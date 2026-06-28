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Новый гуманизм

Новый гуманизм
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, History, Ethics, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

В сборнике работ ведущих отечественных и зарубежных ученых и философов рассматривается проблема рисков научно-технического и социального развития: биотехнологических, информационных, связанных с внедрением в повседневную жизнь систем искусственного интеллекта. Человечество подошло к историческому рубежу, в ходе преодоления которого ему необходимо трансформировать социально-этические принципы своего существования, чтобы соответствовать вызовам новейших технологий. В противном случае использование этих технологий повлечет за собой катастрофические последствия.

В качестве перспективного мировоззрения, соответствующего вызовам современной эпохи, предлагается концепция нового гуманизма выдающегося русского философа, академика Ивана Тимофеевича Фролова. Проблемы новейшей стадии научно-технического прогресса анализируются в книге в социологическом, этическом, политическом, психологическом, техническом, биологическом и футурологическом аспектах. Публикуемые тексты представляют собой доклады научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения ученого.

Новый гуманизм – Сохранить человека в мире глобальных опасностей и угроз

Под ред. Г.Л. Белкиной; ред.-сост. М.И. Фролова. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 568 с.
ISBN 978-5-88373-882-0

Новый гуманизм – Содержание

  • Предисловие. Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова

  • И.Т. Фролов. Гуманизм как антифанатизм и антиавторитаризм

  • В.А. Лекторский. Гуманизм перед вызовами глобальной цифровизации

  • Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова. Как создавался Институт человека

  • С.А. Смирнов. Человек как институт

  • В.И. Данилов-Данильян. Сохранение человека = устойчивое развитие

  • Д.А. Леонтьев. Сохранить человеческое: идеал гуманизма и реальность человека

  • Г.Г. Малинецкий. Человек и мир в точке бифуркации

  • А.А. Грибков. Рождение субъектности искусственного интеллекта: фантастика или реальная угроза?

  • И.Ф. Кефели, О.В. Плебанек. Цифровой гуманизм: это серьезно или дань моде?

  • Е.Н. Гнатик. Искусственный интеллект в контуре военного противостояния: перспективы и риски

  • Ань Цинянь. Моё понимание философии гуманизма И.Т. Фролова

  • О.А. Устинов. Философская антропология И.Т. Фролова

  • И.А. Кацапова. Проблемы человека в контексте техногенной цивилизации

  • О.В. Гаман-Голутвина, Е.Б. Дегтярева. Когнитивистика как междисциплинарный ответ на вызовы и риски современных технологических инноваций

  • П.Д. Тищенко. Судьбы гуманизма в эпоху инфлюэнсеров, инфодемии и пост-истины

  • С.Ш. Хаят, Л.Ф. Курило, В.Б. Черных. Человек в эру новых репродуктивных возможностей

  • О.В. Попова. От привязанности к контролю: технологии против любви

  • В.И. Моисеев. На пути к постижению человеко-бытия

  • Е.И. Ярославцева. Классическая элиминация человека и постнеклассические тенденции в науке

  • Ф.Г. Майленова. Возможные побочные эффекты мозговых имплантатов: этико-правовые аспекты

  • А.В. Антипов. К вопросу об искусственных агентах, их моральных модификациях и моральном тесте Тьюринга

  • В.П. Веряскина. Проблема трансформации человека в концепциях постгуманизма и нового гуманизма

  • Л.Ю. Писарчик. Постгуманизм и постискусство («Быть или не быть» человеку?)

  • Л.Д. Рассказов. Человек в поисках первоначала бытия и обретения собственной идентичности в условиях глобализации

  • Т.А. Нестик. На пути к устойчивому миру: от предопределенности будущего к социальному воображению

  • И.А. Бирич. Феномен триединства человека в контексте современного антропного перехода

  • А.А. Гезалов. Культура как средство коммуникации в контексте социальной трансформации

  • А.Д. Королёв. Можно ли прожить счастливую жизнь в мире глобальных опасностей и угроз

  • Г.Л. Белкина. О Комиссии философов СССР и ГДР

  • М.И. Фролова. Наука и гуманизм в философии Герберта Хёрца

  • С. Констанчак. Транзит из Москвы. Путь Адама Шаффа от коммунизма к ревизионизму

  • И.К. Антонова. Архивные документы И.Т. Фролова — основа комплексного подхода к анализу его теоретического наследия

  • Т.В. Черномордова. Наследие академика И.Т. Фролова на уроках истории и обществознания

  • И.К. Заболоцкая. Русская идея справедливости

  • Н.Р. Сабанина. Информационно-семиотическая причинность в концепции аксиогенеза: философские основания и защита

  • С.В. Махов. Человек — общество — обязанности

  • Авторы

  • Contents

  • Abstracts

  • Authors

Views 51
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Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 19 hours ago
Благодарю.

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