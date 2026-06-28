В сборнике работ ведущих отечественных и зарубежных ученых и философов рассматривается проблема рисков научно-технического и социального развития: биотехнологических, информационных, связанных с внедрением в повседневную жизнь систем искусственного интеллекта. Человечество подошло к историческому рубежу, в ходе преодоления которого ему необходимо трансформировать социально-этические принципы своего существования, чтобы соответствовать вызовам новейших технологий. В противном случае использование этих технологий повлечет за собой катастрофические последствия.

В качестве перспективного мировоззрения, соответствующего вызовам современной эпохи, предлагается концепция нового гуманизма выдающегося русского философа, академика Ивана Тимофеевича Фролова. Проблемы новейшей стадии научно-технического прогресса анализируются в книге в социологическом, этическом, политическом, психологическом, техническом, биологическом и футурологическом аспектах. Публикуемые тексты представляют собой доклады научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения ученого.

Новый гуманизм – Сохранить человека в мире глобальных опасностей и угроз

Под ред. Г.Л. Белкиной; ред.-сост. М.И. Фролова. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 568 с.

ISBN 978-5-88373-882-0

Новый гуманизм – Содержание