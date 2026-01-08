Божественная сила, наша истинная духовная сущность, не достигает совершенства, пока не достигнет каменного дна космоса - плотной и грубой земли. Она остается несовершенной до момента погребения по той простой причине, что до тех пор, пока не будет достигнут этот темный надир, эмпирическое приключение существования остается незавершенным, и «я» еще не наделено всем спектром света сознания - от духа и материи, от самого высокого максимума до самого низкого минимума.

Вот почему Герметическая традиция сообщает нам, что высшие ангельские сонмы завидуют детям праха, потому что у людей есть то, чего у них никогда не будет - всего понемногу, на каждом из уровней. Какими бы высокими они ни были, ангелы застряли в божественном среднем порядке без должного запаса сырья, необходимого для клонирования себя до совершенного божества. Алистер Кроули описывает этот процесс как «... общую доктрину, согласно которой кульминация нисхождения в материю является сигналом для повторной интеграции Духом». Как только был достигнут самый низкий минимум, сила совершенна, и процесс возврата инициируется.

Джейсон Августус Ньюкомб - Новый герметизм. Магия XXI века для просветления и силы - Содержание

Список рисунков

Предисловие. Герметисты старые и новые

Введение

ЧАСТЬ I. НОВАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Глава 1. Как стать новым герметистом

Глава 2. Древние модели для Нового Герметизма

Глава 3. Современные модели Нового Герметизма

Глава 4. Программа Нового Герметизма

ЧАСТЬ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ГЕРМЕТИЗМА