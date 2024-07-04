Охота на взрослых - Нарушители границ

Пытливые глаза, проворные руки, быстрые ноги - вот наш герой, ребёнок. Полсотни или сотня таких озорников – лагерь.

Изобретательность его маленьких обитателей поистине неистощима! Как уберечься жалкой горстке взрослых от буйства фантазии, от ежедневной Большой охоты - Охоты на наставника? Поневоле приходится строить защитные бастионы программ: плыть на Титанике, путешествовать по пустыне, основывать Римскую империю. Быть может, каждый яркий лагерь, насыщенный играми, есть лишь защитная реакция взрослых?..

Каждый раз, спрашивая кого-либо о проведенном отдыхе в лагере, приходилось выслушивать множество восторженных отзывов. Не хотелось бы потерять весь богатый опыт, замечательные идеи, рожденные и накопленные поколениями вожатых. Спасибо всем, кто помог в составлении этого сборника, предоставив свои программы.

Итак... бойся, наставник! Берегись, вожатый! Трепещи, директор! В лагерь едет ОН - Его величество Ребёнок!

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Дорогие читатели!

Наш сборник - это обобщение опыта нескольких команд сотрудников лагерей из разных городов, работавших под эгидой Ассоциации «Духовное возрождение».

Это - правдивый рассказ о том, как прошли лагеря, занятия, игры, как удалось выполнить программы, - словом, всё о лагере, от «А» до «Я». Опыт этот бесценен. Многие идеи могут показаться спорными, но мы выносим их на ваш суд не для пассивного рассмотрения. Это - книжка для тех, кто хочет делать лагерь.

В сборник включены очень разные программы, как евангелизационные, так и наставнические, разработанные для детей и подростков из христианской среды. Поскольку представленный материал отражает опыт работы большого числа команд сотрудников лагерей, поскольку соотношение верующих и неверующих детей и подростков в каждом лагере было различно, мы постарались привести эти данные в предваряющей каждую программу краткой справке. Возможно, какой-то конкретный вариант, опробованный в группе, схожей с вашей, повлияет на ваше решение избрать эту программу в качестве основы для собственного лагеря. Вашему вниманию представлено множество вариантов, но решать, какой из них подойдёт для вашего лагеря, только вам самим.

Охота на взрослых - Сборник программ для детских христианских лагерей

Сост. Н. Абыдёнова. - М. : Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХВ, 2001. - 224 с.

ISBN 5-87727-038-9

Охота на взрослых – Содержание

Введение

МОСКВА

Распорядок дня

Программа лагеря

«Западня». Инсценировка для евангелизационных мероприятий 1. Для чего человек приходит в этот мир? 2. Личность Христа 3. Грех-проблема человека 4. Искупление 5. Какой ответ мы дадим Богу?

Примерный план вопросов в малой группе 1. Знакомство 2. Смысл жизни 3. Личность Христа 4. Грех - проблема человека 5. Искупление 6. Как нам жить дальше?



ГОМЕЛЬ

Распорядок дня

Программа лагеря

Программа библейских занятий 1. Слово Божье 2. Молитва. «Хочешь поговорить с Другом?» 3. Семья. «Уютный уголок» 4. Дружба. «Добрая услуга» 5. Свидетельство. «Расскажи о Нём» 6. Умей сказать «нет»



С.ПЕТЕРБУРГ

Распорядок дня

Программа библейских занятий 1. Есть ли у нас свобода выбора? Выбор цели 2. Цель человеческих отношений 3. Моя будущая профессия 4. Моя будущая семья 5. Моё будущее в церкви 6. Цель человеческой жизни 7. Подведение итогов



ТУЛА

Распорядок дня

Программа библейских занятий 1. Я - участник! Я принадлежу к группе (Ной) 2. Жизнь в роскоши (Богатый юноша) 3. Бегство от реальности (Моисей) 4. Быть свободным и независимым (Блудный сын) 5. Судно тонет (Иона) 6. Кто же действительно счастлив? (Павел в Филиппах)

Программа лагеря

ТЮМЕНЬ

Распорядок дня

Программа библейских занятий 1. Осуждение 2. Осуждение 3. Оправдание 4. Оправдание 5. Оправдание 6. Освящение 7. Освящение 8. Бог и Израиль 9. Христианская жизнь 10. Христианская жизнь 11. Христианская жизнь 12. Жизнь Иисуса Христа. 2000-летие от Его Рождения

Программа лагеря

СТАВРОПОЛЬ

Распорядок дня

Программа лагеря

Программа библейских занятий 1. «Грех - отступление человека от Бога» 2. Ожесточение фараона. Казни египетские. Пасха 3. Пасха 4. Выход из Египта. Переход через Чёрмное море 5. «Маннаснеба» 6. Заповеди Бога 7. Скиния 8. Медный змей 9. Соглядатаи 10. Бог верен в Своих обещаниях и даёт по вере



