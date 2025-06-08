От автора Библейского словаря. Эрик Нюстрем:

Летом 1866 г. я начал работу над первым выпуском этого словаря, к чему побуждал меня мой старый почтенный друг, книгоиздатель Пер Пальмстрем. Возвратившись домой из своих, путешествии по Сирии и Палестине в годы 1878- 1881, мне представилась возможность приготовить новое, а именно второе, издание, которое вышло в конце 1883 года; третье издание вышло в 1887 году и было встре­чено большим интересом почтенного старого книгоиздателя Пера Пальмстрема, пока он в конце лета того же года был призван Господом. “Господь был с ним". Пар. 9:20.

Слова, которыми были выражены цель и план 1-го издания в 1868 г., могут в сущности относиться и ко всем остальним изданиям, а именно:

Так как верная картина мест, которые были колыбелью святой истории, где лица, которые жили и действовали там, и обстоятельства и обычаи являются естественной или человеческой рамкой божественного откровения, что безусловно должно придать увеличенную ясность и наглядность понимания ее, то явилось главной целью вкратце представить то, что касалось этого предмета. Поэтому особое внимание обращено географическому, историческому и естественному со­держанию Библии; менее подробно говорится а чисто теологическом, которое как-то принадлежит к этому. Противоречия и спорные вопросы, возникавшие в этом отношении, автор старался по возможности обойти; все же иногда убеждения автора давали окраску сказанному. Зато в подобном случае, я старался обра­щать внимание на положительные свидетельства, которые, хотя мало приняты во внимание, все-таки часто проявляются в природе и исследовании, на радость ее друзьям и вразумление ее противникам.

При обилии предметов, которые таким образом должны были быть обду­маны и представлены, естественно, что желаемая основательность и точность во всем не могли быть достигнуты в такое короткое время и такой непривычной рукой. Мне это чувствуется глубже всего теперь, когда я оканчиваю работу и поэтому надеюсь на благосклонность и снисходительность читателей. В то же время я убежден, что эта работа, при всех своих недостатках, будет в помощь какой- нибудь более счастливой и способной руке; такая книга была бы и мне в ло- мощь, если бы я имел, скажем, одного менее удачного предшественника. Пусть будет эта книга кому-нибудь, да и многим друзьям, руководством и благословени­ем; это — моя сердечная молитва, и может быть, слишком смелая надежда.

Эрик Нюстрем - Библейский словарь

БИБЛЕЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Перевод со шведского под редакцией И. С. Свенсона

Новое пересмотренное и исправленное издание с иллюстрациями

«Библия для всех» Санкт-Петербург 2006

BIBLE DICTIONARY ENCYCLOPEDIC DICTIONARY IN RUSSIAN

Compiled by Eric Nustrem

Translated and edited from Swedish by I.S. Svenson

New Revised Edition with Illustrations

Эрик Нюстрем - Библейский словарь - А

АмВрий или, правелнее, Омврн (3 Цар. 16:16,21,25,30) был главным на­чальником над войсками изр. царя Илы. Во время осады филистимского города Гаваона народ, услышав, что Ила убит Замврием, который и захватил власть, выбрал Амврия царем. Амврий пошел на Замврия, осадил город Фир- цу, в котором тот заперся, и этим принудил его сжечь себя и свое се­мейство. После смерти Замврия поло­вина народа признала Амврия царем, а другая половина держала сторону Фамния, сына Гонафова. Распря меж­ду обеими сторонами продолжалась 4 года. После смерти Фамния все при­знали Амврия царем. Он царствовал 12 лет: 6 лет в Фирце и 6 лет в Сама­рии (ЗЦар. 16:16-28), около 929-918 г. до Р. Хр. Он превзошел своих пред­шественников в безбожии и злобе (3 Цар. 16:25,26). Спустя долгое время мы читаем об обычаях Амврия” (Мих. 6:16). Краткий намек в ЗЦар. 16:27 о его делах и мужестве получа­ет некоторое освещение в записи на памятнике Мессы о его победе над Моавом.

Фирца (Тирца) раньше была глав­ным городом в Израиле, но после того, как Амврий купил гору Семерон у Се- мира (ЗЦар. 16:24), он построил на ней Самарию, которая и стала столи­цей 10 колен. Самария в клинописях, найденных в Ниневии, называется “Мат Бит Хуумри”, т. е. земля дома Амврия.

Амелсар — Мельцар.

Амелсар (Дан. 1:11, 16). Это слово обо­значает сторожа или кого-либо по­добного.

Амессай — Амаса.

Амессай, племянник Давида, рожден­ный сводной сестрой его Авигеей и Иеффом из Изрееля; он привязался к Авессалому и принимал участие в его восстании. Амессай предводительство­вал над войсками Авессалома (2 Цар. 17:25) и был разбит своим двоюрод­ным братом Иоавом. Давид предло­жил ему помилование и, главное, на­чальство над войсками, вместо гордо­го Иоава (2 Цар. 19:13). Во время замешательства, когда Савей поднял бунт, Амессай был предательски убит Иоавом (2 Цар. 20:4-10).

Аметист. См. “Драгоценные камни”.

Амий (Ами), глава семейства, служи­тель Соломона (Езд. 2:57); в Неем. 7:59 он назван Амоном.

Амннадав 1) сын Арама, из колена Иу­дина, и предок Иисуса (Исх. 6:23; Руф. 4:20; Мат. 1:4; Лук. 3:33).

Аминь — Амён.

Аминь, еврейское слово, обозначает “правда, верность, истинность”. Так называется Спаситель в Отк. 3:14: “Аминь, свидетель верный и истин­ный", где последние слова поясняют слово аминь. “Все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь” (2 Кор. 1: 20). Чаще всего это слово употребля­ется как наречие, в смысле “истинно”, “так”. Слово это часто встречается в речах нашего Спасителя и перево­дится словом “истинно”. Один раз или многократно повторенное оно упо­требляется в конце молитв и псалмов; напр., Псалмы 40:14; 71:19; 88:63 заканчиваются словами “аминь”: “аминь” для того, чтобы подтвердить предыдущее или еще раз просить об исполнении высказанного: так; будь так; да будет так. Поэтому при клят­венном обещании, после того, как священник прочитывал слова завета или слова проклятия, те, кому эти слова были сказаны, должны были произнести “аминь” и этим словом связывали себя клятвой (Чис. 22; Втор. 27:15 и дал.; Неем. 5:13; 8:6; Пар. 16:36; Пел. 105:48).

Также первые христиане после мо­литвы или благодарения громко про­износили общее "аминь” (1 Кор. 14: 16).

08/06/2015