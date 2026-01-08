Ньюкомб - Новый герметизм - Магия XXI века для просветления и силы
Божественная сила, наша истинная духовная сущность, не достигает совершенства, пока не достигнет каменного дна космоса - плотной и грубой земли. Она остается несовершенной до момента погребения по той простой причине, что до тех пор, пока не будет достигнут этот темный надир, эмпирическое приключение существования остается незавершенным, и «я» еще не наделено всем спектром света сознания - от духа и материи, от самого высокого максимума до самого низкого минимума.
Вот почему Герметическая традиция сообщает нам, что высшие ангельские сонмы завидуют детям праха, потому что у людей есть то, чего у них никогда не будет - всего понемногу, на каждом из уровней. Какими бы высокими они ни были, ангелы застряли в божественном среднем порядке без должного запаса сырья, необходимого для клонирования себя до совершенного божества. Алистер Кроули описывает этот процесс как «... общую доктрину, согласно которой кульминация нисхождения в материю является сигналом для повторной интеграции Духом». Как только был достигнут самый низкий минимум, сила совершенна, и процесс возврата инициируется.
Джейсон Августус Ньюкомб - Новый герметизм. Магия XXI века для просветления и силы - Содержание
Список рисунков
Предисловие. Герметисты старые и новые
Введение
ЧАСТЬ I. НОВАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
- Глава 1. Как стать новым герметистом
- Глава 2. Древние модели для Нового Герметизма
- Глава 3. Современные модели Нового Герметизма
- Глава 4. Программа Нового Герметизма
ЧАСТЬ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ГЕРМЕТИЗМА
- Глава 5. Уровень Посвященного
- Глава 6. Уровень Зелота
- Глава 7. Уровень Практика
No comments yet. Be the first!