В настоящий Сборник вошли статьи по разным вопросам христианского ведения, написанные современными богословами и пастырями, которые трудятся на различных поприщах церковного служения. Одни из помещенных здесь статей написаны специально для данной книги, другие были подготовлены для иных целей, но включены в Сборник благодаря своей актуальности. Ряд статей принадлежит авторам, уже отошедшим в лучший мир, в богатом наследии которых мы можем и должны почерпать глубокие мысли, раскрывающие непреходящую ценность христианской веры и истинность Православия.

Составители Сборника не преследовали цели охватить все вопросы веры и нравственности, не намеревались также придерживаться строгой системы в расположении отобранного материала. Но они стремились, сохранив авторский подход к освещению рассматриваемых здесь вопросов, представить учение Православной Церкви людям с различной степенью вхождения в церковную ограду, в атмосферу церковности, в церковный строй жизни. Значительная часть работы по подготовке материалов Сборника была осуществлена членами Комиссии Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам христианского единства. Обработку статей, вошедших в Сборник, по поручению Комиссии проводили проф. прот. Василий Стойкое и доц. прот. Владислав Цыпин под руководством председателя Комиссии митрополита Киевского и всея Украины Филарета.

О вере и нравственности по учению Православной Церкви

Московская патриархия, 1991.

Печатается по благословению Митрополита Иоанна

О вере и нравственности по учению Православной Церкви - Содержание

От редколлегии

Предисловие. Проф. архим. Платон (Игумнов)

I. ВЕРОЮ ПОЗНАЕМ

1. Понятие о религии, вере, молитве. Проф. А. И. Осипов

Понятие о религии, вере, молитве. Проф. А. И. Осипов 2. Вера и неверие. По проф. прот. В. Зеньковскому

Вера и неверие. По проф. прот. В. Зеньковскому 3. Вера и разум. По проф. прот. В. Зеньковскому

Вера и разум. По проф. прот. В. Зеньковскому 4. Тайна и откровение. Доц. архим. Ианнуарий (Ивлиев) Тайна человека Поиски ответов Пути богопознания Тайна Бога Откровение тайны вере Вера — путь человека к Богу Церковь как учительница веры Священное писание Священное Предание Учение и догматы

Тайна и откровение. Доц. архим. Ианнуарий (Ивлиев)

II. БОГ— ТВОРЕЦ МИРА

1. Понятие о Боге, о Святой Троице. Игум. Иннокентий (Павлов)

Понятие о Боге, о Святой Троице. Игум. Иннокентий (Павлов) 2. Разбор внехристианских учений о соотношении Бога и мира. По проф. прот. В. Зеньковскому

Разбор внехристианских учений о соотношении Бога и мира. По проф. прот. В. Зеньковскому 3. Библейское Откровение о творении из ничего. Н. П. Иванов

Библейское Откровение о творении из ничего. Н. П. Иванов 4. Время и вечность. Н. П. Иванов

Время и вечность. Н. П. Иванов 5. Понятие о небе и земле. Н. П. Иванов

Понятие о небе и земле. Н. П. Иванов 6. Откровение о Духе Божием. Н. П. Иванов

Откровение о Духе Божием. Н. П. Иванов 7. Дни творения. Н. П. Иванов

Дни творения. Н. П. Иванов 8. Человек — венец творения. Н. П. Иванов

Человек — венец творения. Н. П. Иванов 9. Образ и подобие Божие в человеке. Свобода. Совесть. Иером. Вениамин (Новик)

III. ПРОИЗРАСТАНИЕ ПЛЕВЕЛ

1. Падение ангелов. Диавол и злые духи. Н. П. Иванов

Падение ангелов. Диавол и злые духи. Н. П. Иванов 2. Грехопадение прародителей. По проф. прот. В. Зеньковскому

Грехопадение прародителей. По проф. прот. В. Зеньковскому 3 Первородный грех. Проф. прот. Л. Воронов

Первородный грех. Проф. прот. Л. Воронов 4. Следствия грехопадения. Но еп. Гурию

Следствия грехопадения. Но еп. Гурию 5. Почему Бог попускает зло. По архим. Александру

IV. ОТ ГРЕХА К БЛАГОДАТИ

1. Обетование и пророчества о Спасителе. Архиеп. Михаил (Мудьюгин)

