В этом масштабном исследовании историк Михаил Одинцов проводит детальный анализ сложнейшего периода в истории Русской православной церкви, охватывающего время от революционных потрясений до смерти Сталина. Автор исследует эволюцию государственно-церковных отношений, показывая переход от политики открытого уничтожения религии к созданию жестко контролируемой системы сосуществования. Книга опирается на огромный массив архивных документов, включая протоколы заседаний Политбюро и секретную переписку спецслужб, что позволяет увидеть скрытые механизмы принятия решений, определивших судьбу миллионов верующих и самого института церкви.
Особое внимание в работе уделяется периоду «сталинского социализма», когда церковь была вынуждена адаптироваться к условиям тоталитарного государства. Одинцов подробно описывает процессы обновленческого раскола, репрессии против духовенства в 1930-е годы и неожиданный «конкордат» 1943 года, когда Сталин санкционировал восстановление патриаршества. Автор анализирует, как за десятилетия борьбы и вынужденных компромиссов сформировалась особая модель церковной жизни, в которой искренняя вера народа переплеталась с жестким политическим прагматизмом власти. Книга является незаменимым трудом для понимания того, как Церковь смогла выжить в условиях идеологической осады и какую цену ей пришлось за это заплатить.
Михаил Одинцов - Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-1953 гг.
М.: Политическая энциклопедия, 2014. 424 с.
История сталинизма
ISBN 978-5-8243-1821-0
Михаил Одинцов - Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-1953 гг. - Содержание
Введение. Необходимая предыстория
Глава I. Время патриарха Московского и всея России Тихона 1917-1925 гг
1.1. Поместный собор Российской православной церкви
1.2. Государство и Церковь в годы Гражданской войны
1.3. Голод 1921-1922 гг. в России
1.4. Судебное дело патриарха Тихона. 1922-1924 гг
1.5. Последний год патриаршества: стремление к легализации
Глава II. Православная церковь в период междупатриаршества 1925-1943 гг
2.1. Церковные нестроения и расколы
2.2. Декларация митрополита Сергия и Временного патриаршего Синода. 29 июля 1927 г
2.3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». 8 апреля 1929 г
2.4. Государство и Церковь в Советском Союзе. 1930-1940 гг
2.5. Религиозный вопрос в годы Второй мировой войны
2.6. Московская патриархия в эвакуации. Ульяновск: октябрь 1941 г. — июль 1943 г
2.7. Советское государство в поисках новых отношений с религиозными организациями. 1941-1943 гг
Глава III. Патриарх Московский и всея Руси Сергий: церковное возрождение, обретение духовной свободы. 1943-1944 гг
3.1. 4 сентября 1943 г.: встреча И. В. Сталина и иерархов Русской православной церкви
3.2. Начало церковного возрождения
3.3. Совет по делам Русской православной церкви при Совете Народных Комиссаров СССР
Глава IV. Местоблюстительство патриарха Алексия I. Поместный собор 1945 г
4.1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский) — местоблюститель патриаршего престола
4.2. Поместный собор Русской православной церкви 1945 г
Глава V. Русская православная церковь и советское государство в 1946-1953 гг
5.1. Патриарх Алексий I: первые годы патриаршества. 1946-1949 гг
5.2. Религиозный вопрос в деятельности Коммунистической партии Советского Союза. 1946-1953 гг
Заключение
Источники и литература
