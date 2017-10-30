Дело в том, что все слова из христианского списка, за исключением тех, что связаны непосредственно с личностью Христа («Сын», «Распятие», «Вознесение» и «Рождество»), могли бы с успехом быть использованы в беседе между представителями иудейской веры. Но при этом им придавался бы другой оттенок; они несли бы иную смысловую нагрузку, присущую иудейской системе вероисповедания. Именно такие слова, как «завет», «спасение» и «Священное Писание», которые широко используются обеими религиозными традициями, вызывают наибольшую путаницу: их христианское и иудейское значения в чем-то пересекаются, но не совпадают полностью.

Порою общие термины скорее разъединяют, чем объединяют две религии. Пусть вас не беспокоит тот факт, что древнееврейские слова могут оказаться трудны для запоминания или для понимания. Мы будем объяснять их по мере надобности, но лучше всего усваивать их в контексте, при чтении этой или других книг или в беседе с иудеями, для которых употребление этих слов и понятий совершенно естественно. Это похоже на изучение языка - на самом деле это и есть изучение языка, «родного» языка иудаизма. Ни одна религия не является абстракцией, оторванной от жизни. Приверженцы того или иного вероучения могут заявлять, что их вдохновляет Бог, или даже претендовать на то, что их священные писания продиктованы Богом и что в них заключены вечные истины. Но эти тексты истолковываются людьми и служат руководством в человеческой жизни. Так что на страницах данного «Краткого введения» прежде всего описывается история отношений еврейс- кого народа и его священных книг на протяжении двух тысяч лет.