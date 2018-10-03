34

Подарите жене ежедневный календарь

со своими любовными посланиями, написанными

первого и пятнадцатого числа каждого месяца.

35

В период личного или семейного кризиса не тратьте

силы, пытаясь понять почему все так. Доверьтесь Богу,

используйте свою энергию для созидания и знайте,

что решение проблемы не заставит себя ждать.

36

Какой Божий план для Вас и Вашей семьи на данное

время? «Воля Божья растет в Вас. Все, что не от Бога,

умрет, и Вы потеряете к нему интерес. Но замысел

Божий не умрет никогда4».

37

Соблазна не избежать, но сам по себе он

не является проблемой. Проблемой может стать то,

как Вы поступите — устоите перед ним, уступите ему

или будете играть с огнем.

38

Вместе заучивайте один стих из Библии каждые две

недели. Научитесь говорить как поэт: «Уставами Твоими

утешаюсь, не забываю слова Твоего» (Пс 119:16).

39

Говорите с женой о Боге: кто Он и какой Он.

Узнайте точку зрения супруги.

40

Используйте свой дух соперничества, чтобы узнать,

сможете ли превзойти ее в желании услужить друг другу.

Теперь у Вас есть цель, к которой следует стремиться!

Придумайте три способа, как услужить жене

на этой неделе.

41

Знайте, что как муж Вы совершаете ошибки.

Ваша жена знает об этом, Бог также знает об этом.

Не сдавайтесь — учитесь на своих ошибках

и продолжайте идти вперед.

42

Отдавайте себе отчет в том, что просите в своих

молитвах. Совместимы ли Ваши молитвы с присущим

Богу личностным началом, или Ему пришлось бы

нарушать Свою природу, чтобы дать то,

о чем Вы просите?

43

Достаточно ли хорошо жена знает Вас, чтобы написать

Вашу биографию от одного года до пятнадцати лет?

Если нет, помогите ей. Это будет продолжительный

разговор, и жена узнает Вас лучше.

Ей понравится проводить время вместе с Вами.