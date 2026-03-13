Никулина - Литургика - Введение в предмет

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Учебное пособие Елены Николаевны Никулиной «Литургика: Введение в предмет» представляет собой фундаментальный вводный курс, призванный заложить основу для систематического изучения православного богослужения. Автор ставит перед собой задачу не просто познакомить читателя с внешним порядком церковных служб, но раскрыть само понятие литургики как богословской дисциплины. Основная идея книги заключается в том, что богослужение является «сердцем» жизни Церкви, в котором органично соединяются догматическое учение, церковная история, каноническое право и аскетический опыт.

Содержательная часть пособия сосредоточена на методологических и исторических аспектах литургики. Автор подробно рассматривает источники литургического предания, историю формирования богослужебных чинов и развитие церковного Устава. В книге дается четкое определение основных понятий: суточного, седмичного и годового кругов, структуры храма и значения священных действий. Никулина уделяет значительное внимание богословскому смыслу литургических символов, помогая учащимся понять, что каждое действие в храме — от зажигания свечи до великого входа на Литургии — имеет глубокое мистическое и назидательное значение.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для учебных пособий высшей школы, но при этом отличается ясностью и четкостью формулировок. Елена Николаевна, имея большой опыт преподавания в ПСТГУ, мастерски структурирует сложный материал, делая его доступным для начинающих исследователей и студентов духовных учебных заведений. Работа служит незаменимым проводником в мир православного культа, помогая читателю перейти от поверхностного восприятия обрядов к глубокому и осознанному участию в молитвенной жизни Церкви. Это чтение формирует прочный фундамент для дальнейшего, более детального изучения гимнографии, Устава и таинств.

Никулина Е. Н. – Литургика - Введение в предмет - учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 368 с.

ISBN 978-5-7429-1536-2

Никулина Е. Н. – Литургика – Содержание

Предисловие

ТЕМА 1. Вводные понятия

  • 1.1. Богослужебное время

  • 1.2. Богослужебные книги

  • 1.3. Богослужебные тексты

ТЕМА 2. Воскресное и праздничное богослужение. Особенности будничных служб

  • 2.1. Воскресный день в христианской традиции. Общие сведения о воскресном всенощном бдении

  • 2.2. Вечерня

    • Великая вечерня в составе воскресного всенощного бдения

    • Краткие сведения о вседневной вечерне

    • Пограничный характер вечерни. Литургия на вечерне

  • 2.3. Утреня

    • Утреня в составе воскресного всенощного бдения

    • О полиелейной утрене в праздники

    • О вседневной и славословной утрене

    • Признаки праздничного богослужения на всенощном бдении

  • 2.4. Изменяемые части Литургии

ТЕМА 3. Православные праздники

  • 3.1. Общие сведения о системе праздников в Православной Церкви

  • 3.2. Богослужебные особенности непереходящих двунадесятых праздников

    • Рождество Богородицы

    • Воздвижение Креста Господня

    • Введение во храм Пресвятой Богородицы

    • Рождество Христово

      • Недели святых праотец и святых отец

      • Предпразднство Рождества Христова. Рождественский сочельник

      • Богослужение вдень праздника Рождества Христова

    • Богоявление

      • Сочельник Богоявления

      • Царские часы

      • Богослужение в день праздника Богоявления

    • Сретение Господне

    • Благовещение Пресвятой Богородицы

    • Преображение Господне

    • Успение Пресвятой Богородицы

  • 3.3. Великие, средние и малые праздники

ТЕМА 4. Великий пост

  • 4.1. Подготовительный период к Великому посту

  • 4.2. Система священных воспоминаний Великого поста

  • 4.3. Особенности великопостных служб суточного круга

    • Великопостная утреня

    • Великопостные часы

    • Великопостные изобразительные

    • Великопостная вечерня

    • Великое повечерие

    • Пассия

  • 4.4. Литургия Преждеосвященных Даров

  • 4.5. Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим

    • Лазарева суббота

    • Вход Господень в Иерусалим

ТЕМА 5. Богослужение Страстной Седмицы

  • 5.1. Великие Понедельник, Вторник и Среда

  • 5.2. Великий Четверг

    • Утреня

    • Литургия свт. Василия Великого

  • 5.3. Великая Пятница

    • Утреня

    • Царские часы

    • Великая вечерня

  • 5.4. Великая Суббота

    • Утреня

    • Литургия свт. Василия Великого

ТЕМА 6. Период пения Цветной триоди

  • 6.1. Пасха и Светлая седмица

  • Богослужение первого дня Пасхи

    • Пасхальная утреня

    • Часы Пасхи

    • Литургия

    • Вечерня

  • Светлая седмица

  • 6.2. Священные воспоминания периода Цветной Триоди

    • Неделя 2-я, Антипасха (Фомина Неделя)

    • Неделя 3-я, жен-мироносиц

    • Неделя 4-я, о расслабленном

    • Неделя 5-я, о самарянке

    • Неделя 6-я, о слепом

    • Вознесение Господне

      • Неделя 7-я. Память святых отцов I Вселенского Собора

    • Пятидесятница. День Святой Троицы

      • Всенощное бдение и литургия

      • Вечерня с коленопреклонными молитвами

      • Неделя всех святых

    • Неделя Всех святых Церкви Русской

Литература

Приложение 1. Орос IV Вселенского Собора и тексты догматиков

Приложение 2. Схемы служб

Приложение 3. Слова на Пасху свт. Григория Богослова

Related Books

All Books