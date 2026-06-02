Оатс - Зеленое пламя Тубело
Несмотря на загадочную поэтическую красоту, это утверждение лаконично и выразительно описыва-ет основной принцип нашей Веры. Это правдивая история «грехопадения», но не человека, но «ангельских су-ществ», которые, будучи бестелесными формами, воплотились в творческом симбиозе с тогда еще юным человечеством, вы-борочно обучая и наставляя людей через проявленных авата-ров, как духовно, так и физически придавая возвышенность и совершенство нашим представлениям об истинной божествен-ности. До сих пор отыгрываются традиции ежегодных празд-ников, которые коренятся в мифах и народной истории. В них темы творения, бытия и эволюции раскрываются синхронно с движением звездного купола и времен года под ним. Это живые мифы, которые в память о происхождении и наследии как сотворенных существ, в соответствии с древней традицией хранят и продлевают нашу роль в поддержании этого наследия.
Шани Оатс - Зеленое пламя Тубело. Мифос, Этос, Женские, Мужские и Жреческие мистерии клана Тубал Каина
2026, -334 с.
Шани Оатс - Зеленое пламя Тубело. Мифос, Этос, Женские, Мужские и Жреческие мистерии клана Тубал Каина - Содержание
Оглавление
БЛАГОДАРНОСТИ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
МИФОС
1. Мифопоэзис
Ангельские Формы.
Базовые Рабочие Инструменты
Компас
Девять Узлов
Клановость
Добродетель
Божества Клана
2. «Года», Клан Тубал Каина и Роберта Кокрейна
ЖЕНСКИЕ МИСТЕРИИ
3. Геката - Темная Повелительница Души
4. Премудрости Куртуазной Любви
5. Танец Семи Покрывал
6. Рука Фатимы
7. Сила На Гих
8. Dia de Los Muertos
МУЖСКИЕ МИСТЕРИИ
9. Аббаты Бромли, Дикая Охота и Святой Николай
10. Традиции Летних и Зимних Солнцестояний
11. Дикая Охота
12. Зеленый Рыцарь - Темный Бог Света
ЖРЕЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ
13. Король-Рыбак - гностический жрец Высоких Мистерий Грааля.
14. Божественные Дуэлянты
15. Почему журавли? Исследование их мифического значения в легендах и преданиях..
16. Плод мудрости - Бытие: Миф о грехопадении
Божественная Сома
ДНК - Лестница к Богам?
ЭТОС КЛАНА
17. Размышления о священном
18. Мистериальная 1радиция
19. Человек на все времена
20. Триединый компас (Три кольца/ритуалы)
21. Традиционная загадка
22. Алхимия компаса
23. Что же такое Инициация на самом деле?
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