«Многомерная этика» поразительно легко читается, и в ней уделяется внимание многим богословским нюансам. Это замечательный учебник по христианской этике. Евангельский подход, используемый Нулленсом и Мичнером, учитывает всю сложность ситуаций, с которыми мы иногда сталкива емся, когда настаиваем на необходимости интегрированного подхода, берущего лучшее от каждой из этических моделей. В результате получилась глубокая, но написанная доступным языком книга, содержащая серьезный анализ ценностей, норм, добродетелей и целей, связанных с христианской жизнью.

Христианскую этику многие считают неким трюизмом. Казалось бы, все просто: этические ценности даны христианину «свыше». В конце концов, между ценностями христианина и ценностями Библии есть прямая связь. Но при более внимательном изучении предмета становится понятно, что подобные представления очень наивны. Герменевтическая дистанция между нами и текстами Библии, усугубленная сложностью современного мультикультурного постмодернистского мира, однозначно подразумевает несостоятельность таких упрощенных взглядов.

Христианская этика сегодня должна способствовать наведению мостов любви между разными культурами, расами, языками и континентами; между древним миром и современной жизнью; между философией и теологией. Актуальная система христианской этики должна отражать всю многомерную совокупность факторов, влияющих на повседневную жизнь. В наше время с одного континента на другой можно пересылать огромные объемы информации на разных языках и с разных устройств. Сегодня у нас может быть запланирована деловая встреча в Брюсселе, завтра - поездка в Токио, а на следующей неделе - отпуск во Флориде с семьей и друзьями. Кроме того, евангельское христианство становится все более разнообразным в своих проявлениях: от фундаментализма до постконсервативных групп, от палеоортодоксии до так называемой «появляющейся церкви». Многие спрашивают: как следует жить христианам (в частности евангельским) в плюралистическом мире, который мчится по магистрали неконтролируемой информации? Как относиться к конкуренции мировоззрений? Долг тех, кто следует за Христом, - проявлять интеллектуальную честность, теологическое гостеприимство, открытость по отношению к другим народам. Это нужно, чтобы любовь Иисуса реально проявлялась в наших разговорах, ценностях и этических решениях. Данная книга - скромная попытка сделать шаг в этом направлении.

Авторы выросли в разных странах, принадлежат к разным культурам, говорят на разных языках. Патрик Нулленс - фламандец. Он живет в Бельгии и говорит на нидерландском. Рон Мичнер - американец, выходец из северной части страны. Его родной язык - английский. Но теперь он тоже живет в Бельгии. Оба преподают на Евангельском богословском факультете в Левене. Нулленс опирается на богатое европейское наследие, а также на многолетний опыт пасторского и миссионерского служения. Кроме того, он уже давно изучает нравственную теологию и стал автором многих публикаций в этой области. Мичнер тоже имеет многолетний опыт пасторского и миссионерского служения, и уже несколько лет занимается исследовательской работой, изучая тему «постмодернизм и богословие». За эти годы мы многому друг у друга научились, потому что наше сотрудничество основано на взаимном уважении. Кроме того, у нас есть опыт общения со студентами-иностранцами из более тридцати стран. Поэтому мы надеемся, что нам удастся предложить совместный американо-европейский подход к христианским проблемам современности.

Христианская этика исследует самые глубокие аспекты человеческого бытия и учит нас, последователей Христа, стремиться к благу ближнего и к собственному благу. Данная книга направлена на углубленное изучение этой важной темы путем осмысления заповедей, целей, ценностей и добродетелей христианской жизни в современном контексте.

В постмодернистском интеллектуальном климате нравственные основания, во многом свойственные западному обществу, подвергаются серьезному сомнению. Мы считаем, что этическое поведение формируется под влиянием интерпретационного контекста (в котором человек читает Библию), традиций церкви и самого общества. Чтобы осмыслить эти факторы, мы предлагаем использовать интегрированный подход к этике. В нем будут использоваться элементы, свойственные классическим этическим моделям, таким как консеквенциализм, этика принципа, этика добродетели, этика ценности. Этот подход мы назовем «многомерным». Такая многомерность будет просматриваться при изучении многих тем, затронутых в этой книге: и при изучении ценностей и этики, характерных для эпохи постмодернизма, и при определении предлагаемого направления развития современной христианской этики. В заключение мы сформулируем практические рекомендации, которые помогут читателю в анализе некоторых (но далеко не всех) современных этических вопросов и конфликтов. Мы будем опираться на библейскую мудрость и учитывать действие Святого Духа в жизни христиан. Нашей целью было написать книгу, которая бы затрагивала методологию, но при этом могла бы использоваться как учебник в университетах и семинариях.