Обетование и пророчества о Спасителе. Архиеп. Михаил (Мудьюгин) 2. О ветхозаветном богоизбранном народе. Проф. прот. В. Сорокин

О ветхозаветном богоизбранном народе. Проф. прот. В. Сорокин 3. Кто дети Авраама? Проф. прот. В. Сорокин

Кто дети Авраама? Проф. прот. В. Сорокин 4. Десять заповедей Божиих. Проф. прот. В. Сорокин

Десять заповедей Божиих. Проф. прот. В. Сорокин 5. Промысл Божий По свящ. Н. Малиновскому

Промысл Божий По свящ. Н. Малиновскому 6. О Божественном предопределении ко спасению. Проф. прот. Л. Воронов

V. В ЛУЧАХ СОЛНЦА ПРАВДЫ

1. Воплощение Сына Божия (Рождество Христово) Доц. прот. В. Цыпин

Воплощение Сына Божия (Рождество Христово) Доц. прот. В. Цыпин 2. О Лице Иисуса Христа и об образе соединения двух естеств во Христе. Доц. прот. В. Цыпин

О Лице Иисуса Христа и об образе соединения двух естеств во Христе. Доц. прот. В. Цыпин 3. О духовном облике Иисуса Христа по Евангелию. Митрополит Киевский и всея Украины Филарет

О духовном облике Иисуса Христа по Евангелию. Митрополит Киевский и всея Украины Филарет 4. О Богородице и Приснодеве Марии. Доц. прот. В. Цыпин

VI. НАШЕ СПАСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ

1. Жертвенная любовь Христа. Архиеп. Михаил (Мудьюгин)

Жертвенная любовь Христа. Архиеп. Михаил (Мудьюгин) 2. Нагорная проповедь. Прот. А. Ранне

Нагорная проповедь. Прот. А. Ранне 3. Молитва Господня. Прот. А. Ранне

Молитва Господня. Прот. А. Ранне 4. Чудеса Иисуса Христа. Проф. прот. В. Мустафин

Чудеса Иисуса Христа. Проф. прот. В. Мустафин 5. Очистительная жертва Иисуса Христа. Проф. прот. В. Стойкое

Очистительная жертва Иисуса Христа. Проф. прот. В. Стойкое 6. О суде, страдании, распятии и смерти на Голгофе. Сошествие во ад. Проф. прот. В. Стойкое

О суде, страдании, распятии и смерти на Голгофе. Сошествие во ад. Проф. прот. В. Стойкое 7. Святоотеческое учение о спасении. Проф. К. Е. Скурат

Святоотеческое учение о спасении. Проф. К. Е. Скурат 8. Учение об обожении. Проф. К. Е. Скурат

VII. ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

1. Воскресение Христово. Проф. прот. В. Мустафин

Воскресение Христово. Проф. прот. В. Мустафин 2. Действительность телесного воскресения Христа. Проф. прот. B. Мустафин

Действительность телесного воскресения Христа. Проф. прот. B. Мустафин 3. Евангельские свидетельства очевидцев явления воскресшего Христа. Проф. прот. В. Мустафин

Евангельские свидетельства очевидцев явления воскресшего Христа. Проф. прот. В. Мустафин 4. Победа Христа над смертью. Проф. прот. В. Мустафин

Победа Христа над смертью. Проф. прот. В. Мустафин 5. Вознесение Господне и седение одесную Отца

Вознесение Господне и седение одесную Отца 6. О Святом Духе. Проф. прот. Н. Гундяев

О Святом Духе. Проф. прот. Н. Гундяев 7. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проф. прот. Н. Гундяев

Сошествие Святого Духа на апостолов. Проф. прот. Н. Гундяев 8. Дары Духа Святого. Проф. прот. Н. Гундяев

Дары Духа Святого. Проф. прот. Н. Гундяев 9. Понятие о хуле на Святого Духа. Проф. прот. В. Мустафин

VIII. СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ

1. Церковь - Тело Христово. По прот. С. Булгакову

Церковь - Тело Христово. По прот. С. Булгакову 2. Церковная иерархия. По прот. С. Булгакову

Церковная иерархия. По прот. С. Булгакову 3. О внешнем непогрешимом авторитете в Церкви. По прот. C. Булгакову

О внешнем непогрешимом авторитете в Церкви. По прот. C. Булгакову 4. Единство Церкви. По прот. С. Булгакову

