Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Никонов Александр - Квантовая механика и парадоксы сознания
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology
Вы держите в руках заключительную книгу трилогии. Трилогии, впрочем, весьма формальной, все три книги вполне самостоятельны и связаны между собой только наукой, тайнами и некоторыми героями. Первая книга — «Невозможное в науке» является научно-популярным детективом и посвящена попытке раскрыть некоторые таинственные явления, которые до сей поры научной разгадки не имели. Вторая книга — «Антинаучная физика» родилась в процессе размышления над природой сознания и стала сборником необъяснимых случаев, к которым наука вообще не подступала и даже само их существование отрицает.
Между тем количество наблюдавших эти странные явления и ставших свидетелями необъяснимых происшествий слишком велико, чтобы от них просто отмахнуться. Поэтому в данной книге автор не только использует подходящие свидетельства, но и вольно применяет к этим происшествиям способ, который наука когда-то применила к изучению феномена шаровой молнии: если уж нельзя изучать саму шаровую молнию (в силу ее редкости и невозможности воспроизведения в лаборатории), будем изучать свидетельские показания о ней, чтобы набрать статистику.
Если показания свидетелей о размерах, светимости, долгоживучести и других характеристиках шаровой молнии лягут на кривую нормального распределения, значит, мы имеем дело c природным явлением… Эх, вот бы кто-нибудь когда-нибудь всерьез принял этот подход к тем явлениям, которые я поэтично назвал «разрывами в самой ткани реальности»! Дарю науке идею! Ну, а мы c вами приступим к освоению нового материла.

Москва: Издательство АСТ, 2023, 352 с.
Сериі "Наука на пальцах"
ISBN 97 8-5-17-152743-3

Никонов Александр - Квантовая механика и парадоксы сознания - Оглавление

От автора. С надеждой на понимание
Потеря мира. Вместо пролога
ЧАСТЬ 1. ЛЕДОКОЛ РЕАЛЬНОСТИ
  • Глава 1. Ленин и квантовая механика
  • Глава 2. Сплошное волнение
  • Глава 3. Неопределенность как принцип
  • Глава 4. Как творится реальность
ЧАСТЬ 2. ИЛЛЮЗОРНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ
  • Глава 1. Странные квантовые эксперименты
  • Глава 2. Самая волнительная функция
  • Глава 3. Эвереттика алкоголика Хью
ЧАСТЬ 3. ЕСЛИ СИЛЬНО ПОДУМАТЬ
  • Глава 1. Ломоть сознания
  • Глава 2. Квалификация и квалиа-фикция
ЧАСТЬ 4. НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ
  • Глава 1. Многий мир
  • Глава 2. Квантовая природа сознания
  • Глава 3. Квантовые эффекты и их роль в создании жизни
  • Глава 4. К вопросу о зомби
  • Глава 5. Квантовый пулемет
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗРЫВЫ В ТКАНИ БЫТИЯ
(Экспериментальное приложение с робкими попытками осмысления)
  • § 1. Самый легкий материал
  • § 2. Суперпозиция миров и сознаний
  • § 3. Провалы в другую реальность. Предметы, животные, дома, улицы, города
  • § 4. Порталы и проскоки
  • § 5. Вложенные реальности
  • § 6. Квантовое бессмертие глазами переживших
  • § 7. Временные провалы
Views 204
Rating 5.0 / 5
Added 16.02.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books