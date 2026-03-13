Никулина - Литургика - Введение в предмет

Учебное пособие Елены Николаевны Никулиной «Литургика: Введение в предмет» представляет собой фундаментальный вводный курс, призванный заложить основу для систематического изучения православного богослужения. Автор ставит перед собой задачу не просто познакомить читателя с внешним порядком церковных служб, но раскрыть само понятие литургики как богословской дисциплины. Основная идея книги заключается в том, что богослужение является «сердцем» жизни Церкви, в котором органично соединяются догматическое учение, церковная история, каноническое право и аскетический опыт.

Содержательная часть пособия сосредоточена на методологических и исторических аспектах литургики. Автор подробно рассматривает источники литургического предания, историю формирования богослужебных чинов и развитие церковного Устава. В книге дается четкое определение основных понятий: суточного, седмичного и годового кругов, структуры храма и значения священных действий. Никулина уделяет значительное внимание богословскому смыслу литургических символов, помогая учащимся понять, что каждое действие в храме — от зажигания свечи до великого входа на Литургии — имеет глубокое мистическое и назидательное значение.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для учебных пособий высшей школы, но при этом отличается ясностью и четкостью формулировок. Елена Николаевна, имея большой опыт преподавания в ПСТГУ, мастерски структурирует сложный материал, делая его доступным для начинающих исследователей и студентов духовных учебных заведений. Работа служит незаменимым проводником в мир православного культа, помогая читателю перейти от поверхностного восприятия обрядов к глубокому и осознанному участию в молитвенной жизни Церкви. Это чтение формирует прочный фундамент для дальнейшего, более детального изучения гимнографии, Устава и таинств.

Никулина Е. Н. – Литургика - Введение в предмет - учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 368 с.

ISBN 978-5-7429-1536-2

Никулина Е. Н. – Литургика – Содержание

Предисловие

ТЕМА 1. Вводные понятия

1.1. Богослужебное время

1.2. Богослужебные книги

1.3. Богослужебные тексты

ТЕМА 2. Воскресное и праздничное богослужение. Особенности будничных служб

2.1. Воскресный день в христианской традиции. Общие сведения о воскресном всенощном бдении

2.2. Вечерня Великая вечерня в составе воскресного всенощного бдения Краткие сведения о вседневной вечерне Пограничный характер вечерни. Литургия на вечерне

2.3. Утреня Утреня в составе воскресного всенощного бдения О полиелейной утрене в праздники О вседневной и славословной утрене Признаки праздничного богослужения на всенощном бдении

2.4. Изменяемые части Литургии

ТЕМА 3. Православные праздники

3.1. Общие сведения о системе праздников в Православной Церкви

3.2. Богослужебные особенности непереходящих двунадесятых праздников Рождество Богородицы Воздвижение Креста Господня Введение во храм Пресвятой Богородицы Рождество Христово Недели святых праотец и святых отец Предпразднство Рождества Христова. Рождественский сочельник Богослужение вдень праздника Рождества Христова Богоявление Сочельник Богоявления Царские часы Богослужение в день праздника Богоявления Сретение Господне Благовещение Пресвятой Богородицы Преображение Господне Успение Пресвятой Богородицы

3.3. Великие, средние и малые праздники

ТЕМА 4. Великий пост

4.1. Подготовительный период к Великому посту

4.2. Система священных воспоминаний Великого поста

4.3. Особенности великопостных служб суточного круга Великопостная утреня Великопостные часы Великопостные изобразительные Великопостная вечерня Великое повечерие Пассия

4.4. Литургия Преждеосвященных Даров

4.5. Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим Лазарева суббота Вход Господень в Иерусалим



ТЕМА 5. Богослужение Страстной Седмицы

5.1. Великие Понедельник, Вторник и Среда

5.2. Великий Четверг Утреня Литургия свт. Василия Великого

5.3. Великая Пятница Утреня Царские часы Великая вечерня

5.4. Великая Суббота Утреня Литургия свт. Василия Великого



ТЕМА 6. Период пения Цветной триоди

6.1. Пасха и Светлая седмица

Богослужение первого дня Пасхи Пасхальная утреня Часы Пасхи Литургия Вечерня

Светлая седмица

6.2. Священные воспоминания периода Цветной Триоди Неделя 2-я, Антипасха (Фомина Неделя) Неделя 3-я, жен-мироносиц Неделя 4-я, о расслабленном Неделя 5-я, о самарянке Неделя 6-я, о слепом Вознесение Господне Неделя 7-я. Память святых отцов I Вселенского Собора Пятидесятница. День Святой Троицы Всенощное бдение и литургия Вечерня с коленопреклонными молитвами Неделя всех святых Неделя Всех святых Церкви Русской



Литература

Приложение 1. Орос IV Вселенского Собора и тексты догматиков

Приложение 2. Схемы служб

Приложение 3. Слова на Пасху свт. Григория Богослова