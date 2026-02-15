В этом масштабном исследовании историк Михаил Одинцов проводит детальный анализ сложнейшего периода в истории Русской православной церкви, охватывающего время от революционных потрясений до смерти Сталина. Автор исследует эволюцию государственно-церковных отношений, показывая переход от политики открытого уничтожения религии к созданию жестко контролируемой системы сосуществования. Книга опирается на огромный массив архивных документов, включая протоколы заседаний Политбюро и секретную переписку спецслужб, что позволяет увидеть скрытые механизмы принятия решений, определивших судьбу миллионов верующих и самого института церкви.

Особое внимание в работе уделяется периоду «сталинского социализма», когда церковь была вынуждена адаптироваться к условиям тоталитарного государства. Одинцов подробно описывает процессы обновленческого раскола, репрессии против духовенства в 1930-е годы и неожиданный «конкордат» 1943 года, когда Сталин санкционировал восстановление патриаршества. Автор анализирует, как за десятилетия борьбы и вынужденных компромиссов сформировалась особая модель церковной жизни, в которой искренняя вера народа переплеталась с жестким политическим прагматизмом власти. Книга является незаменимым трудом для понимания того, как Церковь смогла выжить в условиях идеологической осады и какую цену ей пришлось за это заплатить.

Михаил Одинцов - Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-1953 гг.

М.: Политическая энциклопедия, 2014. 424 с.

История сталинизма

ISBN 978-5-8243-1821-0

Михаил Одинцов - Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-1953 гг. - Содержание

Введение. Необходимая предыстория

Глава I. Время патриарха Московского и всея России Тихона 1917-1925 гг

1.1. Поместный собор Российской православной церкви

1.2. Государство и Церковь в годы Гражданской войны

1.3. Голод 1921-1922 гг. в России

1.4. Судебное дело патриарха Тихона. 1922-1924 гг

1.5. Последний год патриаршества: стремление к легализации

Глава II. Православная церковь в период междупатриаршества 1925-1943 гг

2.1. Церковные нестроения и расколы

2.2. Декларация митрополита Сергия и Временного патриаршего Синода. 29 июля 1927 г

2.3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». 8 апреля 1929 г

2.4. Государство и Церковь в Советском Союзе. 1930-1940 гг

2.5. Религиозный вопрос в годы Второй мировой войны

2.6. Московская патриархия в эвакуации. Ульяновск: октябрь 1941 г. — июль 1943 г

2.7. Советское государство в поисках новых отношений с религиозными организациями. 1941-1943 гг

Глава III. Патриарх Московский и всея Руси Сергий: церковное возрождение, обретение духовной свободы. 1943-1944 гг

3.1. 4 сентября 1943 г.: встреча И. В. Сталина и иерархов Русской православной церкви

3.2. Начало церковного возрождения

3.3. Совет по делам Русской православной церкви при Совете Народных Комиссаров СССР

Глава IV. Местоблюстительство патриарха Алексия I. Поместный собор 1945 г

4.1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский) — местоблюститель патриаршего престола

4.2. Поместный собор Русской православной церкви 1945 г

Глава V. Русская православная церковь и советское государство в 1946-1953 гг

5.1. Патриарх Алексий I: первые годы патриаршества. 1946-1949 гг

5.2. Религиозный вопрос в деятельности Коммунистической партии Советского Союза. 1946-1953 гг

Заключение

Источники и литература