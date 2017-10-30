Соломон - Идаизм - Краткое введение
Дело в том, что все слова из христианского списка, за исключением тех, что связаны непосредственно с личностью Христа («Сын», «Распятие», «Вознесение» и «Рождество»), могли бы с успехом быть использованы в беседе между представителями иудейской веры. Но при этом им придавался бы другой оттенок; они несли бы иную смысловую нагрузку, присущую иудейской системе вероисповедания. Именно такие слова, как «завет», «спасение» и «Священное Писание», которые широко используются обеими религиозными традициями, вызывают наибольшую путаницу: их христианское и иудейское значения в чем-то пересекаются, но не совпадают полностью.
Порою общие термины скорее разъединяют, чем объединяют две религии. Пусть вас не беспокоит тот факт, что древнееврейские слова могут оказаться трудны для запоминания или для понимания. Мы будем объяснять их по мере надобности, но лучше всего усваивать их в контексте, при чтении этой или других книг или в беседе с иудеями, для которых употребление этих слов и понятий совершенно естественно. Это похоже на изучение языка - на самом деле это и есть изучение языка, «родного» языка иудаизма. Ни одна религия не является абстракцией, оторванной от жизни. Приверженцы того или иного вероучения могут заявлять, что их вдохновляет Бог, или даже претендовать на то, что их священные писания продиктованы Богом и что в них заключены вечные истины. Но эти тексты истолковываются людьми и служат руководством в человеческой жизни. Так что на страницах данного «Краткого введения» прежде всего описывается история отношений еврейс- кого народа и его священных книг на протяжении двух тысяч лет.
Норман Соломон - Иудаизм- Краткое введение
Соломон, Норман
Пер. с англ. М. Д. Гольдовской. - М.: ACT: Астрель, 2009 - 157, [3] с: ил.
ISBN 978-5-17-048489-8 (000 «Издательство ACT»)
ISBN 978-5-271-18645-5 (000 «Издательство Астрель»)
ISBN 0-19-285390-2 (англ.)
Норман Соломон - Иудаизм - Краткое введение
Содержание
Список иллюстраций
Список таблиц
Введение
- 1 Кто такие евреи?
- 2. Как разошлись иудаизм и христианство?
- 3 Как развивался иудаизм
- 4 Календарь и праздники
- 5 Духовная жизнь - молитва, медитация, Тора
- 6 Созидание еврейского дома
- 7 За пределы гетто, в бурлящий мир
- 8 Иудаизм в XX веке
- 9 «Вечный закон», меняющееся время
Приложение А. Тринадцать принципов веры
Приложение В. «Филадельфийская платформа» реформистского иудаизма
Список литературы
Примечания
Указатель
Норман Соломон - Иудаизм - Краткое введение - Кто такие евреи?
Помидор - это фрукт или овощ? Для ботаника - несомненно, фрукт, для повара - овощ; но каково мнение по этому поводу самого помидора? Если бы он мог задуматься над этим вопросом, то, возможно, столкнулся бы с той же проблемой самоидентификации, с которой постоянно приходится иметь дело евреям, когда их пытаются заключить в тесные рамки тех или иных категорий (раса, этническая группа, религия). Сами по себе ни помидоры, ни евреи не представляются чем-то особенно сложным и непонятным; но в то же время они не умещаются идеально в такие понятия, как фрукт или овощ, нация или религия - понятия, которыми так удобно пользоваться по отношению к другим продуктам и к другим народам. Как узнать еврея или еврейку, если вы столкнулись с ним или с ней на улице? Есть евреи светлокожие и темнокожие; евреи восточные и западные; евреи новообращенные и «исконные»; евреи - атеисты, агностики и представители различных течений иудаизма. Можно ли каким-то образом описать их всех? Сколько их? Где они живут?
Кем считали евреев в прошлом
Удивительно, но проблемы идентификации евреев раньше не существовало. Например, в средневековом христианском мире такими вопросами никто не задавался. Тогда люди твердо знали, кто такие евреи. Евреи - это «особый народ», «избранный народ», как говорится в Библии. Бог избрал иудейский народ, чтобы через него явить себя людям. Но евреи отвергли Иисуса Христа и поэтому были прокляты и унижены; в таком положении они останутся до скончания времен: тогда они познают Христа. В позднем Средневековье христианское пророчество сбылось полностью: христиане, применив политическую власть, действительно довели евреев до самого низкого социального статуса, превратили их в изгоев. Иудеев селили в гетто, заставляли носить особую одежду, запрещали вступать в гильдии и цеха, заниматься определенными профессиями, владеть землей. Их обличали с церковных кафедр как убийц Христа, обвиняли в отравлении колодцев (во время эпидемии чумы - «Черной смерти»), осквернении святого причастия, убийстве христианских детей с целью использования их крови для приготовления опресноков на еврейскую Пасху (так называемый «Кровавый навет») и почти во всех злодействах, которые извращенный ум мог измыслить и приписать людям с чуждыми воззрениями.
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