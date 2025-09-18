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Одергон - Отель «Война»

Арлин Одергон - Отель «Война» - Что происходит с психикой людей в военное время
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Sociology Political Science

Независимо от того, вовлечены ли в вооруженный конфликт непосредственно или наблюдаем за ним по телевизору, мы все равно участвуем в нем, хотя часто этого не сознаем. Человеческая душа подобна горючему, и даже самые возвышенные чувства способны побудить нас к насилию.

Однажды, обсуждая этот вопрос на занятии со студентами, я пришла к неожиданному выводу: сами по себе социальные противоречия могут быть незначительными, однако всегда находятся люди — политические и военные лидеры, — которые, хорошо зная человеческую психологию, умеют направлять события в нужное им русло. Эти люди знают, как преданность и благородство способны всех рассорить и под видом борьбы за справедливость спровоцировать геноцид. Они хорошо понимают человеческую природу и используют это для изобретения все более изощренных форм насилия и тактик террора, помогающих им господствовать над собственным и соседними народами. Они находят способ эксплуатировать наше желание унять боль исторической травмы, провоцируя все новые ужасы войны, и превращают наше возвышенное стремление к солидарности в национализм и насилие. Эти «спецы» убеждены, что и впредь смогут использовать нашу наивность для разжигания войн.

Думая, будто политические события не связаны с нашей психологией, мы тем самым облегчаем задачу таким провокаторам. Они уверены, что общество никогда не научится противостоять их приемам. В действительности же манипулировать нами тем легче, чем меньше мы знаем о механизмах индивидуальной и коллективной психологии. Пока разделяем уверенность воинствующих лидеров в их всемогуществе, мы фактически являемся их невольными пособниками. Большинство людей полагают, что войны случаются независимо от них. Но чтобы противодействовать конфликтам, каждому необходимо осознать собственную роль в развитии событий.

Арлин Одергон - Отель «Война» - Что происходит с психикой людей в военное время

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2025. - 520 с.
ISBN 978-5-7925-0961-4

Арлин Одергон - Отель «Война» - Содержание

  • Предисловие
  • Об авторе
  • Благодарности
  • Введение
  • Часть I. Справедливость и круги истории
    • Глава 1. Во имя справедливости
    • Глава 2. Страдания, привилегии и правота
    • Глава 3. Трибуналы, комиссии правды, люстрации и общественные форумы
    • Глава 4. Ответственность и возвращение к реке Ганг
  • Часть II. Террор и нерушимый дух
    • Глава 5. Террор
    • Глава 6. Тактики террора: хаос и подавление свобод
    • Глава 7. Тактики террора: Бука и демонизация
    • Глава 8. Тактики террора: дегуманизация
    • Глава 9. Тактики террора: притупление чувствительности и нормализация
    • Глава 10. Тактики террора: преследование лидеров
    • Глава 11. Тактики террора: пытки, разрушение тела и духа
    • Глава 12. Тактики террора: целясь в душу общества
    • Глава 13. Тактики террора: дезинформация
    • Глава 14. Что кроется за террором?
  • Часть III. Травма: исторический кошмар
    • Глава 15. История нашей жизни: динамика психической травмы
    • Глава 16. Психическая травма и поиск убежища
    • Глава 17. Возобновление вооруженного конфликта. Как разорвать порочный круг
  • Часть IV. Боевой клич — измененные состояния сознания во время войны
    • Глава 18. По ту сторону обыденного
    • Глава 19. В едином поле
    • Глава 20. За гранью
    • Глава 21. Прорыв
  • Часть V. Процесс осознанности в горячих точках
    • Глава 22. Пробуждение
    • Глава 23. Хаос, война и разрешение конфликтов
    • Глава 24. Вернуться в общую постель: революция осознанности
    • Глава 25. Горячие точки и значимое различие
  • Приложение
  • Примечания
Views 223
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

A
Avel 10 months ago

Большое спасибо!

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