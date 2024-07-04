Охота на взрослых - Нарушители границ
Пытливые глаза, проворные руки, быстрые ноги - вот наш герой, ребёнок. Полсотни или сотня таких озорников – лагерь.
Изобретательность его маленьких обитателей поистине неистощима! Как уберечься жалкой горстке взрослых от буйства фантазии, от ежедневной Большой охоты - Охоты на наставника? Поневоле приходится строить защитные бастионы программ: плыть на Титанике, путешествовать по пустыне, основывать Римскую империю. Быть может, каждый яркий лагерь, насыщенный играми, есть лишь защитная реакция взрослых?..
Каждый раз, спрашивая кого-либо о проведенном отдыхе в лагере, приходилось выслушивать множество восторженных отзывов. Не хотелось бы потерять весь богатый опыт, замечательные идеи, рожденные и накопленные поколениями вожатых. Спасибо всем, кто помог в составлении этого сборника, предоставив свои программы.
Итак... бойся, наставник! Берегись, вожатый! Трепещи, директор! В лагерь едет ОН - Его величество Ребёнок!
* * *
Дорогие читатели!
Наш сборник - это обобщение опыта нескольких команд сотрудников лагерей из разных городов, работавших под эгидой Ассоциации «Духовное возрождение».
Это - правдивый рассказ о том, как прошли лагеря, занятия, игры, как удалось выполнить программы, - словом, всё о лагере, от «А» до «Я». Опыт этот бесценен. Многие идеи могут показаться спорными, но мы выносим их на ваш суд не для пассивного рассмотрения. Это - книжка для тех, кто хочет делать лагерь.
В сборник включены очень разные программы, как евангелизационные, так и наставнические, разработанные для детей и подростков из христианской среды. Поскольку представленный материал отражает опыт работы большого числа команд сотрудников лагерей, поскольку соотношение верующих и неверующих детей и подростков в каждом лагере было различно, мы постарались привести эти данные в предваряющей каждую программу краткой справке. Возможно, какой-то конкретный вариант, опробованный в группе, схожей с вашей, повлияет на ваше решение избрать эту программу в качестве основы для собственного лагеря. Вашему вниманию представлено множество вариантов, но решать, какой из них подойдёт для вашего лагеря, только вам самим.
Охота на взрослых - Сборник программ для детских христианских лагерей
Сост. Н. Абыдёнова. - М. : Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХВ, 2001. - 224 с.
ISBN 5-87727-038-9
Охота на взрослых – Содержание
Введение
МОСКВА
- Распорядок дня
- Программа лагеря
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«Западня». Инсценировка для евангелизационных мероприятий
- 1. Для чего человек приходит в этот мир?
- 2. Личность Христа
- 3. Грех-проблема человека
- 4. Искупление
- 5. Какой ответ мы дадим Богу?
-
Примерный план вопросов в малой группе
- 1. Знакомство
- 2. Смысл жизни
- 3. Личность Христа
- 4. Грех - проблема человека
- 5. Искупление
- 6. Как нам жить дальше?
ГОМЕЛЬ
- Распорядок дня
- Программа лагеря
-
Программа библейских занятий
- 1. Слово Божье
- 2. Молитва. «Хочешь поговорить с Другом?»
- 3. Семья. «Уютный уголок»
- 4. Дружба. «Добрая услуга»
- 5. Свидетельство. «Расскажи о Нём»
- 6. Умей сказать «нет»
С.ПЕТЕРБУРГ
- Распорядок дня
-
Программа библейских занятий
- 1. Есть ли у нас свобода выбора? Выбор цели
- 2. Цель человеческих отношений
- 3. Моя будущая профессия
- 4. Моя будущая семья
- 5. Моё будущее в церкви
- 6. Цель человеческой жизни
- 7. Подведение итогов
ТУЛА
- Распорядок дня
-
Программа библейских занятий
- 1. Я - участник! Я принадлежу к группе (Ной)
- 2. Жизнь в роскоши (Богатый юноша)
- 3. Бегство от реальности (Моисей)
- 4. Быть свободным и независимым (Блудный сын)
- 5. Судно тонет (Иона)
- 6. Кто же действительно счастлив? (Павел в Филиппах)
- Программа лагеря
ТЮМЕНЬ
- Распорядок дня
-
Программа библейских занятий
- 1. Осуждение
- 2. Осуждение
- 3. Оправдание
- 4. Оправдание
- 5. Оправдание
- 6. Освящение
- 7. Освящение
- 8. Бог и Израиль
- 9. Христианская жизнь
- 10. Христианская жизнь
- 11. Христианская жизнь
- 12. Жизнь Иисуса Христа. 2000-летие от Его Рождения
- Программа лагеря
СТАВРОПОЛЬ
- Распорядок дня
- Программа лагеря
-
Программа библейских занятий
- 1. «Грех - отступление человека от Бога»
- 2. Ожесточение фараона. Казни египетские. Пасха
- 3. Пасха
- 4. Выход из Египта. Переход через Чёрмное море
- 5. «Маннаснеба»
- 6. Заповеди Бога
- 7. Скиния
- 8. Медный змей
- 9. Соглядатаи
- 10. Бог верен в Своих обещаниях и даёт по вере
САЛЕХАРД
- Распорядок дня
- Программа лагеря
- У самого синего моря
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Подвижные игры
- 2. Тихие игры (в помещении)
- 3. Общелагерные игры
- 4. Игры-шутки, игры-сценки
- 5. Весёлые стихи о любимом лагере
- 6. Анкеты
- 7. Правила
- 8. Названия отрядов
Нарушители границ - Сборник программ для детских христианских лагерей
Сост. Н. Абыдёнова. - М.: Ассоциация "Духовное возрождение" ЕХБ, 2004. - 192 с.
