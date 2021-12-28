За последние десятилетия на территории постсоветского пространства образовалась русскоязычная диаспора, родной язык которой стал русский язык. Одна часть молодежи этой диаспоры в поисках духовного, находит его в иных традициях, а другая ее часть, несмотря, что не знает армянского, все же остается верным своей Церкви. Но последним приходиться проходить через трудные испытания. Не знание армянского языка и отсутствие соответствующей литературы на русском, заставляет их самим искать ответы на многие вопросы, а так же армянские молитвы на русском языке.

И несмотря на то, что в последние годы хотя и были изданы молитвословы (собрания армянских церковных молитв) и Литургия Армянской Апостольской Церкви (далее ААЦ) на русском языке, все же не решались мучающие их вопросы: «какую последовательность соблюдать в молитве? », «как молиться во время Литургии? », и вообще «как молиться русскоязычному армянину?».

Отметим, что к нам часто обращались, как при встречах, так и в социальных сетях, с просьбой о создании молитвослова (с молитвенным правилом), который, для них, решил бы эти вопросы. После долгих же раздумий и молитв, мы все же решили пойти навстречу их просьб и составить такой молитвослов...

Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов

Иерусалим, Монастырь Святых Архангелов, 2017. - 311 с.

Гевонд Вардапет Оганесян - Господи! Отверзи уста мои... Молитвослов - Содержание

ОТ АВТОРА

ЧАСТЬ I

О МОЛИТВЕ

ВИДЫ МОЛИТВ

КАК МОЛИТЬСЯ В ЦЕРКВИ

ЧАСТНАЯ МОЛИТВА

1. Как творить молитвенное правило

2. Помимо молитвенного правила

ПАТАРАГ

1. Структура Патарага

2. О Достойном Причащении

ЧАСТЬ II. МОЛИТВОСЛОВ

УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО: Ночная Молитва

Краткий Вариант: Ночная Молитва

УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО: Утренняя Молитва

Краткий Вариант: Утренняя Молитва

ДНЕВНОЕ ПРАВИЛО

Краткий Вариант: Дневная Молитва .

ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: Вечерняя Молитва

Краткий Вариант: Вечерняя Молитва

ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: Молитва перед сном

Краткий Вариант: Молитва перед сном

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

Молитва перед и после вкушения пищи

Молитва перед работой и начинанием дела

Молитва на вход из дома или перед путешествием

Молитва перед входом в церковь

Молитва на выходе из церкви

Молитва перед своей кончиной

Молитва перед чтением Святого Писания

Молитва Святого Татеваци перед учебой

Молитва, когда на душе тревожно и страшно

Молитва, когда уныло и грустно

Молитва против бесовских ухищрений 1. Прославление Пресвятой Троицы . 2. Прославление Пресвятой Троицы

Поклонение Святому Кресту

Молитва за всех людей

Молитва за врагов и недоброжелателей

Молитва за усопших

Молитва за болящих

Молитва о помощи в родах

Молитва воина

ХОДАТАЙСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ И ШАРАКАНЫ

К Богородице

К Воинству Небесному

Шаракан на Рождество Иоанна Крестителя

Шаракан Святому первомученику Стефану

Шаракан Святым Мученикам

Шаракан Святому Григорию Просветителю

Шаракан Святым Апостолам

Шаракан Святой деве Сандухт

Шаракан Святым Давиду и Иакову

Шаракан Святому Саргису

Шаракан Святому Георгию Победоносцу

Шаракан Святому царю Трдату

Шаракан Святым девам, спутницам святой Рипсиме

Шаракан Святому архиепископу Мецбинскому Иакову

Шаракан Отцам Трех Вселенских Соборов

Шаракан Святым Переводчикам — Таргманчац

Шаракан Святому Гевонду и его сподвижникам

Шаракан Святым Вардану и его сподвижникам

Шаракан Святому Вахану Гохтанеци

Шаракан Святому Иоанну Златоусту

Шаракан Святому Татеваци

МОЛИТВЫ ПОКАЯННЫЕ

МОЛИТВЫ В КАНУН И ПЕРЕД ПАТАРАГОМ

ПАТАРАГ

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПАТАРАГА

На Рождество и Богоявление

На Сретение

На Воскресение «Бун Барекендан»

На 2-е Воскресенье Великого Поста

На 3-е Воскресенье Великого Поста

На 4-е Воскресенье Великого Поста

На 5-е Воскресенье Великого Поста

На 6-е Воскресенье Великого Поста

На Цахказард

На Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

На Вознесение Господне

На Пятидесятницу

На Преображение Господне

На Успение Богородицы

На Воздвижение Креста

На день памяти усопших

ЧАСТЬ III

О ЦЕРКОВНОМ КАЛЕНДАРЕ ААЦ

ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА

О МАТАХЕ

О ДЕСЯТИНЕ

КАК ПОМОЧЬ ДУШАМ УСОПШИХ

О ПОЧИТАНИИ ИКОН

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ

О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ

СВЯТЫЕ ААЦ

ЛИТЕРАТУРА