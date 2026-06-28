Новый гуманизм
В сборнике работ ведущих отечественных и зарубежных ученых и философов рассматривается проблема рисков научно-технического и социального развития: биотехнологических, информационных, связанных с внедрением в повседневную жизнь систем искусственного интеллекта. Человечество подошло к историческому рубежу, в ходе преодоления которого ему необходимо трансформировать социально-этические принципы своего существования, чтобы соответствовать вызовам новейших технологий. В противном случае использование этих технологий повлечет за собой катастрофические последствия.
В качестве перспективного мировоззрения, соответствующего вызовам современной эпохи, предлагается концепция нового гуманизма выдающегося русского философа, академика Ивана Тимофеевича Фролова. Проблемы новейшей стадии научно-технического прогресса анализируются в книге в социологическом, этическом, политическом, психологическом, техническом, биологическом и футурологическом аспектах. Публикуемые тексты представляют собой доклады научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения ученого.
Новый гуманизм – Сохранить человека в мире глобальных опасностей и угроз
Под ред. Г.Л. Белкиной; ред.-сост. М.И. Фролова. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 568 с.
ISBN 978-5-88373-882-0
Новый гуманизм – Содержание
Предисловие. Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова
И.Т. Фролов. Гуманизм как антифанатизм и антиавторитаризм
В.А. Лекторский. Гуманизм перед вызовами глобальной цифровизации
Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова. Как создавался Институт человека
С.А. Смирнов. Человек как институт
В.И. Данилов-Данильян. Сохранение человека = устойчивое развитие
Д.А. Леонтьев. Сохранить человеческое: идеал гуманизма и реальность человека
Г.Г. Малинецкий. Человек и мир в точке бифуркации
А.А. Грибков. Рождение субъектности искусственного интеллекта: фантастика или реальная угроза?
И.Ф. Кефели, О.В. Плебанек. Цифровой гуманизм: это серьезно или дань моде?
Е.Н. Гнатик. Искусственный интеллект в контуре военного противостояния: перспективы и риски
Ань Цинянь. Моё понимание философии гуманизма И.Т. Фролова
О.А. Устинов. Философская антропология И.Т. Фролова
И.А. Кацапова. Проблемы человека в контексте техногенной цивилизации
О.В. Гаман-Голутвина, Е.Б. Дегтярева. Когнитивистика как междисциплинарный ответ на вызовы и риски современных технологических инноваций
П.Д. Тищенко. Судьбы гуманизма в эпоху инфлюэнсеров, инфодемии и пост-истины
С.Ш. Хаят, Л.Ф. Курило, В.Б. Черных. Человек в эру новых репродуктивных возможностей
О.В. Попова. От привязанности к контролю: технологии против любви
В.И. Моисеев. На пути к постижению человеко-бытия
Е.И. Ярославцева. Классическая элиминация человека и постнеклассические тенденции в науке
Ф.Г. Майленова. Возможные побочные эффекты мозговых имплантатов: этико-правовые аспекты
А.В. Антипов. К вопросу об искусственных агентах, их моральных модификациях и моральном тесте Тьюринга
В.П. Веряскина. Проблема трансформации человека в концепциях постгуманизма и нового гуманизма
Л.Ю. Писарчик. Постгуманизм и постискусство («Быть или не быть» человеку?)
Л.Д. Рассказов. Человек в поисках первоначала бытия и обретения собственной идентичности в условиях глобализации
Т.А. Нестик. На пути к устойчивому миру: от предопределенности будущего к социальному воображению
И.А. Бирич. Феномен триединства человека в контексте современного антропного перехода
А.А. Гезалов. Культура как средство коммуникации в контексте социальной трансформации
А.Д. Королёв. Можно ли прожить счастливую жизнь в мире глобальных опасностей и угроз
Г.Л. Белкина. О Комиссии философов СССР и ГДР
М.И. Фролова. Наука и гуманизм в философии Герберта Хёрца
С. Констанчак. Транзит из Москвы. Путь Адама Шаффа от коммунизма к ревизионизму
И.К. Антонова. Архивные документы И.Т. Фролова — основа комплексного подхода к анализу его теоретического наследия
Т.В. Черномордова. Наследие академика И.Т. Фролова на уроках истории и обществознания
И.К. Заболоцкая. Русская идея справедливости
Н.Р. Сабанина. Информационно-семиотическая причинность в концепции аксиогенеза: философские основания и защита
С.В. Махов. Человек — общество — обязанности
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