ISBN 5-87727-071-0
Нарушители границ – Содержание
Введение
МОСКВА
- Распорядок дня
-
Программа для малых групп и клубных встреч
- 1. Кому нужна надежда?
- 2. Я надеюсь на Бога - Ему все подвластно
- 3. Я надеюсь на Бога - у Него есть план нашей жизни
- 4. Каким ты видишь свое будущее. Мечты. . .
- 5. Какое будущее для тебя приготовил Бог . .
- 6. Твой ответ - твой выбор
- Программа
БАРНАУЛ
- Распорядок дня
-
Программа лагеря
- 1. Знакомство
- 2. Водный день
- 3. День рыцарства
- 4. День вежливости
- 5. День в форте Баярд
- 6. День беспредела
- 7. День рекламы
- 8. (Назовите этот день сами)
- 9. День прощальной зарницы
- 10. Отъезд
- Планы клубных встреч
ГЕОРГИЕВСК
-
Распорядок дня
- 1. Набор команды. «День белой вороны» ...
- 2. Закупка снаряжения припасов. «День скупердяя»
- 3. Отправляемся в путь. «День доверия» ...
- 4. Первые трудности. «День судейства» ....
- 5. Преодоление. «День советов»
- 6. Переведем дух. «День рыцаря»
- 7. Опасность! «День пациента»
- 8. Принятие решения. «День закона»
- 9. На вершине. «День оперы»
- 10. Послание потомкам. «День письма»
ТЮМЕНЬ
- Распорядок дня
-
Программа
- 1. «День знакомств. Кто я?»
- 2. «День искателей сокровищ»
- 3. «Жаденция или я?»
- 4. «Побег от графа Кинемато»
- 5. «Легко ли быть взрослым»
- 6. «Есть ли выход из лабиринта?»
- 7. «Твое течение жизни»
- 8. «Собери мозаику»
- 9. «Как Провожатый проложил путь»
- 10. «Мы еще встретимся? Путешествие продолжается»
-
Программа библейских занятий
- 1. «Он другой»
- 2. «Откопай свой талант»
- 3. «Самый лучший банк»
- 4. «Кто хочет иметь друзей»
- 5. «Как у тебя с предками?»
- 6. «Быть "крутым" - это круто?»
- 7. «Имидж это ничто?»
- 8. «Бог в твоем доме»
- 9. «Дорогой ребенок»
- 10. «"Cool", "Молоток" и другие»
РУБЦОВСК
- Распорядок дня
-
Программа
- 1. Знакомство с новой страной
- 2. Путешествие в город «Начало»
- 3. Путешествие в город «Крушение»
- 4. Путешествие в город «Радость»
- 5. Путешествие в город «Именинник»
- 6. Путешествие в город «Благость»
- 7. Путешествие в город «Милосердие»
- 8. Путешествие в город «Воздержание»
- 9. Путешествие в город «Долготерпение»
- 10. Путешествие в город «Мир»
- 11. Путешествие в страну «Кротость»
- 12. Путешествие в город «Любовь»
- 13. Путешествие в город «Вера»
- 14. Путешествие в город «Христианин» ....
- 15. Отъезд
- Библейские уроки
ЧЕЛЯБИНСК
- Распорядок дня
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Программа
- 1. Приезд детей
- 2. «Божья мудрость»
- 3. «Величие Бога»
- 4. «Бог верен в Своем обещании и верным дает благодать»
- 5. «Срубленное дерево. Бог гордым противится»
- 6. «Воцарение царя Валтасара»
- 7. «Даниил во рву львином»
- 8. (Тема дня отсутствует. Последний день)
БИБЛЕЙСКИЕ ЗАНЯТИЯ
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Программа библейских занятий для детей 7-14 лет
- Урок № 1. Радость
- Урок № 2. Мир
- Урок № 3. Долготерпение
- Урок № 4. Благость
- Урок № 5. Милосердие
- Урок № 6. Кротость
- Урок № 7. Воздержание
БИБЛЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
- Библейская программа для подросткового лагеря
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Темы библейских занятий
- 1. Внутреннее действие греха
- 2. Внешнее действие греха
- 3. Личные отношения с Богом
- 4. «По делам их узнаете их»
- 5. «Возлюби ближнего твоего»
- 6. Совершенные отношения
- 7. Искушение и испытание
- 8. Роль Библии в духовной жизни верующего
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Игры на знакомство
- 2. Игры в помещении
- 3. Общелагерные игры
- 4. Шутки-игры
- 5. Песни
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