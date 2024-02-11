Ноусиайнен Тапио – Одна единственная жизнь

Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что у тебя есть только одна единственная жизнь?

Давайте представим себе какого-нибудь человека, продолжительность жизни которого 70 лет, то есть в общей сложности 25550 дней, и каждый день его жизни условно обозначим кирпичем. Теперь представим, что наш воображаемый человек стоит на самом верху сооружения, сделанного из этого кирпича. Высотой оно примерно 25 м, шириной - один метр, длиной - полтора метра.

Он стоит, любуясь открывающимся перед его взором прекрасным видом. Каждое утро появляется "некая" рука, которая снимает один кирпич.

Только один кирпич с края строения. «Ну, это совсем не опасно! Если даже исчезнет один ряд, ничего страшного не случится», - думает человек.

Рука появляется каждое утро и убирает только один кирпич. С беспечностью человек любуется окружающим его видом. «Все прекрасно», - думает он.

И совсем не скоро, через долгий-долгий период времени человек с ужасом обнаружит, что он стоит только на одном кирпиче. Прошли годы и десятилетия. Беспечность сменится страхом: завтра утром опять появится рука, которая уберет последний камень из-под ног человека, и он окажется на земле.

Такова образная картина единственной жизни, которая дана каждому из нас. В периоды детства и юности старость и смерть казались нам неизмеримо далекими. Но прежде, чем мы успеем заметить, притча Иисуса о богаче осуществится на нас (Луки 12:20): «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя».

Думал ли ты о том, насколько серьезно и страшно оставаться человеку без Бога? Человеку, который имеет всего одну единственную жизнь.

Когда полотно нашей жизни полностью соткано, оно безжалостно срезается с ткацкого станка. Царь Езекия стенает на одре болезни (Исаия 28:12): «Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину».

Тапио Ноусиайнен – Одна единственная жизнь

Hameenlinna: Paiva Osakeyhtio, 2006. – 130 с.

ISBN 951-622-609-4

Тапио Ноусиайнен – Одна единственная жизнь – Содержание