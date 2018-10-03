Райт Николас Томас - Как по-настоящему любить свою жену
34
Подарите жене ежедневный календарь
со своими любовными посланиями, написанными
первого и пятнадцатого числа каждого месяца.
35
В период личного или семейного кризиса не тратьте
силы, пытаясь понять почему все так. Доверьтесь Богу,
используйте свою энергию для созидания и знайте,
что решение проблемы не заставит себя ждать.
36
Какой Божий план для Вас и Вашей семьи на данное
время? «Воля Божья растет в Вас. Все, что не от Бога,
умрет, и Вы потеряете к нему интерес. Но замысел
Божий не умрет никогда4».
37
Соблазна не избежать, но сам по себе он
не является проблемой. Проблемой может стать то,
как Вы поступите — устоите перед ним, уступите ему
или будете играть с огнем.
38
Вместе заучивайте один стих из Библии каждые две
недели. Научитесь говорить как поэт: «Уставами Твоими
утешаюсь, не забываю слова Твоего» (Пс 119:16).
39
Говорите с женой о Боге: кто Он и какой Он.
Узнайте точку зрения супруги.
40
Используйте свой дух соперничества, чтобы узнать,
сможете ли превзойти ее в желании услужить друг другу.
Теперь у Вас есть цель, к которой следует стремиться!
Придумайте три способа, как услужить жене
на этой неделе.
41
Знайте, что как муж Вы совершаете ошибки.
Ваша жена знает об этом, Бог также знает об этом.
Не сдавайтесь — учитесь на своих ошибках
и продолжайте идти вперед.
42
Отдавайте себе отчет в том, что просите в своих
молитвах. Совместимы ли Ваши молитвы с присущим
Богу личностным началом, или Ему пришлось бы
нарушать Свою природу, чтобы дать то,
о чем Вы просите?
43
Достаточно ли хорошо жена знает Вас, чтобы написать
Вашу биографию от одного года до пятнадцати лет?
Если нет, помогите ей. Это будет продолжительный
разговор, и жена узнает Вас лучше.
Ей понравится проводить время вместе с Вами.
Норман Райт - Как по-настоящему любить свою жену
Видавництво «Ездра»: Юровоградська обл., м.Олександрiя, вул. К.Лiбкнехта, 99.
Св. про внесения до держреестру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв
видавничоi продукцii № 007 вiд 15.12.2003 р.
Тел./факс: (052 35) 4 27 54. E-mail: [email protected].
ISBN 0-89283-886-8 (англ.)
ISBN 966-8182-08-1 (рос.)
Норман Райт - Как по-настоящему любить свою жену - Из книги
96
Одним из самых дорогих подарков, которые Вы можете
сделать жене,— это право на ошибку, право быть
неидеальной. В конце концов, именно этого
и Вы сами от нее хотите, не так ли?
97
«Если Вы ставите жену на первое место после Бога,
это не приковывает Вас к дому, а наоборот'
освобождает от страха идти домой11».
98
Если Вы по просьбе жены изменили что-то в лучшую
сторону, оцените это не только по своей, но и по ее
измерительной шкале. Спросите, что Ваша супруга
думает об этом. Не оспаривайте ее мнение.
99
Присмотрите за детьми после обеда или вечером
и позвольте жене заняться ее любимым делом.
100
Любящий муж относится к жене так же бережно,
как и к своим любимым инструментам
или к новой машине.
101
Вы когда-нибудь говорили жене: «Ты меня так злишь!»
Она и вправду имеет над Вами такую большую власть?
Существует ли альтернатива? Подумайте об этом.
102
Прочтите Первое послание Петра 3:7,
чтобы узнать о двух самых важных обязанностях мужа.
Вы их выполняете?
103
Вместо того, чтобы покупать на годовщину брака
открытку, нарисуйте в этом году свою собственную.
104
Слушать жену — значит не обдумывать ответ,
пока она говорит. «Кто дает ответ не выслушав, тот
глуп, и стыд ему» (Пр 18:13). Когда супруга закончит,
подумайте над ее словами и убедитесь, что поняли их.
105
Как Вы думаете поддерживать и обновлять свой брак?
В этом году прочитайте вместе книгу о том, как укрепить
семью или сходите на семинар по вопросам брака.
На этот раз устройте все сами.
106
Значение сексуальных отношений для жены напрямую
связано с тем, насколько нежно Вы к ней относитесь.
Пусть Ваши слова и прикосновения будут нежными.
107
Когда муж и жена говорят о своих мыслях и чувствах,
важность любой проблемы уменьшается, а любая
радость становится большей. В следующий раз сами
станьте инициатором такого разговора.
108
Любить жену — значит признать ее особые нужды
и быть готовым удовлетворить их. Убедитесь,
что Вы делаете это именно так, как хочет того супруга.
Если ей, к примеру, нужно отдохнуть от детей,
то хочет ли она сама пойти куда-то вечером
или желает, чтобы Вы взяли малышей
и пошли гулять? Если не уверены, спросите.
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