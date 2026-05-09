Нойман - Иаков и Исав

Как пишет Нойманн в дальнейших рассуждениях об экстраверсии и интроверсии, представленных образами Иакова и Исава, каждая из этих полярностей содержит в себе противоположную и неразвитую установку. Интроверсия требует признания подчиненной, неразвитой экстравертной части. Однако такая подчиненная экстраверсия - это «не то же самое, что «реальный Эдом», экстраверт и владыка этого мира». Иначе говоря, интернализация - это не всеобъемлющий процесс. Существует место «встречи» внутреннего архетипического ядра и проживаемого опыта - то есть такая узловая точка, в которой экстернализация архетипического и интернализация актуального опыта пересекаются и формируют то, что Юнг называет «имаго». Нойманн понимает доминантную установку Иакова как интровертированную, а самого Иакова - как прототип «еврея». Он сосредотачивается на интроверсии и на сопровождающей ее подчиненной экстраверсии, с которой ассоциируется ощущение неадекватности и подчиненности, пребывающее в тени.

Переживаемый «образ Эдома», то есть подчиненная сторона Иакова - это сочетание реального, актуального Другого и искаженная, наложенная на него проекция неполноценного «подобия Эдому». Если в психике происходит попытка избавиться от того, что воспринимается как зло, то есть жертвоприношение ее подчиненного аспекта - к примеру, с помощью козла отпущения, то процесс разрешения морального конфликта может длиться бесконечно и завершиться только «в мессианскую эру». Попытка отщепить от себя тень порождает вечный процесс, бесконечную битву с Другим. Используя Иакова как прототип, Нойманн описывает, что поначалу подчиненный аспект переживается только через проекцию на враждебного брата.

Переживание морального конфликта влечет за собой первую стадию преодоления расщепления и искаженной проекции, которую символизирует «затемненная луна». Распознавание тени внутри себя прекращает ее проекцию, в каких бы образах она ни воплощалась, - аналогично тому, как Иаков осознал, что «Исав» - у него внутри, или тому, как интроверт обнаруживает свою подчиненную экстраверсию.

Когда проекция тени возвращена себе, «становится видимым реальный образ Другого» - подытоживает Нойманн. Тем самым его рассуждение закладывает основу для идей, которые он разовьет в работе «Глубинная психология и новая этика», написанной более чем на десять лет позже, уже после Холокоста. Тем не менее, фанатики и фундаменталисты превосходно себя чувствуют в процессе архетипической идентификации и неизбежном при этом проецировании тени. Сама суть их существования требует отщепить тень и поэтому они не способны вернуть себе свои проекции.

Эрих Нойман – Иаков и Исав. Коллективный символизм мотива братьев

Издательство – «Де’Либри»

Москва – 2018 г. / 120 с.

ISBN 978-5-9500699-5

Эрих Нойман – Иаков и Исав. Коллективный символизм мотива братьев – Содержание