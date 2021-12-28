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Оганесян - Молитвослов

Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
За последние десятилетия на территории постсоветского пространства образовалась русскоязычная диаспора, родной язык которой стал русский язык. Одна часть молодежи этой диаспоры в поисках духовного, находит его в иных традициях, а другая ее часть, несмотря, что не знает армянского, все же остается верным своей Церкви. Но последним приходиться проходить через трудные испытания. Не знание армянского языка и отсутствие соответствующей литературы на русском, заставляет их самим искать ответы на многие вопросы, а так же армянские молитвы на русском языке.
И несмотря на то, что в последние годы хотя и были изданы молитвословы (собрания армянских церковных молитв) и Литургия Армянской Апостольской Церкви (далее ААЦ) на русском языке, все же не решались мучающие их вопросы: «какую последовательность соблюдать в молитве? », «как молиться во время Литургии? », и вообще «как молиться русскоязычному армянину?».
Отметим, что к нам часто обращались, как при встречах, так и в социальных сетях, с просьбой о создании молитвослова (с молитвенным правилом), который, для них, решил бы эти вопросы. После долгих же раздумий и молитв, мы все же решили пойти навстречу их просьб и составить такой молитвослов...

Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов

Иерусалим, Монастырь Святых Архангелов, 2017. - 311 с.

Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов - Содержание

ОТ АВТОРА
ЧАСТЬ I
  • О МОЛИТВЕ
  • ВИДЫ МОЛИТВ
  • КАК МОЛИТЬСЯ В ЦЕРКВИ
ЧАСТНАЯ МОЛИТВА
  • 1. Как творить молитвенное правило
  • 2. Помимо молитвенного правила
ПАТАРАГ
  • 1. Структура Патарага
  • 2. О Достойном Причащении
ЧАСТЬ II. МОЛИТВОСЛОВ
УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО: Ночная Молитва
  • Краткий Вариант: Ночная Молитва
УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО: Утренняя Молитва
  • Краткий Вариант: Утренняя Молитва
ДНЕВНОЕ ПРАВИЛО
  • Краткий Вариант: Дневная Молитва .
ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: Вечерняя Молитва
  • Краткий Вариант: Вечерняя Молитва
ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: Молитва перед сном
  • Краткий Вариант: Молитва перед сном
МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
  • Молитва перед и после вкушения пищи
  • Молитва перед работой и начинанием дела
  • Молитва на вход из дома или перед путешествием
  • Молитва перед входом в церковь
  • Молитва на выходе из церкви
  • Молитва перед своей кончиной
  • Молитва перед чтением Святого Писания
  • Молитва Святого Татеваци перед учебой
  • Молитва, когда на душе тревожно и страшно
  • Молитва, когда уныло и грустно
  • Молитва против бесовских ухищрений
    • 1. Прославление Пресвятой Троицы .
    • 2. Прославление Пресвятой Троицы
  • Поклонение Святому Кресту
  • Молитва за всех людей
  • Молитва за врагов и недоброжелателей
  • Молитва за усопших
  • Молитва за болящих
  • Молитва о помощи в родах
  • Молитва воина
ХОДАТАЙСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ И ШАРАКАНЫ
  • К Богородице
  • К Воинству Небесному
  • Шаракан на Рождество Иоанна Крестителя
  • Шаракан Святому первомученику Стефану
  • Шаракан Святым Мученикам
  • Шаракан Святому Григорию Просветителю
  • Шаракан Святым Апостолам
  • Шаракан Святой деве Сандухт
  • Шаракан Святым Давиду и Иакову
  • Шаракан Святому Саргису
  • Шаракан Святому Георгию Победоносцу
  • Шаракан Святому царю Трдату
  • Шаракан Святым девам, спутницам святой Рипсиме
  • Шаракан Святому архиепископу Мецбинскому Иакову
  • Шаракан Отцам Трех Вселенских Соборов
  • Шаракан Святым Переводчикам — Таргманчац
  • Шаракан Святому Гевонду и его сподвижникам
  • Шаракан Святым Вардану и его сподвижникам
  • Шаракан Святому Вахану Гохтанеци
  • Шаракан Святому Иоанну Златоусту
  • Шаракан Святому Татеваци
МОЛИТВЫ ПОКАЯННЫЕ
МОЛИТВЫ В КАНУН И ПЕРЕД ПАТАРАГОМ
ПАТАРАГ
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПАТАРАГА
  • На Рождество и Богоявление
  • На Сретение
  • На Воскресение «Бун Барекендан»
  • На 2-е Воскресенье Великого Поста
  • На 3-е Воскресенье Великого Поста
  • На 4-е Воскресенье Великого Поста
  • На 5-е Воскресенье Великого Поста
  • На 6-е Воскресенье Великого Поста
  • На Цахказард
  • На Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
  • На Вознесение Господне
  • На Пятидесятницу
  • На Преображение Господне
  • На Успение Богородицы
  • На Воздвижение Креста
  • На день памяти усопших
ЧАСТЬ III
  • О ЦЕРКОВНОМ КАЛЕНДАРЕ ААЦ
  • ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА
  • О МАТАХЕ
  • О ДЕСЯТИНЕ
  • КАК ПОМОЧЬ ДУШАМ УСОПШИХ
  • О ПОЧИТАНИИ ИКОН
  • О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ
  • О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ
  • СВЯТЫЕ ААЦ
ЛИТЕРАТУРА
Views 671
Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2021
Author professor Dmitry
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5.0/5 (1)

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