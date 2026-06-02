Несмотря на загадочную поэтическую красоту, это утверждение лаконично и выразительно описыва-ет основной принцип нашей Веры. Это правдивая история «грехопадения», но не человека, но «ангельских су-ществ», которые, будучи бестелесными формами, воплотились в творческом симбиозе с тогда еще юным человечеством, вы-борочно обучая и наставляя людей через проявленных авата-ров, как духовно, так и физически придавая возвышенность и совершенство нашим представлениям об истинной божествен-ности. До сих пор отыгрываются традиции ежегодных празд-ников, которые коренятся в мифах и народной истории. В них темы творения, бытия и эволюции раскрываются синхронно с движением звездного купола и времен года под ним. Это живые мифы, которые в память о происхождении и наследии как сотворенных существ, в соответствии с древней традицией хранят и продлевают нашу роль в поддержании этого наследия.

Шани Оатс - Зеленое пламя Тубело. Мифос, Этос, Женские, Мужские и Жреческие мистерии клана Тубал Каина

2026, -334 с.

Шани Оатс - Зеленое пламя Тубело. Мифос, Этос, Женские, Мужские и Жреческие мистерии клана Тубал Каина - Содержание

Оглавление

БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПРЕДИСЛОВИЕ

МИФОС

1. Мифопоэзис

Ангельские Формы.

Базовые Рабочие Инструменты

Компас

Девять Узлов

Клановость

Добродетель

Божества Клана

2. «Года», Клан Тубал Каина и Роберта Кокрейна

ЖЕНСКИЕ МИСТЕРИИ

3. Геката - Темная Повелительница Души

4. Премудрости Куртуазной Любви

5. Танец Семи Покрывал

6. Рука Фатимы

7. Сила На Гих

8. Dia de Los Muertos

МУЖСКИЕ МИСТЕРИИ

9. Аббаты Бромли, Дикая Охота и Святой Николай

10. Традиции Летних и Зимних Солнцестояний

11. Дикая Охота

12. Зеленый Рыцарь - Темный Бог Света

ЖРЕЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ

13. Король-Рыбак - гностический жрец Высоких Мистерий Грааля.

14. Божественные Дуэлянты

15. Почему журавли? Исследование их мифического значения в легендах и преданиях..

16. Плод мудрости - Бытие: Миф о грехопадении

Божественная Сома

ДНК - Лестница к Богам?

ЭТОС КЛАНА

17. Размышления о священном

18. Мистериальная 1радиция

19. Человек на все времена

20. Триединый компас (Три кольца/ритуалы)

21. Традиционная загадка

22. Алхимия компаса

23. Что же такое Инициация на самом деле?