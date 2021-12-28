Оганесян - Молитвослов
За последние десятилетия на территории постсоветского пространства образовалась русскоязычная диаспора, родной язык которой стал русский язык. Одна часть молодежи этой диаспоры в поисках духовного, находит его в иных традициях, а другая ее часть, несмотря, что не знает армянского, все же остается верным своей Церкви. Но последним приходиться проходить через трудные испытания. Не знание армянского языка и отсутствие соответствующей литературы на русском, заставляет их самим искать ответы на многие вопросы, а так же армянские молитвы на русском языке.
И несмотря на то, что в последние годы хотя и были изданы молитвословы (собрания армянских церковных молитв) и Литургия Армянской Апостольской Церкви (далее ААЦ) на русском языке, все же не решались мучающие их вопросы: «какую последовательность соблюдать в молитве? », «как молиться во время Литургии? », и вообще «как молиться русскоязычному армянину?».
Отметим, что к нам часто обращались, как при встречах, так и в социальных сетях, с просьбой о создании молитвослова (с молитвенным правилом), который, для них, решил бы эти вопросы. После долгих же раздумий и молитв, мы все же решили пойти навстречу их просьб и составить такой молитвослов...
Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов
Иерусалим, Монастырь Святых Архангелов, 2017. - 311 с.
Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов - Содержание
ОТ АВТОРА
ЧАСТЬ I
- О МОЛИТВЕ
- ВИДЫ МОЛИТВ
- КАК МОЛИТЬСЯ В ЦЕРКВИ
ЧАСТНАЯ МОЛИТВА
- 1. Как творить молитвенное правило
- 2. Помимо молитвенного правила
ПАТАРАГ
- 1. Структура Патарага
- 2. О Достойном Причащении
ЧАСТЬ II. МОЛИТВОСЛОВ
УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО: Ночная Молитва
- Краткий Вариант: Ночная Молитва
УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО: Утренняя Молитва
- Краткий Вариант: Утренняя Молитва
ДНЕВНОЕ ПРАВИЛО
- Краткий Вариант: Дневная Молитва .
ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: Вечерняя Молитва
- Краткий Вариант: Вечерняя Молитва
ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: Молитва перед сном
- Краткий Вариант: Молитва перед сном
МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
- Молитва перед и после вкушения пищи
- Молитва перед работой и начинанием дела
- Молитва на вход из дома или перед путешествием
- Молитва перед входом в церковь
- Молитва на выходе из церкви
- Молитва перед своей кончиной
- Молитва перед чтением Святого Писания
- Молитва Святого Татеваци перед учебой
- Молитва, когда на душе тревожно и страшно
- Молитва, когда уныло и грустно
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Молитва против бесовских ухищрений
- 1. Прославление Пресвятой Троицы .
- 2. Прославление Пресвятой Троицы
- Поклонение Святому Кресту
- Молитва за всех людей
- Молитва за врагов и недоброжелателей
- Молитва за усопших
- Молитва за болящих
- Молитва о помощи в родах
- Молитва воина
ХОДАТАЙСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ И ШАРАКАНЫ
- К Богородице
- К Воинству Небесному
- Шаракан на Рождество Иоанна Крестителя
- Шаракан Святому первомученику Стефану
- Шаракан Святым Мученикам
- Шаракан Святому Григорию Просветителю
- Шаракан Святым Апостолам
- Шаракан Святой деве Сандухт
- Шаракан Святым Давиду и Иакову
- Шаракан Святому Саргису
- Шаракан Святому Георгию Победоносцу
- Шаракан Святому царю Трдату
- Шаракан Святым девам, спутницам святой Рипсиме
- Шаракан Святому архиепископу Мецбинскому Иакову
- Шаракан Отцам Трех Вселенских Соборов
- Шаракан Святым Переводчикам — Таргманчац
- Шаракан Святому Гевонду и его сподвижникам
- Шаракан Святым Вардану и его сподвижникам
- Шаракан Святому Вахану Гохтанеци
- Шаракан Святому Иоанну Златоусту
- Шаракан Святому Татеваци
МОЛИТВЫ ПОКАЯННЫЕ
МОЛИТВЫ В КАНУН И ПЕРЕД ПАТАРАГОМ
ПАТАРАГ
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПАТАРАГА
- На Рождество и Богоявление
- На Сретение
- На Воскресение «Бун Барекендан»
- На 2-е Воскресенье Великого Поста
- На 3-е Воскресенье Великого Поста
- На 4-е Воскресенье Великого Поста
- На 5-е Воскресенье Великого Поста
- На 6-е Воскресенье Великого Поста
- На Цахказард
- На Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
- На Вознесение Господне
- На Пятидесятницу
- На Преображение Господне
- На Успение Богородицы
- На Воздвижение Креста
- На день памяти усопших
ЧАСТЬ III
- О ЦЕРКОВНОМ КАЛЕНДАРЕ ААЦ
- ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА
- О МАТАХЕ
- О ДЕСЯТИНЕ
- КАК ПОМОЧЬ ДУШАМ УСОПШИХ
- О ПОЧИТАНИИ ИКОН
- О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ
- О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ
- СВЯТЫЕ ААЦ
ЛИТЕРАТУРА
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