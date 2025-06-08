Нюстрем - Библейский словарь
От автора Библейского словаря. Эрик Нюстрем:
Летом 1866 г. я начал работу над первым выпуском этого словаря, к чему побуждал меня мой старый почтенный друг, книгоиздатель Пер Пальмстрем. Возвратившись домой из своих, путешествии по Сирии и Палестине в годы 1878- 1881, мне представилась возможность приготовить новое, а именно второе, издание, которое вышло в конце 1883 года; третье издание вышло в 1887 году и было встречено большим интересом почтенного старого книгоиздателя Пера Пальмстрема, пока он в конце лета того же года был призван Господом. “Господь был с ним". Пар. 9:20.
Слова, которыми были выражены цель и план 1-го издания в 1868 г., могут в сущности относиться и ко всем остальним изданиям, а именно:
Так как верная картина мест, которые были колыбелью святой истории, где лица, которые жили и действовали там, и обстоятельства и обычаи являются естественной или человеческой рамкой божественного откровения, что безусловно должно придать увеличенную ясность и наглядность понимания ее, то явилось главной целью вкратце представить то, что касалось этого предмета. Поэтому особое внимание обращено географическому, историческому и естественному содержанию Библии; менее подробно говорится а чисто теологическом, которое как-то принадлежит к этому. Противоречия и спорные вопросы, возникавшие в этом отношении, автор старался по возможности обойти; все же иногда убеждения автора давали окраску сказанному. Зато в подобном случае, я старался обращать внимание на положительные свидетельства, которые, хотя мало приняты во внимание, все-таки часто проявляются в природе и исследовании, на радость ее друзьям и вразумление ее противникам.
При обилии предметов, которые таким образом должны были быть обдуманы и представлены, естественно, что желаемая основательность и точность во всем не могли быть достигнуты в такое короткое время и такой непривычной рукой. Мне это чувствуется глубже всего теперь, когда я оканчиваю работу и поэтому надеюсь на благосклонность и снисходительность читателей. В то же время я убежден, что эта работа, при всех своих недостатках, будет в помощь какой- нибудь более счастливой и способной руке; такая книга была бы и мне в ло- мощь, если бы я имел, скажем, одного менее удачного предшественника. Пусть будет эта книга кому-нибудь, да и многим друзьям, руководством и благословением; это — моя сердечная молитва, и может быть, слишком смелая надежда.
Эрик Нюстрем - Библейский словарь
БИБЛЕЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Перевод со шведского под редакцией И. С. Свенсона
Новое пересмотренное и исправленное издание с иллюстрациями
«Библия для всех» Санкт-Петербург 2006
BIBLE DICTIONARY ENCYCLOPEDIC DICTIONARY IN RUSSIAN
Compiled by Eric Nustrem
Translated and edited from Swedish by I.S. Svenson
New Revised Edition with Illustrations
Эрик Нюстрем - Библейский словарь - А
АмВрий или, правелнее, Омврн (3 Цар. 16:16,21,25,30) был главным начальником над войсками изр. царя Илы. Во время осады филистимского города Гаваона народ, услышав, что Ила убит Замврием, который и захватил власть, выбрал Амврия царем. Амврий пошел на Замврия, осадил город Фир- цу, в котором тот заперся, и этим принудил его сжечь себя и свое семейство. После смерти Замврия половина народа признала Амврия царем, а другая половина держала сторону Фамния, сына Гонафова. Распря между обеими сторонами продолжалась 4 года. После смерти Фамния все признали Амврия царем. Он царствовал 12 лет: 6 лет в Фирце и 6 лет в Самарии (ЗЦар. 16:16-28), около 929-918 г. до Р. Хр. Он превзошел своих предшественников в безбожии и злобе (3 Цар. 16:25,26). Спустя долгое время мы читаем об обычаях Амврия” (Мих. 6:16). Краткий намек в ЗЦар. 16:27 о его делах и мужестве получает некоторое освещение в записи на памятнике Мессы о его победе над Моавом.
Фирца (Тирца) раньше была главным городом в Израиле, но после того, как Амврий купил гору Семерон у Се- мира (ЗЦар. 16:24), он построил на ней Самарию, которая и стала столицей 10 колен. Самария в клинописях, найденных в Ниневии, называется “Мат Бит Хуумри”, т. е. земля дома Амврия.
Амелсар — Мельцар.
Амелсар (Дан. 1:11, 16). Это слово обозначает сторожа или кого-либо подобного.
Амессай — Амаса.
Амессай, племянник Давида, рожденный сводной сестрой его Авигеей и Иеффом из Изрееля; он привязался к Авессалому и принимал участие в его восстании. Амессай предводительствовал над войсками Авессалома (2 Цар. 17:25) и был разбит своим двоюродным братом Иоавом. Давид предложил ему помилование и, главное, начальство над войсками, вместо гордого Иоава (2 Цар. 19:13). Во время замешательства, когда Савей поднял бунт, Амессай был предательски убит Иоавом (2 Цар. 20:4-10).
Аметист. См. “Драгоценные камни”.
Амий (Ами), глава семейства, служитель Соломона (Езд. 2:57); в Неем. 7:59 он назван Амоном.
Амннадав 1) сын Арама, из колена Иудина, и предок Иисуса (Исх. 6:23; Руф. 4:20; Мат. 1:4; Лук. 3:33).
Аминь — Амён.
Аминь, еврейское слово, обозначает “правда, верность, истинность”. Так называется Спаситель в Отк. 3:14: “Аминь, свидетель верный и истинный", где последние слова поясняют слово аминь. “Все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь” (2 Кор. 1: 20). Чаще всего это слово употребляется как наречие, в смысле “истинно”, “так”. Слово это часто встречается в речах нашего Спасителя и переводится словом “истинно”. Один раз или многократно повторенное оно употребляется в конце молитв и псалмов; напр., Псалмы 40:14; 71:19; 88:63 заканчиваются словами “аминь”: “аминь” для того, чтобы подтвердить предыдущее или еще раз просить об исполнении высказанного: так; будь так; да будет так. Поэтому при клятвенном обещании, после того, как священник прочитывал слова завета или слова проклятия, те, кому эти слова были сказаны, должны были произнести “аминь” и этим словом связывали себя клятвой (Чис. 22; Втор. 27:15 и дал.; Неем. 5:13; 8:6; Пар. 16:36; Пел. 105:48).
Также первые христиане после молитвы или благодарения громко произносили общее "аминь” (1 Кор. 14: 16).
08/06/2015
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