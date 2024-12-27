Новиков – В какую пустыню должна убежать жена?

За основу этой беседы я хочу взять случай, произошедший однажды в жизни Иисуса. В тот день наш Господь торжественно въезжал в Иерусалим, сидя на двух ослах. И в Евангелии от Матфея в 21главе, в 5 стихе нам сообщено, что это было исполнение древнего пророчества: "Скажите дщери Сионовой: се Царь грядёт к тебе кроткий, сидя на молодом осле, сыне подъярёменной ". Я хочу здесь подчеркнуть не столько духовную, сколько чисто практическую сторону этого выбора Христа. Молодой осёл, конечно же был уже достаточно силён, чтобы нести бремя, но он , как для нас уточняет Евангелие от Марка глава 11, стих 2 был всё ещё неопытный, необъезженный: "на которого никто из людей не садился". Поэтому, чтобы он не наделал беды, рядом с ним шла опытная, привыкшая, к подобному труду мать, так что Христу было вполне удобно сидеть поверх их обоих. Однако, цель моей сегодняшней беседы - это рассказать вам: не о том, что происходило в те времена, а о том, что случилось на другом торжественном въезде нашего Господа, которого мы наконец-то дождались. Слава Ему за это!

Быль о сбежавшей с торжеств матери...

Итак, я желаю рассказать вам о событии, которое вместе с радостью принесло и глубокие раны в сердца многих из нас. В наше время, когда Господь наконец - то, после всех прошедших лет атеистической ночи, торжественно въехал к нам, случилось невероятное! Случилось то, чего Ему удалось избежать тогда в Иерусалиме, и то, чего Он ни в коей мере не хотел допустить здесь: старая, испытанная ослица вдруг фыркнула на того молодого и ускакала прочь с долгожданных торжеств! Почему это произошло?! Как это могло случиться с церковью, которая прошла через такие великие испытания и была однажды подлинным светом миру?! Вы знаете, мне, уже будучи здесь в Америке, доводилось свидетельствовать верующим этой страны, как у нас, приехавши из одного конца Союза в другой, можно было в чужом городе, прийти к двери квартиры, где, как ты знаешь, живут верующие люди и позвонивши им сказать, что ты тоже верующий. То они, даже видя тебя в первый раз, могли предоставить, во имя Господа, тебе: и кров, и пищу. Так эти люди, слушая меня, плакали, потому что в их христианской жизни, здесь, этого и близко не было! И вот, при всех таких добрых плодах, вдруг произошло что -то, как бы непонятное! Почему?! Я думаю, причину случившегося надо поискать во временах ещё более ранних. "Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою". (Опер. 2,4) - говорил Господь Ефесской церкви, которая имела много достоинств в Его глазах (ст. 2,3,6). Когда мы ослабеваем духовно и оставляем первую любовь, то Он терпеливо старается привести нас к покаянию, желая нам при этом открыть глаза на то, что мы стали теперь бесполезны для Его нивы: "Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься״.(Откр. 2,5).

И тогда, первым, весьма серьёзным предупреждением для нас, было пробуждение, которое принёс Господь в нашу страну через Финляндию, в конце семидесятых годов. Я не солгу, если осажу, что многие, из наших же рядов, восстали проле того пробуждения. И уже тогда Дух Святой открывал, что мы будем свидетелями нового, ещё более мощного пробуждения в нашей стране... Итак, это долгожданное пробуждение в нашу страну наконец - то пришло. И мы опять стали свидетелями, уже знакомого нам, яростного сопротивления, со стороны многих. Я помню, как ещё в конце семидесятых, один из наших служителей любил повторять, услышанное им пророчество: "Старое всё поражено - поставлю всё новое"! К чему мы и пришли: в новом пробуждении, в основном оказались задействованы молодые церкви: харизматического или других близких к нему направлений...

Д. В. Новиков – В какую пустыню должна убежать жена? – Шесть бесед на духовные темы

Б.в.д. - 84 с.

Д. В. Новиков – В какую пустыню должна убежать жена? – Содержание