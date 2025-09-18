Одергон - Отель «Война»
Независимо от того, вовлечены ли в вооруженный конфликт непосредственно или наблюдаем за ним по телевизору, мы все равно участвуем в нем, хотя часто этого не сознаем. Человеческая душа подобна горючему, и даже самые возвышенные чувства способны побудить нас к насилию.
Однажды, обсуждая этот вопрос на занятии со студентами, я пришла к неожиданному выводу: сами по себе социальные противоречия могут быть незначительными, однако всегда находятся люди — политические и военные лидеры, — которые, хорошо зная человеческую психологию, умеют направлять события в нужное им русло. Эти люди знают, как преданность и благородство способны всех рассорить и под видом борьбы за справедливость спровоцировать геноцид. Они хорошо понимают человеческую природу и используют это для изобретения все более изощренных форм насилия и тактик террора, помогающих им господствовать над собственным и соседними народами. Они находят способ эксплуатировать наше желание унять боль исторической травмы, провоцируя все новые ужасы войны, и превращают наше возвышенное стремление к солидарности в национализм и насилие. Эти «спецы» убеждены, что и впредь смогут использовать нашу наивность для разжигания войн.
Думая, будто политические события не связаны с нашей психологией, мы тем самым облегчаем задачу таким провокаторам. Они уверены, что общество никогда не научится противостоять их приемам. В действительности же манипулировать нами тем легче, чем меньше мы знаем о механизмах индивидуальной и коллективной психологии. Пока разделяем уверенность воинствующих лидеров в их всемогуществе, мы фактически являемся их невольными пособниками. Большинство людей полагают, что войны случаются независимо от них. Но чтобы противодействовать конфликтам, каждому необходимо осознать собственную роль в развитии событий.
Арлин Одергон - Отель «Война» - Что происходит с психикой людей в военное время
Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2025. - 520 с.
ISBN 978-5-7925-0961-4
Арлин Одергон - Отель «Война» - Содержание
- Предисловие
- Об авторе
- Благодарности
- Введение
-
Часть I. Справедливость и круги истории
- Глава 1. Во имя справедливости
- Глава 2. Страдания, привилегии и правота
- Глава 3. Трибуналы, комиссии правды, люстрации и общественные форумы
- Глава 4. Ответственность и возвращение к реке Ганг
-
Часть II. Террор и нерушимый дух
- Глава 5. Террор
- Глава 6. Тактики террора: хаос и подавление свобод
- Глава 7. Тактики террора: Бука и демонизация
- Глава 8. Тактики террора: дегуманизация
- Глава 9. Тактики террора: притупление чувствительности и нормализация
- Глава 10. Тактики террора: преследование лидеров
- Глава 11. Тактики террора: пытки, разрушение тела и духа
- Глава 12. Тактики террора: целясь в душу общества
- Глава 13. Тактики террора: дезинформация
- Глава 14. Что кроется за террором?
-
Часть III. Травма: исторический кошмар
- Глава 15. История нашей жизни: динамика психической травмы
- Глава 16. Психическая травма и поиск убежища
- Глава 17. Возобновление вооруженного конфликта. Как разорвать порочный круг
-
Часть IV. Боевой клич — измененные состояния сознания во время войны
- Глава 18. По ту сторону обыденного
- Глава 19. В едином поле
- Глава 20. За гранью
- Глава 21. Прорыв
-
Часть V. Процесс осознанности в горячих точках
- Глава 22. Пробуждение
- Глава 23. Хаос, война и разрешение конфликтов
- Глава 24. Вернуться в общую постель: революция осознанности
- Глава 25. Горячие точки и значимое различие
- Приложение
- Примечания
Большое спасибо!