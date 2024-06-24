Нойманн, Эрих - Амур и Психея - Трансформация женственности в толковании мифа

Миф об Эросе и Психее (который в виде сказки изложен Апулеем в его романе «Метаморфозы, или Золотой осел» и может быть найден в приложении к данному изданию. — Прим, ред.) делится на восемь частей, каждой из которых мы дадим свое истолкование.

Психее, дочери царя, девушке неземной красоты, воздаются божественные почести. Люди пренебрегают культом Афродиты и почитают Психею. Это возбуждает смертельную ревность Афродиты, которая требует от своего сына Эроса отомстить за нее: погубить Психею, внушив ей любовь к «последнему из смертных» (здесь и далее цитаты из романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» в переводе М. А. Кузмина. — Прим. ред}.

Психеей все восхищаются, но никто так и не полюбил ее как женщину. Поэтому родители Психеи вопрошают оракула в надежде найти для дочери супруга и получают следующий ужасный ответ:

Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву

И в погребальный наряд к свадьбе ее обряди;

Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель:

Будет он дик и жесток, словно ужасный дракон.

Он на крылах облетает эфир и всех утомляет,

Раны наносит он всем, пламенем жгучим палит.

Даже Юпитер трепещет пред ним и боги боятся.

Стиксу внушает он страх, мрачной подземной реке.

Несчастные родители выполняют повеление оракула и выдают Психею злому демону для совершения свадьбы-похорон. Однако Психея удивительным образом не погибает. Похищенная Зефиром, она отныне ведет райскую жизнь с невидимым супругом, Эросом, взявшим Психею в жены.

В идиллию Эроса и Психеи вторгаются завистливые сестры. Они убеждают Психею, что ее супруг — чудовище, и она решается однажды ночью внезапно напасть на него и убить. В следующей части мифа в изложении Апулея Психея, нарушая запрет Эроса, рассматривает его при свете лампы и распознаёт в нем бога, но он, разбуженный и обожженный каплей раскаленного масла из лампы, тут же покидает Психею. Поиски утраченного возлюбленного, противостояние Психеи гневу Афродиты и выполнение заданий богини составляют содержание следующих частей. Скитания Психеи завершаются катастрофой: открыв сосуд Персефоны, Психея впадает в сон, подобный смерти. В заключительной главе Эрос спасает Психею, и ее принимают на Олимпе в качестве его бессмертной супруги.

Нойманн, Эрих - Амур и Психея - Трансформация женственности в толковании мифа

Пер. с нем. М. Виноградовой ; науч. ред. А. Скавитина. — Москва МИФ, 2024. — 224 с. — (Сознание и архетипы).

І5ВМ 978-5-00214-519-5

Нойманн, Эрих - Амур и Психея – Содержание

ЭрихНойманн. ТОЛКОВАНИЕ СКАЗКИ АПУЛЕЯ. ВКЛАД В ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФЕМИНИННОСТИ

Послесловие

АМУР И ПСИХЕЯ

Отрывок из романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел»