Никонов Александр - Судьба цивилизатора

Никонов Александр - Судьба цивилизатора
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature

Все империи смертны, но… Но отчего-то падение великих империй отзывается в человеческих душах камертоном высокой трагедии, и возникает странное ощущение... Ощущение непонятной утраты. Порой оно появляется, даже если человек в этой империи никогда и не жил. (Или даже был ее прямым врагом!) И особенно трогает душу Древний Рим. Иначе чем объяснить, что сотни неравнодушных книг и десятки кинофильмов посвящены Риму… Что исследователи придумали массу гипотез для объяснения причин заката этой великой цивилизации, без которой наш сегодняшний мир был бы, наверное, совсем-совсем другим... Что на крупном интернет-форуме, посвященном любви и ненависти, среди обсуждающих Древний Рим нет обычного паритета: отзывов под рубрикой «за что я люблю Древний Рим» как минимум втрое-вчетверо больше, чем реплик «римоненавистников»…

«…Такое впечатление, что Рим — это единственная древняя цивилизация, в которой современный человек чувствовал бы себя в своей тарелке. История как будто сделала непонятный зигзаг, чтобы где-то к XVIII (!) веку мы вновь достигли римского уровня. Не могу этого понять…»

Никонов Александр - Судьба цивилизатора - Теория и практика гибели империй

Москва : Издательство АСТ, 2022, 336 с.
ISBN 978-5-17-149074-4

Никонов Александр - Судьба цивилизатора - Теория и практика гибели империй - Оглавление

От автора

ОСКОЛКИ (вместо пролога)

ЧАСТЬ I Естественная история

  • Сцена

  • Спектакль

  • Паровозик из Ромашкова

  • Империю взвесили, исчислили и нашли прекрасной

ЧАСТЬ II «Гвозди бы делать из этих людей…»

  • Ничего, кроме славы

  • Мечом и лопатой

  • Ясли — школа — вуз

  • Рабы закона

ЧАСТЬ III Будет день, и погибнет великая Троя…

  • Кольценосцы

  • Война характеров

  • Ганнибал у ворот

  • Звездный мальчик

  • Цивилизация против Традиции

  • Карфаген должен быть

  • Два мира — две системы

  • Двойственная природа ренессансов

  • Последняя лекция

ЧАСТЬ IV Вниз по лестнице, ведущей вверх

  • Итак, ужасные симптомы

  • История одного центуриона

  • Чары Черного

  • Правильно заданный вопрос — это ответ

  • Закат империи вручную

ЧАСТЬ V Пятый Рим

  • В поисках утраченного

  • Пир духа

  • Гуд бай, Америка

  • Археозавры

  • «Работай, работай, работай — ты будешь с уродским горбом…»

  • Нулевой бог

  • Есть такая профессия — Родину зачищать

  • Волноломы

  • О дивный, чудный мир

ВКУСНОЕ И весьма полезное приложение

