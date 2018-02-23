О вере и нравственности по учению Православной Церкви
В настоящий Сборник вошли статьи по разным вопросам христианского ведения, написанные современными богословами и пастырями, которые трудятся на различных поприщах церковного служения. Одни из помещенных здесь статей написаны специально для данной книги, другие были подготовлены для иных целей, но включены в Сборник благодаря своей актуальности. Ряд статей принадлежит авторам, уже отошедшим в лучший мир, в богатом наследии которых мы можем и должны почерпать глубокие мысли, раскрывающие непреходящую ценность христианской веры и истинность Православия.
Составители Сборника не преследовали цели охватить все вопросы веры и нравственности, не намеревались также придерживаться строгой системы в расположении отобранного материала. Но они стремились, сохранив авторский подход к освещению рассматриваемых здесь вопросов, представить учение Православной Церкви людям с различной степенью вхождения в церковную ограду, в атмосферу церковности, в церковный строй жизни. Значительная часть работы по подготовке материалов Сборника была осуществлена членами Комиссии Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам христианского единства. Обработку статей, вошедших в Сборник, по поручению Комиссии проводили проф. прот. Василий Стойкое и доц. прот. Владислав Цыпин под руководством председателя Комиссии митрополита Киевского и всея Украины Филарета.
О вере и нравственности по учению Православной Церкви
Московская патриархия, 1991.
Печатается по благословению Митрополита Иоанна
О вере и нравственности по учению Православной Церкви - Содержание
От редколлегии
Предисловие. Проф. архим. Платон (Игумнов)
I. ВЕРОЮ ПОЗНАЕМ
- 1. Понятие о религии, вере, молитве. Проф. А. И. Осипов
- 2. Вера и неверие. По проф. прот. В. Зеньковскому
- 3. Вера и разум. По проф. прот. В. Зеньковскому
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4. Тайна и откровение. Доц. архим. Ианнуарий (Ивлиев)
- Тайна человека
- Поиски ответов
- Пути богопознания
- Тайна Бога
- Откровение тайны вере
- Вера — путь человека к Богу
- Церковь как учительница веры
- Священное писание
- Священное Предание
- Учение и догматы
II. БОГ— ТВОРЕЦ МИРА
- 1. Понятие о Боге, о Святой Троице. Игум. Иннокентий (Павлов)
- 2. Разбор внехристианских учений о соотношении Бога и мира. По проф. прот. В. Зеньковскому
- 3. Библейское Откровение о творении из ничего. Н. П. Иванов
- 4. Время и вечность. Н. П. Иванов
- 5. Понятие о небе и земле. Н. П. Иванов
- 6. Откровение о Духе Божием. Н. П. Иванов
- 7. Дни творения. Н. П. Иванов
- 8. Человек — венец творения. Н. П. Иванов
- 9. Образ и подобие Божие в человеке. Свобода. Совесть. Иером. Вениамин (Новик)
III. ПРОИЗРАСТАНИЕ ПЛЕВЕЛ
- 1. Падение ангелов. Диавол и злые духи. Н. П. Иванов
- 2. Грехопадение прародителей. По проф. прот. В. Зеньковскому
- 3 Первородный грех. Проф. прот. Л. Воронов
- 4. Следствия грехопадения. Но еп. Гурию
- 5. Почему Бог попускает зло. По архим. Александру
IV. ОТ ГРЕХА К БЛАГОДАТИ
- 1. Обетование и пророчества о Спасителе. Архиеп. Михаил (Мудьюгин)
- 2. О ветхозаветном богоизбранном народе. Проф. прот. В. Сорокин
- 3. Кто дети Авраама? Проф. прот. В. Сорокин
- 4. Десять заповедей Божиих. Проф. прот. В. Сорокин
- 5. Промысл Божий По свящ. Н. Малиновскому
- 6. О Божественном предопределении ко спасению. Проф. прот. Л. Воронов
V. В ЛУЧАХ СОЛНЦА ПРАВДЫ
- 1. Воплощение Сына Божия (Рождество Христово) Доц. прот. В. Цыпин
- 2. О Лице Иисуса Христа и об образе соединения двух естеств во Христе. Доц. прот. В. Цыпин
- 3. О духовном облике Иисуса Христа по Евангелию. Митрополит Киевский и всея Украины Филарет
- 4. О Богородице и Приснодеве Марии. Доц. прот. В. Цыпин
VI. НАШЕ СПАСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ
