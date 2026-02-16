Вы держите в руках заключительную книгу трилогии. Трилогии, впрочем, весьма формальной, все три книги вполне самостоятельны и связаны между собой только наукой, тайнами и некоторыми героями. Первая книга — «Невозможное в науке» является научно-популярным детективом и посвящена попытке раскрыть некоторые таинственные явления, которые до сей поры научной разгадки не имели. Вторая книга — «Антинаучная физика» родилась в процессе размышления над природой сознания и стала сборником необъяснимых случаев, к которым наука вообще не подступала и даже само их существование отрицает.
Между тем количество наблюдавших эти странные явления и ставших свидетелями необъяснимых происшествий слишком велико, чтобы от них просто отмахнуться. Поэтому в данной книге автор не только использует подходящие свидетельства, но и вольно применяет к этим происшествиям способ, который наука когда-то применила к изучению феномена шаровой молнии: если уж нельзя изучать саму шаровую молнию (в силу ее редкости и невозможности воспроизведения в лаборатории), будем изучать свидетельские показания о ней, чтобы набрать статистику.
Если показания свидетелей о размерах, светимости, долгоживучести и других характеристиках шаровой молнии лягут на кривую нормального распределения, значит, мы имеем дело c природным явлением… Эх, вот бы кто-нибудь когда-нибудь всерьез принял этот подход к тем явлениям, которые я поэтично назвал «разрывами в самой ткани реальности»! Дарю науке идею! Ну, а мы c вами приступим к освоению нового материла.
Никонов Александр - Квантовая механика и парадоксы сознания
Москва: Издательство АСТ, 2023, 352 с.
Сериі "Наука на пальцах"
ISBN 97 8-5-17-152743-3
Никонов Александр - Квантовая механика и парадоксы сознания - Оглавление
От автора. С надеждой на понимание
Потеря мира. Вместо пролога
ЧАСТЬ 1. ЛЕДОКОЛ РЕАЛЬНОСТИ
- Глава 1. Ленин и квантовая механика
- Глава 2. Сплошное волнение
- Глава 3. Неопределенность как принцип
- Глава 4. Как творится реальность
ЧАСТЬ 2. ИЛЛЮЗОРНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ
- Глава 1. Странные квантовые эксперименты
- Глава 2. Самая волнительная функция
- Глава 3. Эвереттика алкоголика Хью
ЧАСТЬ 3. ЕСЛИ СИЛЬНО ПОДУМАТЬ
- Глава 1. Ломоть сознания
- Глава 2. Квалификация и квалиа-фикция
ЧАСТЬ 4. НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ
- Глава 1. Многий мир
- Глава 2. Квантовая природа сознания
- Глава 3. Квантовые эффекты и их роль в создании жизни
- Глава 4. К вопросу о зомби
- Глава 5. Квантовый пулемет
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗРЫВЫ В ТКАНИ БЫТИЯ
(Экспериментальное приложение с робкими попытками осмысления)
- § 1. Самый легкий материал
- § 2. Суперпозиция миров и сознаний
- § 3. Провалы в другую реальность. Предметы, животные, дома, улицы, города
- § 4. Порталы и проскоки
- § 5. Вложенные реальности
- § 6. Квантовое бессмертие глазами переживших
- § 7. Временные провалы
