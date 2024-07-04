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Охота на взрослых - Нарушители границ

Охота на взрослых - Сборник программ для детских христианских лагерей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family
Пытливые глаза, проворные руки, быстрые ноги - вот наш герой, ребёнок. Полсотни или сотня таких озорников – лагерь.
Изобретательность его маленьких обитателей поистине неистощима! Как уберечься жалкой горстке взрослых от буйства фантазии, от ежедневной Большой охоты - Охоты на наставника? Поневоле приходится строить защитные бастионы программ: плыть на Титанике, путешествовать по пустыне, основывать Римскую империю. Быть может, каждый яркий лагерь, насыщенный играми, есть лишь защитная реакция взрослых?..
Каждый раз, спрашивая кого-либо о проведенном отдыхе в лагере, приходилось выслушивать множество восторженных отзывов. Не хотелось бы потерять весь богатый опыт, замечательные идеи, рожденные и накопленные поколениями вожатых. Спасибо всем, кто помог в составлении этого сборника, предоставив свои программы.
Итак... бойся, наставник! Берегись, вожатый! Трепещи, директор! В лагерь едет ОН - Его величество Ребёнок!
* * *
Дорогие читатели!
Наш сборник - это обобщение опыта нескольких команд сотрудников лагерей из разных городов, работавших под эгидой Ассоциации «Духовное возрождение».
Это - правдивый рассказ о том, как прошли лагеря, занятия, игры, как удалось выполнить программы, - словом, всё о лагере, от «А» до «Я». Опыт этот бесценен. Многие идеи могут показаться спорными, но мы выносим их на ваш суд не для пассивного рассмотрения. Это - книжка для тех, кто хочет делать лагерь.
В сборник включены очень разные программы, как евангелизационные, так и наставнические, разработанные для детей и подростков из христианской среды. Поскольку представленный материал отражает опыт работы большого числа команд сотрудников лагерей, поскольку соотношение верующих и неверующих детей и подростков в каждом лагере было различно, мы постарались привести эти данные в предваряющей каждую программу краткой справке. Возможно, какой-то конкретный вариант, опробованный в группе, схожей с вашей, повлияет на ваше решение избрать эту программу в качестве основы для собственного лагеря. Вашему вниманию представлено множество вариантов, но решать, какой из них подойдёт для вашего лагеря, только вам самим.

Охота на взрослых - Сборник программ для детских христианских лагерей

Сост. Н. Абыдёнова. - М. : Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХВ, 2001. - 224 с.
ISBN 5-87727-038-9

Охота на взрослых – Содержание

Введение
МОСКВА
  • Распорядок дня
  • Программа лагеря
  • «Западня». Инсценировка для евангелизационных мероприятий
    • 1. Для чего человек приходит в этот мир?
    • 2. Личность Христа
    • 3. Грех-проблема человека
    • 4. Искупление
    • 5. Какой ответ мы дадим Богу?
  • Примерный план вопросов в малой группе
    • 1. Знакомство
    • 2. Смысл жизни
    • 3. Личность Христа
    • 4. Грех - проблема человека
    • 5. Искупление
    • 6. Как нам жить дальше?
ГОМЕЛЬ
  • Распорядок дня
  • Программа лагеря
  • Программа библейских занятий
    • 1. Слово Божье
    • 2. Молитва. «Хочешь поговорить с Другом?»
    • 3. Семья. «Уютный уголок»
    • 4. Дружба. «Добрая услуга»
    • 5. Свидетельство. «Расскажи о Нём»
    • 6. Умей сказать «нет»
С.ПЕТЕРБУРГ
  • Распорядок дня
  • Программа библейских занятий
    • 1. Есть ли у нас свобода выбора? Выбор цели
    • 2. Цель человеческих отношений
    • 3. Моя будущая профессия
    • 4. Моя будущая семья
    • 5. Моё будущее в церкви
    • 6. Цель человеческой жизни
    • 7. Подведение итогов
ТУЛА
  • Распорядок дня
  • Программа библейских занятий
    • 1. Я - участник! Я принадлежу к группе (Ной)
    • 2. Жизнь в роскоши (Богатый юноша)
    • 3. Бегство от реальности (Моисей)
    • 4. Быть свободным и независимым (Блудный сын)
    • 5. Судно тонет (Иона)
    • 6. Кто же действительно счастлив? (Павел в Филиппах)
  • Программа лагеря
ТЮМЕНЬ
  • Распорядок дня
  • Программа библейских занятий
    • 1. Осуждение
    • 2. Осуждение
    • 3. Оправдание
    • 4. Оправдание
    • 5. Оправдание
    • 6. Освящение
    • 7. Освящение
    • 8. Бог и Израиль
    • 9. Христианская жизнь
    • 10. Христианская жизнь
    • 11. Христианская жизнь
    • 12. Жизнь Иисуса Христа. 2000-летие от Его Рождения
  • Программа лагеря
СТАВРОПОЛЬ
  • Распорядок дня
  • Программа лагеря
  • Программа библейских занятий
    • 1. «Грех - отступление человека от Бога»
    • 2. Ожесточение фараона. Казни египетские. Пасха
    • 3. Пасха
    • 4. Выход из Египта. Переход через Чёрмное море
    • 5. «Маннаснеба»
    • 6. Заповеди Бога
    • 7. Скиния
    • 8. Медный змей
    • 9. Соглядатаи
    • 10. Бог верен в Своих обещаниях и даёт по вере
САЛЕХАРД
  • Распорядок дня
  • Программа лагеря
  • У самого синего моря
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • 1. Подвижные игры
  • 2. Тихие игры (в помещении)
  • 3. Общелагерные игры
  • 4. Игры-шутки, игры-сценки
  • 5. Весёлые стихи о любимом лагере
  • 6. Анкеты
  • 7. Правила
  • 8. Названия отрядов