- 1. Жертвенная любовь Христа. Архиеп. Михаил (Мудьюгин)
- 2. Нагорная проповедь. Прот. А. Ранне
- 3. Молитва Господня. Прот. А. Ранне
- 4. Чудеса Иисуса Христа. Проф. прот. В. Мустафин
- 5. Очистительная жертва Иисуса Христа. Проф. прот. В. Стойкое
- 6. О суде, страдании, распятии и смерти на Голгофе. Сошествие во ад. Проф. прот. В. Стойкое
- 7. Святоотеческое учение о спасении. Проф. К. Е. Скурат
- 8. Учение об обожении. Проф. К. Е. Скурат
VII. ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ
- 1. Воскресение Христово. Проф. прот. В. Мустафин
- 2. Действительность телесного воскресения Христа. Проф. прот. B. Мустафин
- 3. Евангельские свидетельства очевидцев явления воскресшего Христа. Проф. прот. В. Мустафин
- 4. Победа Христа над смертью. Проф. прот. В. Мустафин
- 5. Вознесение Господне и седение одесную Отца
- 6. О Святом Духе. Проф. прот. Н. Гундяев
- 7. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проф. прот. Н. Гундяев
- 8. Дары Духа Святого. Проф. прот. Н. Гундяев
- 9. Понятие о хуле на Святого Духа. Проф. прот. В. Мустафин
VIII. СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ
- 1. Церковь - Тело Христово. По прот. С. Булгакову
- 2. Церковная иерархия. По прот. С. Булгакову
- 3. О внешнем непогрешимом авторитете в Церкви. По прот. C. Булгакову
- 4. Единство Церкви. По прот. С. Булгакову
- 5. Святость Церкви. По прот. С. Булгакову
- 6. Отношение православного человека к своей Церкви и к инославию. По архиеп. Сергию (Страгородскому)
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7. Церковь и мир. Проф. М. С. Иванов
- Слово «мир» в христианской терминологии
- Церковь и общество
- Церковь и экология
- Церковь и культура
- Церковь и миротворчество
IX. ОСВЯЩЕНИЕ
- 1. Благодать. По еп. Александру
- 2. Святые Таинства. Прот. К. Васильев
- 3. Крещение. Прот. К. Васильев
- 4. Миропомазание. Прот. К. Васильев
- 5. Евхаристия. Прот. К. Васильев
- 6. Покаяние. Прот. К. Васильев
- 7. Брак. Прот. К. Васильев
- 8. Священство. Прот. К. Васильев
- 9. Елеосвящение. Прот. К. Васильев
- 10. Таинство и обряд. Прот. К Васильев
X. БЛАГОДАТНЫЕ УЗЫ ЛЮБВИ
- 1. Почитание Божией Матери. Проф. архим. Платон (Игумнов)
- 2. Почитание святых. Проф. архим. Платон (Игумнов)
- 3. Почитание Креста, икон и мощей. Проф. архим. Платон (Игумнов)
- 4. Молитвы об усопших. Проф. К. Е. Скурат
XI. НА СТЕЗЯХ ДУХОВНОГО СОЗИДАНИЯ
- 1. Храм и богослужение. Праздники и посты. Доц. прот. В. Федоров
- 2. Божественная Литургия. По прот. А. Шмеману
- 3. Нравственность. Проф. архим. Платон (Игумнов)
- 4. Духовность. Проф. архим. Платон (Игумнов)
- 5. Аскетизм. По проф. С. Зарину
- 6. Монашество. Проф. архим. Платон (Игумнов)
XII. ВОЗДАЯНИЕ
- 1. Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Игумен Иннокентий (Павлов)
- 2. Всеобщее воскресение. Игумен Иннокентий (Павлов)
- 3. О Страшном (последнем) суде. Игумен Иннокентий (Павлов)
- 4. Вечность наказания. Игумен Иннокентий (Павлов)
- 5. О жизни будущего века. Игумен Иннокентий (Павлов)
О вере и нравственности по учению Православной Церкви - Предисловие
Святая Православная Церковь в сознании возложенной на нее ответственности за осуществление богозаповеданной миссии святого благовестия считает своим неизменным долгом служить духовному благу каждой человеческой личности и всему человеческому обществу в целом, наставляя всех в истинах христианской веры и благочестия и всем открывая путь к источникам благодати и освящения. Плодом этой заботы явился предлагаемый Сборник статей. В желании помочь человеку обрести себя в Боге для дел праведности, истины и добра и в то же время в искреннем выражении глубокого уважения к достоинству и свободе каждой человеческой личности мы предлагаем эту книгу как православным верующим, жаждущим приобщения к духовному знанию, так и тем, кто сегодня стремится обрести веру.
