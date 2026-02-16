«Новые горизонты миссии» — это коллективный труд ведущих богословов и практиков (П. Пеннера, В. Убейволка, И. Русина и Р. Загидулина), который представляет собой современный манифест миссионерского служения в контексте Восточной Европы. Авторы объединяют свои усилия, чтобы переосмыслить традиционные подходы и предложить актуальные ответы на вызовы секулярного общества, миграционных процессов и социальных кризисов. Книга фокусируется на том, что миссия сегодня — это не только пересечение географических границ, но прежде всего преодоление культурных и духовных барьеров внутри собственного города или страны.

В тексте детально разбираются концепции целостного свидетельства, где социальная ответственность и проповедь Евангелия рассматриваются как единое целое. Авторы подчеркивают важность «миссиональной церкви» — общины, которая не просто организует мероприятия, а сама является живым посланием Бога для окружающих людей. Книга призывает к отказу от устаревших методов в пользу глубокого воплощения в культуру (инкультурации) и активного участия в жизни общества. Это издание служит важным ориентиром для нового поколения служителей, стремящихся к тому, чтобы христианская вера оставалась живой, влиятельной и преображающей силой в меняющемся мире.

Пеннер П., Убейволк В., Русин И., Загидулин Р. - Новые горизонты миссии

Черкассы: Коллоквиум, 2015 - 440 с.

ISBN 978-966-8957-53-6

Пеннер, Убейволк, Русин, Загидулин - Новые горизонты миссии - Содержание

Неожиданные горизонты - С. Санников

Предисловие редакторов

Часть I Миссия, Библия, богословие, история

Библия, герменевтика, церковь и контекст (П. Пеннер) - Миссия Бога в Ветхом Завете (Ю. Скурыдин) - Миссия Бога в Книге Псалмов (Д. Кондюк) - Миссия в Новом Завете (A. Шумилин) - Миссия церкви в Евангелии от Матфея (B. Лебедев) - Миссия Бога в Послании к Римлянам (Б. Костин) - Миссия Бога в Книге Откровения (А. Беляев) - Богословские контуры концепции миссии (И. Русин) - Миссия Христа (Р. Загидулин) - Миссия Духа (В. Убейволк) - Миссия церкви или миссиональная церковь (В. Убейволк) - История развития миссии в Евразии (Ю. Лубенец) - Миссия первых евангельских движений в Российской империи и СССР (В. Цвиринько) - Миссия евангельских церквей в СССР. Между тюрьмой и свободой (1929-1987) (К Дик)

Часть II Миссия, общество и контекст

Миссиональная герменевтика (П. Пеннер) - Иисус Корана и Евангелий. Сходства и различия (И. Русин) - Контекст постсоветского православия (В. Заватски) - Евангельская миссия на территории постсоветской Средней Азии (М. Маланча) - Роль знамений и исцелений в миссии (Я. Цвейнингер) - Глобальное (пост)секулярное общество как контекст и предмет миссиологии (М. Черенков) - Миссия как евангелизм и насаждение церквей (А. Нагапетян) - Публичная весть. Миссия в масс-медиа (Р. Кухарчук) - Особенности христианской миссии в современном городе (М. Дубровский) - Современные движения и миссия. Роль церкви в постхристианском мире (Г. Ремпель) - Социальная справедливость и социальная ответственность как миссия (И. Раймер) - Миссия и диаспора (Т. Клинченко) - Актуальность богословия труда, или преобразующая сила христиан-профессионалов (О. Дмитренко) - Роль женщины в миссии Бога (Ю. Лубенец) - Миссия и богословское образование (Р. Загидулин) - Церковь и миссионерские общества (П. Пеннер, А. Глуховский) - Целостная миссия (В. Убейволк)

Авторы статей