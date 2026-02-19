Никулина - Педагогическая антропология свт. Феофана Затворника

Никулина - Педагогическая антропология свт. Феофана Затворника
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology

Монография «Педагогическая антропология святителя Феофана Затворника» Е. Н. Никулиной представляет собой глубокое научно-богословское исследование педагогического наследия одного из самых почитаемых мыслителей XIX века. Книга, выпущенная издательством ПСТГУ в 2025 году, предлагает комплексную реконструкцию взглядов святителя Феофана на воспитание как на «путь ко спасению». Автор анализирует педагогические идеи святителя не изолированно, а в тесной связи с его антропологическим учением и в широком контексте дискуссий о народном образовании в России середины XIX столетия.

Центральной темой работы является изучение структуры человеческой личности (дух, душа и тело) в понимании Феофана Затворника и того, как это понимание диктует методы педагогического воздействия. В книге подробно рассматривается возрастная психология святителя: от особенностей младенчества до опасностей юношеского возраста. Особое внимание уделено специфической лексике Феофана, которая в монографии адаптируется для современного читателя, раскрывая психологическую тонкость и актуальность его советов для современной школы и семьи.

Исследование базируется на огромном корпусе трудов святителя — от его ректорских отчетов до писем из Вышенского затвора. Книга адресована педагогам, психологам, историкам и всем, кто интересуется вопросами православного воспитания и классической русской педагогической мысли. Это труд о том, как раскрыть внутренний потенциал ребенка, согласуя его земное развитие с его высшим предназначением.

Е. Н. Никулина — Педагогическая антропология свт. Феофана Затворника

М.: Изд-во ПСТГУ, 2025. — 512 с.
Под научной редакцией А. В. Агеевой
ISBN 978-5-7429-1682-6

Е. Н. Никулина — Педагогическая антропология свт. Феофана Затворника - Содержание

  • Трехсоставность человека: Педагогика духа, души и тела. Как физическое развитие соотносится с духовным становлением личности.

  • Возрастная психология: Этапы взросления (младенчество, детство, отрочество, юность) и специфические задачи воспитания на каждом из них.

  • Идея «Обета»: Воспитание как помощь ребенку в осознанном принятии христианского жизненного пути.

  • Взаимодействие наставника и ученика: Требования к личности педагога и роль семейного воспитания в концепции святителя.

  • Критика образования: Оценка свт. Феофаном систем обучения своего времени и его видение «истинной школы».

  • Исторический контекст: Сравнение идей Феофана Затворника с педагогическими концепциями К. Д. Ушинского и других современников.

Related Books

All Books