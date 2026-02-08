Все империи смертны, но… Но отчего-то падение великих империй отзывается в человеческих душах камертоном высокой трагедии, и возникает странное ощущение... Ощущение непонятной утраты. Порой оно появляется, даже если человек в этой империи никогда и не жил. (Или даже был ее прямым врагом!) И особенно трогает душу Древний Рим. Иначе чем объяснить, что сотни неравнодушных книг и десятки кинофильмов посвящены Риму… Что исследователи придумали массу гипотез для объяснения причин заката этой великой цивилизации, без которой наш сегодняшний мир был бы, наверное, совсем-совсем другим... Что на крупном интернет-форуме, посвященном любви и ненависти, среди обсуждающих Древний Рим нет обычного паритета: отзывов под рубрикой «за что я люблю Древний Рим» как минимум втрое-вчетверо больше, чем реплик «римоненавистников»…

«…Такое впечатление, что Рим — это единственная древняя цивилизация, в которой современный человек чувствовал бы себя в своей тарелке. История как будто сделала непонятный зигзаг, чтобы где-то к XVIII (!) веку мы вновь достигли римского уровня. Не могу этого понять…»

Никонов Александр - Судьба цивилизатора - Теория и практика гибели империй

Москва : Издательство АСТ, 2022, 336 с.

ISBN 978-5-17-149074-4

Никонов Александр - Судьба цивилизатора - Теория и практика гибели империй - Оглавление

От автора

ОСКОЛКИ (вместо пролога)

ЧАСТЬ I Естественная история

Сцена

Спектакль

Паровозик из Ромашкова

Империю взвесили, исчислили и нашли прекрасной

ЧАСТЬ II «Гвозди бы делать из этих людей…»

Ничего, кроме славы

Мечом и лопатой

Ясли — школа — вуз

Рабы закона

ЧАСТЬ III Будет день, и погибнет великая Троя…

Кольценосцы

Война характеров

Ганнибал у ворот

Звездный мальчик

Цивилизация против Традиции

Карфаген должен быть

Два мира — две системы

Двойственная природа ренессансов

Последняя лекция

ЧАСТЬ IV Вниз по лестнице, ведущей вверх

Итак, ужасные симптомы

История одного центуриона

Чары Черного

Правильно заданный вопрос — это ответ

Закат империи вручную

ЧАСТЬ V Пятый Рим

В поисках утраченного

Пир духа

Гуд бай, Америка

Археозавры

«Работай, работай, работай — ты будешь с уродским горбом…»

Нулевой бог

Есть такая профессия — Родину зачищать

Волноломы

О дивный, чудный мир

ВКУСНОЕ И весьма полезное приложение