САЛЕХАРД

Распорядок дня

Программа лагеря

У самого синего моря

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Подвижные игры

2. Тихие игры (в помещении)

3. Общелагерные игры

4. Игры-шутки, игры-сценки

5. Весёлые стихи о любимом лагере

6. Анкеты

7. Правила

8. Названия отрядов

Нарушители границ - Сборник программ для детских христианских лагерей

Сост. Н. Абыдёнова. - М.: Ассоциация "Духовное возрождение" ЕХБ, 2004. - 192 с.

ISBN 5-87727-071-0

Нарушители границ – Содержание

Введение

МОСКВА

Распорядок дня

Программа для малых групп и клубных встреч 1. Кому нужна надежда? 2. Я надеюсь на Бога - Ему все подвластно 3. Я надеюсь на Бога - у Него есть план нашей жизни 4. Каким ты видишь свое будущее. Мечты. . . 5. Какое будущее для тебя приготовил Бог . . 6. Твой ответ - твой выбор

Программа

БАРНАУЛ

Распорядок дня

Программа лагеря 1. Знакомство 2. Водный день 3. День рыцарства 4. День вежливости 5. День в форте Баярд 6. День беспредела 7. День рекламы 8. (Назовите этот день сами) 9. День прощальной зарницы 10. Отъезд

Планы клубных встреч

ГЕОРГИЕВСК

Распорядок дня 1. Набор команды. «День белой вороны» ... 2. Закупка снаряжения припасов. «День скупердяя» 3. Отправляемся в путь. «День доверия» ... 4. Первые трудности. «День судейства» .... 5. Преодоление. «День советов» 6. Переведем дух. «День рыцаря» 7. Опасность! «День пациента» 8. Принятие решения. «День закона» 9. На вершине. «День оперы» 10. Послание потомкам. «День письма»



ТЮМЕНЬ

Распорядок дня

Программа 1. «День знакомств. Кто я?» 2. «День искателей сокровищ» 3. «Жаденция или я?» 4. «Побег от графа Кинемато» 5. «Легко ли быть взрослым» 6. «Есть ли выход из лабиринта?» 7. «Твое течение жизни» 8. «Собери мозаику» 9. «Как Провожатый проложил путь» 10. «Мы еще встретимся? Путешествие продолжается»

Программа библейских занятий 1. «Он другой» 2. «Откопай свой талант» 3. «Самый лучший банк» 4. «Кто хочет иметь друзей» 5. «Как у тебя с предками?» 6. «Быть "крутым" - это круто?» 7. «Имидж это ничто?» 8. «Бог в твоем доме» 9. «Дорогой ребенок» 10. «"Cool", "Молоток" и другие»



РУБЦОВСК

Распорядок дня

Программа 1. Знакомство с новой страной 2. Путешествие в город «Начало» 3. Путешествие в город «Крушение» 4. Путешествие в город «Радость» 5. Путешествие в город «Именинник» 6. Путешествие в город «Благость» 7. Путешествие в город «Милосердие» 8. Путешествие в город «Воздержание» 9. Путешествие в город «Долготерпение» 10. Путешествие в город «Мир» 11. Путешествие в страну «Кротость» 12. Путешествие в город «Любовь» 13. Путешествие в город «Вера» 14. Путешествие в город «Христианин» .... 15. Отъезд

Библейские уроки

ЧЕЛЯБИНСК

Распорядок дня

Программа 1. Приезд детей 2. «Божья мудрость» 3. «Величие Бога» 4. «Бог верен в Своем обещании и верным дает благодать» 5. «Срубленное дерево. Бог гордым противится» 6. «Воцарение царя Валтасара» 7. «Даниил во рву львином» 8. (Тема дня отсутствует. Последний день)



БИБЛЕЙСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Программа библейских занятий для детей 7-14 лет Урок № 1. Радость Урок № 2. Мир Урок № 3. Долготерпение Урок № 4. Благость Урок № 5. Милосердие Урок № 6. Кротость Урок № 7. Воздержание



БИБЛЕЙСКАЯ ПРОГРАММА

Библейская программа для подросткового лагеря

Темы библейских занятий 1. Внутреннее действие греха 2. Внешнее действие греха 3. Личные отношения с Богом 4. «По делам их узнаете их» 5. «Возлюби ближнего твоего» 6. Совершенные отношения 7. Искушение и испытание 8. Роль Библии в духовной жизни верующего



ПРИЛОЖЕНИЯ