Ньюбигин Лессли - Евангелие в плюралистическом обществе

Свидетельство Церкви всегда совершалось в плюралистической среде. В течение последних лет, однако, возникло новое восприятие этой среды, и плюрализм быстро обретает характер идеологии. Отсюда необходимость обновить понимание природы и роли церковной миссии в сегодняшнем плюралистическом мире. Книга Лессли Ньюбигина представляет собой значительный вклад в происходящий ныне внутри экуменического движения поиск подлинного выражения смысла Евангелия среди разнообразия культур и религий. Ньюбигин отмечает опасность релятивизма, очевидным образом присутствующего в добром деле современного обсуждения. Он отвергает дихотомию между «миром фактов» и «миром ценностей» и сожалеет о вытекающей из неё робости или тревоге христиан, особенно на Западе.

«Евангелие в плюралистическом обществе» — это призыв обновить веру в Евангелие Иисуса Христа. Это попытка увидеть, «как мы в качестве христиан можем с большей уверенностью утверждать нашу веру в том интеллектуальном климате», в котором находимся. Ньюбигин имеет смелость занять позицию и обладает убеждённостью, чтобы отстаивать её против того, что порой представляется неимоверно сложным. То, что ему необходимо сказать — и что он говорит с освежающей ясностью, — исходит из его богатого пастырского опыта, миссионерского энтузиазма, экуменического вйдения и неколебимой веры в Евангелие.

Книг о статусе христианской веры и о задачах Церкви в плюралистическом контексте хватает. Многие из них написаны для академической публики. Ньюбигин обращается к более широкому кругу читателей. По некоторым вопросам он советует, как христиане могут практически откликаться на проблемы, порождённые нашей плюралистической ситуацией. Такие предложения в существенной мере основаны на особом понимании библейского свидетельства и христианского наследия, но они поднимают обсуждение на уровень, редко достигаемый книгами на эту важнейшую тему. Благодаря Ньюбигину мы можем надеяться вести дискуссию о плюрализме и межконфессиональный диалог на общинном уровне, на котором эти диалоги обычно не ведутся.

Ньюбигин Лессли - Евангелие в плюралистическом обществе

Перев. с англ. Дм. Каратеева

К.: «Дух i Літера», 2023. 352 с.

ISBN 978-966-3781־981־

Ньюбигин Лессли - Евангелие в плюралистическом обществе - Содержание

Предисловие директора Ньюбигин-центра

Предисловие директора Комиссии по всемирной миссии и евангелизации Всемирного совета церквей

Предисловие автора

1. Догма и сомнение в плюралистической культуре

2. Корни плюрализма

3. Знать и считать/верить

4. Авторитет, автономия и традиция

5. Разум, откровение и опыт

6. Откровение в истории

7. Логика избрания

8. Библия как всемирная история

9. Христос — ключ к истории

10. Логика миссии

11. Миссия: слово, дело и новое бытие

12. Контекстуализация истинная и ложная

13. Нет иного имени

14. Евангелие и религии

15. Евангелие и культуры

16. Начала, власти и люди

17. Миф о секулярном обществе

18. Собрание как герменевтика Евангелия

19. Пастырское руководство миссионерским собранием

20. Уверенность в Евангелии

Замечания редактора русского перевода

Предметный указатель

Указатель библейских ссылок

Указатель имен