edited by Jacques van Ruiten and J. Cornelis de Vos. p. cm.

(Supplements to Vetus Testamentum ; v. 124)

ISBN 978-90-04-17515-0 (hardback : alk. paper)

Перевод статьи «Новый Иерусалим в Кумране и в Новом Завете» из «The land of Israel in Bible, history, and theology : studies in honour of Ed Noort»

[пер. с англ. Игорь Костин для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – 14 с. – (Современная библеистика).

Электронное издание.

ISBN 978-90-04-17515-0 (англ.)

Новый Иерусалим в Кумране и в Новом Завете - New Jerusalem at Qumran and in the New Testament - Fiorentino Garcia Martinez

Среди арамейских текстов, сохранившихся в Кумране, так называемое «Описание Нового Иерусалима» в фрагментарной форме засвидетельствовано в нескольких экземплярах, найденных в пещерах 1 (1Q32), 2 (2Q24), 4 (4Q554, 554a, 555) , 5 (5Q15) и 11 (11Q18). В статье о текстах о Новом Иерусалиме в Энциклопедии свитков Мертвого моря, которую я написал несколько лет назад, я заявил, что: «Описание города и храма в Новом Иерусалиме находится на полпути между описанием Иезекиилем будущего Иерусалима и Небесным Иерусалимом в Книге Откровения Нового Завета 21-22.2 Выражение «находится на полпути» довольно неоднозначно и, как таковое, не очень точно может интерпретироваться. Выражение истинно, его понимать хронологически (принимая Иезекииля и Откровение за два временных полюса, появление концепции «Новый Иерусалим» находится где-то посередине, даже если его точная дата не известна); это также верно, если его понимать пространственно (размер города, описанного как Новый Иерусалим, находится где-то между городом, описанным в Иезекииль 40-48, и гигантским Иерусалимом из книги Откровения); и это происходит, когда речь идет об обращении к ангелу-замерщику, жезл которого используется для описания размеров города и его частей. Тем не менее, фраза, которую я использовал в этой статье, также может вводить в заблуждение, если она понимается как обозначение континуума, начиная с Иезекииля 40-48 и заканчивая Откровением 21-22, из которого Новый Иерусалим из Кумрана будет где-то посередине, соединяя, таким образом, расстояние между двумя другими библейскими текстами. Я не думаю, что это так.

В первой статье, которую я написал о текстах о Новом Иерусалиме более двадцати лет назад, я уже четко обозначил различные концептуальные рамки, которые служат основанием для описания, которое мы находим в Откровении 20-21 о «новом Иерусалиме, святом городе, спускающемся вниз от Бога, украшенный, как невеста, готовая встретить своего жениха», - Иерусалим, в котором «нет храма, потому что Бог и Агнец - это его храм, и нет нужды ни в солнце или луне, потому что Агнец - это светильник, который освещает его славой Божьей». Кроме того, этот город описан в арамейском Ново-Иерусалимском тексте из Кумрана, то есть в нем отсутствует прежнее название - по крайней мере, в сохранившихся частях, как в Иезекииле, где город больше не называют Иерусалимом, а «Господь здесь» - город, который не является небесным, но который представляет собой образец небесной модели, которая будет восстановлена в мессианскую эпоху.