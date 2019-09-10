Современное богословие

Нам дано жить в эпоху богословского пробуждения, сказывающегося уже повсюду в разделенном христианском мире. Очень внимательно приходится теперь пересматривать и припоминать все уроки и заветы прошлого, иногда жестокие, иногда вдохновляющие. Но подлинное пробуждение начинается только тогда, когда и в прошлом, и в настоящем слышатся не только ответы, но и вопросы. Неистощимая сила отеческого предания в богословии всего более определяется тем, что для святых отцов богословие было делом жизни, духовным подвигом, исповеданием веры, творческим разрешением жизненных задач. Этим творческим духом навсегда оживлены их древние книги. И только через возвращение к отцам может восстановиться в нашем церковном обществе та здоровая богословская чуткость, без которой не наступит искомое православное возрождение. ... В отеческом истолковании православие вновь открывается как побеждающая сила, как сила, перерождающая и утверждающая жизнь, не только как тихая пристань для усталых и разочарованных душ, — но как начало, начало подвига и творчества, «новая тварь».

Этими словами Георгий Флоровский открывает свой двухтомный труд «Пути русского богословия», который впервые увидел свет в Париже в 1937-1938 годах. Творческое возвращение к отцам церкви является, по его мнению, единственной возможностью для православия вновь обрести твердую почву под ногами. Парадоксальным образом, Флоровский пишет эти строки как раз в то время, когда он, как один из многих русских православных эмигрантов, живет в чужой стране. Годом ранее, на I Конгрессе высших православных богословских школ в Афинах, в докладе, в котором он обобщил опыт современного православного богословия, Флоровский говорил: «Святые отцы неизменно ведут нас, но путь их пролег вперед, на нем открывается много неожиданных перспектив, но это неизменно тот же самый путь, царский путь кафолического [всеобщего] понимания». Об этом пути возвращения к истокам, о творческом стремлении вперед и об открывающихся на этом пути новых и неожиданных ландшафтах, мы будем говорить в первой главе.

Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Голоса православного богословия на Западе в XX веке

Пер. с чеш.

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2019. хii + 320 с.

ISBN 978-5-89647-389-3

Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Голоса православного богословия на Западе в XX веке - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Глава 1. Неопатристика

Путь к истокам

Поиски православной идентичности

Проблема неопатристического синтеза

Богословие в аскетическо-мистическом ключе

Греческое богословие 1960-х годов

Богословие в литургическом ключе

Иконопись и богословие красоты

Многоголосие внутри и вне неопатристического богословия

Глава 2. Исихазм

Краткое введение в исихазм

Использование и злоупотребление исихазмом

Метаморфозы традиции

Пути исихазма на Запад

Вновь открытая традиция исихазма в женских общинах и монастырях

Св. Силуан, архимандрит Софроний и монастырь св. Иоанна Крестителя в Эссексе

Румынские влияния: Андрей Скрима

Инкультурация исихазма во Франции и в Англии: «Братство св. Фотия», ЛевЖилле

Популяризация источников исихазма: митрополит Каллист Уэр

Плюрализм исихазма на Западе, его место в церкви и в богословии

Глава 3. Целостность, свобода и солидарность в русской философско-богословской рефлексии

Славянофилы

Иван Киреевский и понятие целостного познания

Хомяков и роль церкви

От идеала к идеологии: упадок славянофильства

Поиски целостного познания в православии на Западе

От соборности к евхаристической экклесиологии или к открытому причащению святыми дарами

Целостность в общественных отношениях

Вовлеченность церкви в служение обществу в дореволюционной России

Дискредитация служения обществу как пути к целостности после большевистской революции в России

Свобода и солидарность как основы политического богословия Николая Бердяева

Солидарность с нуждающимися и ее рефлексия у матери Марии Скобцовой

От идеи целостности, солидарности и свободы к практике солидарности и освобождения

Глава 4. Софиология

Многообразие истоков русской софиологии

София в космологии Соловьева, Флоренского и Булгакова

Проблематичные аспекты софиологии

Богословское постижение Софии как истока целостности

Антиномичная концепция истины и традиции Красота и творчество

Богословская антропология

Экклесиология

София и софиология сегодня

Заключение

Об авторах

Предметный и географический указатель

Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Голоса православного богословия на Западе в XX веке - Предисловие к русскому изданию

Большая радость для нас представить русскоязычному читателю продолжение нашей предыдущей книги «Пути православного богословия на Запад в XX веке». Для нас очень важно, чтобы и книга «Голоса православного богословия на Западе в XX веке» могла появиться в русском переводе. И это по двум причинам. Во-первых, эта книга продолжает книгу первую, представившую исторический контекст православия, начиная с византийского наследия и со времени византийской миссии к славянским народам через Золотую Орду и Османскую империю вплоть до современности. Лишь на этом основании могла возникнуть наша вторая книга, в которой мы сосредоточились уже на конкретных темах православного богословия и стремились показать, как они развились в XX веке на Западе. Во-вторых, все богословские течения, о которых мы упоминаем в книге, и их многоголосие, которое звучит в книге, уходят корнями, по большей части, в дореволюционную Россию. Эта укорененность способствовала тому, что все эти течения смогли на Западе не только выжить, но и развить некоторые свои духовные аспекты и богословские темы. Бесценные переводы сочинений отцов церкви, начатые в богословских академиях и в монастырях в дореволюционной России, внесли вклад в обновление на Западе традиции патристики. Исихастская духовность открыла Западу нестяжательство Нила Сорского и духовные традиции Оптиной пустыни. Темы солидарности, целостности и свободы могли развиваться на Западе на основаниях эпистемологии и антропологии славянофилов. И, наконец, нами была затронута специфически русская тема веры в Святую Софию - Премудрость Божию, которая, главным образом, благодаря личности Сергея Булгакова вписалась в контекст «русского» Парижа и принесла с собой стремление охватить и прожить всеединство реальности в целом.

Мы твердо верим, что наша книга, возвращаясь к местам, фигурам и темам, с которыми русский читатель близко знаком, может предоставить в иной перспективе как бы недостающий фрагмент мозаики, помогающий создать целостную картину в правде, красоте и добре. Мы хотим выразить благодарность организациям и людям, которые работали над переводом и изданием этой книги. Прежде всего, мы благодарим Евангелический богословский факультет, под патронатом которого был сделан перевод, и стало возможным появление этой книги на свет. Перевод и работа редакторов над книгой была профинансирована Карловым университетом, главным образом, в рамках двух проектов: программой Университетского исследовательского центра Карлова университета № 204052 «Богословская антропология в экуменической перспективе» и проектом «Прогресс Q01. Богословие как способ интерпретации истории, традиций и современного общества». С нашей стороны ответственными за организацию перевода стали Катержина Бауерова и Паруш Парушев, работавшие в тесном контакте с командой переводчиков, обеспечивая необходимые консультации и корректуру. Нам хотелось бы выразить сердечную признательность Сергею Гагену и Юлии Янчарковой за подготовку оригинального перевода. Мы благодарны Ирине Языковой, редактору ББИ, за помощь в поиске источников и литературы, доступных на русском языке. Наиболее важные дополнения переводчиков и редактора отражены в сносках. Мы высоко ценим тот факт, что уже наша вторая книга выходит в России благодаря Библейско-богословскому институту св. апостола Андрея в Москве. Мы благодарны за это, прежде всего, ректору института Алексею Бодрову, который не только дал нам возможность публиковать наши книги в издательстве ББИ, но и стал нашим другом на пути поиска разных ликов православия.

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