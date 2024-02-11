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Ноусиайнен Тапио – Одна единственная жизнь

Тапио Ноусиайнен – Одна единственная жизнь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что у тебя есть только одна единственная жизнь?
Давайте представим себе какого-нибудь человека, продолжительность жизни которого 70 лет, то есть в общей сложности 25550 дней, и каждый день его жизни условно обозначим кирпичем. Теперь представим, что наш воображаемый человек стоит на самом верху сооружения, сделанного из этого кирпича. Высотой оно примерно 25 м, шириной - один метр, длиной - полтора метра.
Он стоит, любуясь открывающимся перед его взором прекрасным видом. Каждое утро появляется "некая" рука, которая снимает один кирпич.
Только один кирпич с края строения. «Ну, это совсем не опасно! Если даже исчезнет один ряд, ничего страшного не случится», - думает человек.
Рука появляется каждое утро и убирает только один кирпич. С беспечностью человек любуется окружающим его видом. «Все прекрасно», - думает он.
И совсем не скоро, через долгий-долгий период времени человек с ужасом обнаружит, что он стоит только на одном кирпиче. Прошли годы и десятилетия. Беспечность сменится страхом: завтра утром опять появится рука, которая уберет последний камень из-под ног человека, и он окажется на земле.
Такова образная картина единственной жизни, которая дана каждому из нас. В периоды детства и юности старость и смерть казались нам неизмеримо далекими. Но прежде, чем мы успеем заметить, притча Иисуса о богаче осуществится на нас (Луки 12:20): «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя».
Думал ли ты о том, насколько серьезно и страшно оставаться человеку без Бога? Человеку, который имеет всего одну единственную жизнь.
Когда полотно нашей жизни полностью соткано, оно безжалостно срезается с ткацкого станка. Царь Езекия стенает на одре болезни (Исаия 28:12): «Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину».

Тапио Ноусиайнен – Одна единственная жизнь

Hameenlinna: Paiva Osakeyhtio, 2006. – 130 с.
ISBN 951-622-609-4

Тапио Ноусиайнен – Одна единственная жизнь – Содержание

  • Одна единственная жизнь
  • Сущность человека
  • Три смерти
  • Д ве жизни
  • Что такое любовь к миру?
  • Что такое грех?
  • Незначительно ли неверие?
  • Великая пропасть
  • Одно единственное благословение
  • Какова продолжительность вечности?
  • Что такое преисподняя, ад и небо?
  • Существуют ли на самом деле небо и ад?
  • Ад не для человека
  • Самое страшное мучение ада
  • Можно ли спастись после смерти?
  • Основная задача дьявола
  • И все подряд начали отказываться
  • О, если бы я знал две вещи!
  • Самое большое препятствие для финнов
  • Оправдается ли каждый своей верой?
  • Является ли вера сугубо личным делом?
  • Почему они не войдут?
  • Вам надо родиться свыше
  • Признаки возрождения
  • Зачем Христос должен был умереть за нас?
  • Какая вера правильна?
  • Что нужно сделать, чтобы спастись?
  • Что значит "теперь"?
  • Что тебе сделать именно сейчас?
  • Первые шаги на пути веры
  • Драгоценная жемчужина
Views 367
Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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