Единство Церкви. По прот. С. Булгакову 5. Святость Церкви. По прот. С. Булгакову

Святость Церкви. По прот. С. Булгакову 6. Отношение православного человека к своей Церкви и к инославию. По архиеп. Сергию (Страгородскому)

Отношение православного человека к своей Церкви и к инославию. По архиеп. Сергию (Страгородскому) 7. Церковь и мир. Проф. М. С. Иванов Слово «мир» в христианской терминологии Церковь и общество Церковь и экология Церковь и культура Церковь и миротворчество

Церковь и мир. Проф. М. С. Иванов

IX. ОСВЯЩЕНИЕ

1. Благодать. По еп. Александру

Благодать. По еп. Александру 2. Святые Таинства. Прот. К. Васильев

Святые Таинства. Прот. К. Васильев 3. Крещение. Прот. К. Васильев

Крещение. Прот. К. Васильев 4. Миропомазание. Прот. К. Васильев

Миропомазание. Прот. К. Васильев 5. Евхаристия. Прот. К. Васильев

Евхаристия. Прот. К. Васильев 6. Покаяние. Прот. К. Васильев

Покаяние. Прот. К. Васильев 7. Брак. Прот. К. Васильев

Брак. Прот. К. Васильев 8. Священство. Прот. К. Васильев

Священство. Прот. К. Васильев 9. Елеосвящение. Прот. К. Васильев

Елеосвящение. Прот. К. Васильев 10. Таинство и обряд. Прот. К Васильев

X. БЛАГОДАТНЫЕ УЗЫ ЛЮБВИ

1. Почитание Божией Матери. Проф. архим. Платон (Игумнов)

Почитание Божией Матери. Проф. архим. Платон (Игумнов) 2. Почитание святых. Проф. архим. Платон (Игумнов)

Почитание святых. Проф. архим. Платон (Игумнов) 3. Почитание Креста, икон и мощей. Проф. архим. Платон (Игумнов)

Почитание Креста, икон и мощей. Проф. архим. Платон (Игумнов) 4. Молитвы об усопших. Проф. К. Е. Скурат

XI. НА СТЕЗЯХ ДУХОВНОГО СОЗИДАНИЯ

1. Храм и богослужение. Праздники и посты. Доц. прот. В. Федоров

Храм и богослужение. Праздники и посты. Доц. прот. В. Федоров 2. Божественная Литургия. По прот. А. Шмеману

Божественная Литургия. По прот. А. Шмеману 3. Нравственность. Проф. архим. Платон (Игумнов)

Нравственность. Проф. архим. Платон (Игумнов) 4. Духовность. Проф. архим. Платон (Игумнов)

Духовность. Проф. архим. Платон (Игумнов) 5. Аскетизм. По проф. С. Зарину

Аскетизм. По проф. С. Зарину 6. Монашество. Проф. архим. Платон (Игумнов)

XII. ВОЗДАЯНИЕ

1. Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Игумен Иннокентий (Павлов)

Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Игумен Иннокентий (Павлов) 2. Всеобщее воскресение. Игумен Иннокентий (Павлов)

Всеобщее воскресение. Игумен Иннокентий (Павлов) 3. О Страшном (последнем) суде. Игумен Иннокентий (Павлов)

О Страшном (последнем) суде. Игумен Иннокентий (Павлов) 4. Вечность наказания. Игумен Иннокентий (Павлов)

Вечность наказания. Игумен Иннокентий (Павлов) 5. О жизни будущего века. Игумен Иннокентий (Павлов)

О вере и нравственности по учению Православной Церкви - Предисловие

Святая Православная Церковь в сознании возложенной на нее ответственности за осуществление богозаповеданной миссии святого благовестия считает своим неизменным долгом служить духовному благу каждой человеческой личности и всему человеческому обществу в целом, наставляя всех в истинах христианской веры и благочестия и всем открывая путь к источникам благодати и освящения. Плодом этой заботы явился предлагаемый Сборник статей. В желании помочь человеку обрести себя в Боге для дел праведности, истины и добра и в то же время в искреннем выражении глубокого уважения к достоинству и свободе каждой человеческой личности мы предлагаем эту книгу как православным верующим, жаждущим приобщения к духовному знанию, так и тем, кто сегодня стремится обрести веру.