Нарушители границ - Сборник программ для детских христианских лагерейНарушители границ - Сборник программ для детских христианских лагерей

Сост. Н. Абыдёнова. - М.: Ассоциация "Духовное возрождение" ЕХБ, 2004. - 192 с.
ISBN 5-87727-071-0

Нарушители границ – Содержание

Введение
МОСКВА
  • Распорядок дня
  • Программа для малых групп и клубных встреч
    • 1. Кому нужна надежда?
    • 2. Я надеюсь на Бога - Ему все подвластно
    • 3. Я надеюсь на Бога - у Него есть план нашей жизни
    • 4. Каким ты видишь свое будущее. Мечты. . .
    • 5. Какое будущее для тебя приготовил Бог . .
    • 6. Твой ответ - твой выбор
  • Программа
БАРНАУЛ
  • Распорядок дня
  • Программа лагеря
    • 1. Знакомство
    • 2. Водный день
    • 3. День рыцарства
    • 4. День вежливости
    • 5. День в форте Баярд
    • 6. День беспредела
    • 7. День рекламы
    • 8. (Назовите этот день сами)
    • 9. День прощальной зарницы
    • 10. Отъезд
  • Планы клубных встреч
ГЕОРГИЕВСК
  • Распорядок дня
    • 1. Набор команды. «День белой вороны» ...
    • 2. Закупка снаряжения припасов. «День скупердяя»
    • 3. Отправляемся в путь. «День доверия» ...
    • 4. Первые трудности. «День судейства» ....
    • 5. Преодоление. «День советов»
    • 6. Переведем дух. «День рыцаря»
    • 7. Опасность! «День пациента»
    • 8. Принятие решения. «День закона»
    • 9. На вершине. «День оперы»
    • 10. Послание потомкам. «День письма»
ТЮМЕНЬ
  • Распорядок дня
  • Программа
    • 1. «День знакомств. Кто я?»
    • 2. «День искателей сокровищ»
    • 3. «Жаденция или я?»
    • 4. «Побег от графа Кинемато»
    • 5. «Легко ли быть взрослым»
    • 6. «Есть ли выход из лабиринта?»
    • 7. «Твое течение жизни»
    • 8. «Собери мозаику»
    • 9. «Как Провожатый проложил путь»
    • 10. «Мы еще встретимся? Путешествие продолжается»
  • Программа библейских занятий
    • 1. «Он другой»
    • 2. «Откопай свой талант»
    • 3. «Самый лучший банк»
    • 4. «Кто хочет иметь друзей»
    • 5. «Как у тебя с предками?»
    • 6. «Быть "крутым" - это круто?»
    • 7. «Имидж это ничто?»
    • 8. «Бог в твоем доме»
    • 9. «Дорогой ребенок»
    • 10. «"Cool", "Молоток" и другие»
РУБЦОВСК
  • Распорядок дня
  • Программа
    • 1. Знакомство с новой страной
    • 2. Путешествие в город «Начало»
    • 3. Путешествие в город «Крушение»
    • 4. Путешествие в город «Радость»
    • 5. Путешествие в город «Именинник»
    • 6. Путешествие в город «Благость»
    • 7. Путешествие в город «Милосердие»
    • 8. Путешествие в город «Воздержание»
    • 9. Путешествие в город «Долготерпение»
    • 10. Путешествие в город «Мир»
    • 11. Путешествие в страну «Кротость»
    • 12. Путешествие в город «Любовь»
    • 13. Путешествие в город «Вера»
    • 14. Путешествие в город «Христианин» ....
    • 15. Отъезд
  • Библейские уроки
ЧЕЛЯБИНСК
  • Распорядок дня
  • Программа
    • 1. Приезд детей
    • 2. «Божья мудрость»
    • 3. «Величие Бога»
    • 4. «Бог верен в Своем обещании и верным дает благодать»
    • 5. «Срубленное дерево. Бог гордым противится»
    • 6. «Воцарение царя Валтасара»
    • 7. «Даниил во рву львином»
    • 8. (Тема дня отсутствует. Последний день)
БИБЛЕЙСКИЕ ЗАНЯТИЯ
  • Программа библейских занятий для детей 7-14 лет
    • Урок № 1. Радость
    • Урок № 2. Мир
    • Урок № 3. Долготерпение
    • Урок № 4. Благость
    • Урок № 5. Милосердие
    • Урок № 6. Кротость
    • Урок № 7. Воздержание
БИБЛЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
  • Библейская программа для подросткового лагеря
  • Темы библейских занятий
    • 1. Внутреннее действие греха
    • 2. Внешнее действие греха
    • 3. Личные отношения с Богом
    • 4. «По делам их узнаете их»
    • 5. «Возлюби ближнего твоего»
    • 6. Совершенные отношения
    • 7. Искушение и испытание
    • 8. Роль Библии в духовной жизни верующего
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • 1. Игры на знакомство
  • 2. Игры в помещении
  • 3. Общелагерные игры
  • 4. Шутки-игры
  • 5. Песни
Views 294
Rating 5.0 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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