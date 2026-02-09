Ньюбигин Лессли - Евангелие в плюралистическом обществе

Ньюбигин - Евангелие в плюралистическом обществе
Свидетельство Церкви всегда совершалось в плюралистической среде. В течение последних лет, однако, возникло новое восприятие этой среды, и плюрализм быстро обретает характер идеологии. Отсюда необходимость обновить понимание природы и роли церковной миссии в сегодняшнем плюралистическом мире. Книга Лессли Ньюбигина представляет собой значительный вклад в происходящий ныне внутри экуменического движения поиск подлинного выражения смысла Евангелия среди разнообразия культур и религий. Ньюбигин отмечает опасность релятивизма, очевидным образом присутствующего в добром деле современного обсуждения. Он отвергает дихотомию между «миром фактов» и «миром ценностей» и сожалеет о вытекающей из неё робости или тревоге христиан, особенно на Западе.
«Евангелие в плюралистическом обществе» — это призыв обновить веру в Евангелие Иисуса Христа. Это попытка увидеть, «как мы в качестве христиан можем с большей уверенностью утверждать нашу веру в том интеллектуальном климате», в котором находимся. Ньюбигин имеет смелость занять позицию и обладает убеждённостью, чтобы отстаивать её против того, что порой представляется неимоверно сложным. То, что ему необходимо сказать — и что он говорит с освежающей ясностью, — исходит из его богатого пастырского опыта, миссионерского энтузиазма, экуменического вйдения и неколебимой веры в Евангелие.
Книг о статусе христианской веры и о задачах Церкви в плюралистическом контексте хватает. Многие из них написаны для академической публики. Ньюбигин обращается к более широкому кругу читателей. По некоторым вопросам он советует, как христиане могут практически откликаться на проблемы, порождённые нашей плюралистической ситуацией. Такие предложения в существенной мере основаны на особом понимании библейского свидетельства и христианского наследия, но они поднимают обсуждение на уровень, редко достигаемый книгами на эту важнейшую тему. Благодаря Ньюбигину мы можем надеяться вести дискуссию о плюрализме и межконфессиональный диалог на общинном уровне, на котором эти диалоги обычно не ведутся.
Ньюбигин Лессли - Евангелие в плюралистическом обществе
Перев. с англ. Дм. Каратеева
К.: «Дух i Літера», 2023. 352 с.
ISBN 978-966-3781־981־
Ньюбигин Лессли - Евангелие в плюралистическом обществе - Содержание
Предисловие директора Ньюбигин-центра
Предисловие директора Комиссии по всемирной миссии и евангелизации Всемирного совета церквей
Предисловие автора
- 1. Догма и сомнение в плюралистической культуре
- 2. Корни плюрализма
- 3. Знать и считать/верить
- 4. Авторитет, автономия и традиция
- 5. Разум, откровение и опыт
- 6. Откровение в истории
- 7. Логика избрания
- 8. Библия как всемирная история
- 9. Христос — ключ к истории
- 10. Логика миссии
- 11. Миссия: слово, дело и новое бытие
- 12. Контекстуализация истинная и ложная
- 13. Нет иного имени
- 14. Евангелие и религии
- 15. Евангелие и культуры
- 16. Начала, власти и люди
- 17. Миф о секулярном обществе
- 18. Собрание как герменевтика Евангелия
- 19. Пастырское руководство миссионерским собранием
- 20. Уверенность в Евангелии
Замечания редактора русского перевода
Предметный указатель
Указатель библейских ссылок
Указатель имен
Кажется что-то стоящее. И написана понятным, не академическим языком.