В окружающем мире, где человек часто чувствует себя потерянным, несчастным и одиноким, потому что живет без веры, очень понятным становится стремление души открыть для себя нечто новое и жизненно значимое, придающее смысл и оправдание ближайшим жизненным целям и всему жизненному пути. В нашем обществе, стремящемся к обновлению, сильнее всего ощущается потребность нравственно воспрянуть и освятиться, обрести веру и возродиться в благодати и истине. С этой потребностью устремляется дух человека ко храму святому, к обновлению жизни, к Божественному свету, которого желает и ищет душа. Слишком безрадостно и праздно проводит человек свою жизнь и поэтому грешит и томится, но втайне все же верит и ожидает, что придет к нему Господь и преобразит его нечистую и мрачную жизнь. Но путь Бога к человеку, к его духовному возрождению лежит через веру, которую человек должен явить сознательно и свободно и которую ничто другое не может ему заменить.
Наука и философия ориентируют человека в окружающем его мире, но они не способны проникнуть в сокровенную область конечных ценностей., которая является достоянием веры и глубоких религиозных переживаний. Наряду с воспитанием и образованием человеку необходимо религиозное формирование, являющееся важнейшим фактором преображения души. Отсутствие в душе религиозного начала сказывается на ее духовной немощи, которая не позволяет человеку быть полноценным составным элементом общества. Низкий уровень качества общественной структуры можно объяснить низким качеством личности. Отсюда роль Церкви в обществе становится в высшей степени оправданной и безусловно необходимой.
Еще недавно многим могло казаться, что наше общество надежно закрепило в своем сознании понимание Церкви как неизменной и статичной иконы, преемственно передаваемой от одной эпохи к другой. К Церкви привыкли относиться почти так же, как к музейным экспонатам византийско-московской старины, лишь украшающим действительную жизнь нашего индустриального и бездуховного общества. Этот, казавшийся традиционным, образ Церкви меняется на наших глазах; преображаясь, он раскрывает новое углубленное восприятие и понимание Церкви. Церковь — это не просто величайшее явление истории и культуры, требующее своего изучения и признания, но и глубокая, таинственная основа жизни, ее высшая ценность. С восприятием Церкви в нашем сознании соединяются представления о вечности, о Боге и, следовательно, об ответственности и предназначении человека.
Современный человек понимает, что, несмотря на успехи цивилизации, личность не становится благороднее. Разум и совесть обличают нашу безответственную жизнь, нс преображенную высшим смыслом и потому лишенную подлинной радости бытия, не просветленную надеждой на будущее. Человек, погруженный в стихию своих индивидуальных скоропреходящих интересов, сознает, как мало в его делах и мыслях правды, искренности и великодушия. Каждый человек чувствует в своей душе силы, достаточные, чтобы стать человеком, соответствующим своему бессмертному духу. Однако силы эти остаются бездейственными. Церковь призывает человека к духовному возрождению. Она учит человека исполнению долга перед Богом, людьми, делает его причастным Божественной благодати, являющейся источником освящения и обожения. В течение многих веков Церковь проявляла заботу о духовном благосостоянии народов мира. Двухтысячелетняя история Церкви запечатлена непреложностью обетования ее Божественного Основателя: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». В нашем неспокойном мире Церковь — это не тихая пристань для усталых и разочарованных душ, а сила, обновляющая, освящающая и преображающая мировую жизнь.
Наша человеческая мысль с благоговением обращается к тайне Церкви, представляя Церковь как Богочеловечество, как динамичный Богочеловеческий процесс, сущность которого составляет освобождение каждой личности и всего человечества в целом от греха. Глазами веры Церковь видит несовершенство человеческого мира, но знает и исповедует, что наступит его конечное обновление и преображение. Надежда Церкви, устремленная в будущее, проистекает из факта Воскресения Христа, Его победы над смертью и мировым злом вообще. Эта надежда предвосхищает преодоление всего того, что принадлежит царству греха и смерти как в личном, так и в мировом плане. Помочь человеку увидеть свое высокое призвание, утвердиться в нравственном достоинстве и обрести радость надежды на вечную жизнь — таково назначение этой книги. Ибо жизнь — реальность, установленная не слепой стихией, смысл ее в той великой цели, которая извечно предопределена Богом и воплощается в судьбах каждого человека и всего богоспасаемого человечества на их пути к грядущему Царству Божию.
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