом выпуске Альманаха по истории русского баптизма, изданном в «Библии для всех» в 2009 г. Более полные и точные сведения благодарный читатель найдёт в книге Николса.

Я могу сделать лишь одно дополнение. Дочери Каргеля у нас известны, любимы и высоко чтимы. Они были семьёй Каргеля и сами собой являли то воспитание, которое получили в семье, и те наставления, которые были ими глубоко восприняты. И Мария, и Елизавета были дивом дивным для всех окружающих, как и вся их маленькая семья. Они никогда не связывали своё отношение к Богу с Его материальными дарами. Они могли сердечно благодарить Его за пищу, хотя на столе перед ними стоял пустой чай, с которым даже нечего было съесть. Зато они спрашивали Его о каждом своём шаге: куда идти, и с кем встречаться, и от кого принимать помощь, и чьё приглашение принять, и кого к себе пригласить.

Елену, старшую дочь, расстреляли в 1937 году, а Мария и Елизавета были в сибирской ссылке до самой смерти. «Мы о всех своих нуждах говорим Господу», — отвечали они на предложение помощи. Будучи больными и старыми, они всё ещё сажали бесконечную картошку и капусту, ходили в магазин со скоростью улитки и были всем на удивление так тихи и бесшумны, что об этом вспоминалось многие годы спустя. Они никогда никому и ни на что не жаловались! Так были с детства научены. От них остались немногие письма, в которых каждая строчка потрясает. Они являли собой ту евангельскую духовность, о которой писал их отец, стараясь, чтобы Христос изобразился в слушающих.

Марина Сергеевна Каретникова, историк евангельского движения, Санкт-Петербург