В окружающем мире, где человек часто чувствует себя потерянным, несчастным и одиноким, потому что живет без веры, очень понятным становится стремление души открыть для себя нечто новое и жизненно значимое, придающее смысл и оправдание ближайшим жизненным целям и всему жизненному пути. В нашем обществе, стремящемся к обновлению, сильнее всего ощущается потребность нравственно воспрянуть и освятиться, обрести веру и возродиться в благодати и истине. С этой потребностью устремляется дух человека ко храму святому, к обновлению жизни, к Божественному свету, которого желает и ищет душа. Слишком безрадостно и праздно проводит человек свою жизнь и поэтому грешит и томится, но втайне все же верит и ожидает, что придет к нему Господь и преобразит его нечистую и мрачную жизнь. Но путь Бога к человеку, к его духовному возрождению лежит через веру, которую человек должен явить сознательно и свободно и которую ничто другое не может ему заменить.

Наука и философия ориентируют человека в окружающем его мире, но они не способны проникнуть в сокровенную область конечных ценностей., которая является достоянием веры и глубоких религиозных переживаний. Наряду с воспитанием и образованием человеку необходимо религиозное формирование, являющееся важнейшим фактором преображения души. Отсутствие в душе религиозного начала сказывается на ее духовной немощи, которая не позволяет человеку быть полноценным составным элементом общества. Низкий уровень качества общественной структуры можно объяснить низким качеством личности. Отсюда роль Церкви в обществе становится в высшей степени оправданной и безусловно необходимой.

Еще недавно многим могло казаться, что наше общество надежно закрепило в своем сознании понимание Церкви как неизменной и статичной иконы, преемственно передаваемой от одной эпохи к другой. К Церкви привыкли относиться почти так же, как к музейным экспонатам византийско-московской старины, лишь украшающим действительную жизнь нашего индустриального и бездуховного общества. Этот, казавшийся традиционным, образ Церкви меняется на наших глазах; преображаясь, он раскрывает новое углубленное восприятие и понимание Церкви. Церковь — это не просто величайшее явление истории и культуры, требующее своего изучения и признания, но и глубокая, таинственная основа жизни, ее высшая ценность. С восприятием Церкви в нашем сознании соединяются представления о вечности, о Боге и, следовательно, об ответственности и предназначении человека.

Современный человек понимает, что, несмотря на успехи цивилизации, личность не становится благороднее. Разум и совесть обличают нашу безответственную жизнь, нс преображенную высшим смыслом и потому лишенную подлинной радости бытия, не просветленную надеждой на будущее. Человек, погруженный в стихию своих индивидуальных скоропреходящих интересов, сознает, как мало в его делах и мыслях правды, искренности и великодушия. Каждый человек чувствует в своей душе силы, достаточные, чтобы стать человеком, соответствующим своему бессмертному духу. Однако силы эти остаются бездейственными. Церковь призывает человека к духовному возрождению. Она учит человека исполнению долга перед Богом, людьми, делает его причастным Божественной благодати, являющейся источником освящения и обожения. В течение многих веков Церковь проявляла заботу о духовном благосостоянии народов мира. Двухтысячелетняя история Церкви запечатлена непреложностью обетования ее Божественного Основателя: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». В нашем неспокойном мире Церковь — это не тихая пристань для усталых и разочарованных душ, а сила, обновляющая, освящающая и преображающая мировую жизнь.

Наша человеческая мысль с благоговением обращается к тайне Церкви, представляя Церковь как Богочеловечество, как динамичный Богочеловеческий процесс, сущность которого составляет освобождение каждой личности и всего человечества в целом от греха. Глазами веры Церковь видит несовершенство человеческого мира, но знает и исповедует, что наступит его конечное обновление и преображение. Надежда Церкви, устремленная в будущее, проистекает из факта Воскресения Христа, Его победы над смертью и мировым злом вообще. Эта надежда предвосхищает преодоление всего того, что принадлежит царству греха и смерти как в личном, так и в мировом плане. Помочь человеку увидеть свое высокое призвание, утвердиться в нравственном достоинстве и обрести радость надежды на вечную жизнь — таково назначение этой книги. Ибо жизнь — реальность, установленная не слепой стихией, смысл ее в той великой цели, которая извечно предопределена Богом и воплощается в судьбах каждого человека и всего богоспасаемого человечества на их пути к грядущему Царству Божию.