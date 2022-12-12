На самом пороге последнего, парижского, периода жизненного пути в записной книжке 1924-1925 годов у отца Сергия есть такие записи: «Я знал в жизни много человеческого счастья, но блаженнее этих дней и часов я не знаю и, конечно, никогда не узнаю. И у меня такое чувство, что я всегда был священником, что я никогда и не мог быть не священником, что священство моё — вечное» [4, с. 104]; «Интеллигенция во мне изжила себя до конца, почему для меня так ясен интеллигентский и литераторский характер даже Достоевского, литературность тоже изжила себя и перешла к полноте церковного опыта. И однако в свете этого 6-летнего опыта священства я, который всегда последнее время употреблял интеллигент как бранное слово, я, перед лицом старого семинарствующего священства, чувствую себя (вместе с о. Павлом) как священника-интеллигента, особую религиозно-культурную разновидность, особую породу людей в священстве, несущих в себе глубинный пласт европейской культуры и русской образованности, новой, Петровской, России. Это — почти новое в истории Церкви, в частности русской Церкви» [4, с. 105].

В этих булгаковских словах о себе сказано почти всё; во всяком случае — указано главное и дан золотой ключ к его экзистенциальной биографии и неоправославной метафизике. Повернём его в замке, открывая эти заветные двери, и мы... Почему они — заветные? Не потому ли, что особо значительны для нас и вместе с тем сокровенны? Но опять-таки — почему?

Для человека, вскармливание ума которого началось в советские времена, узнать о «поповствующем» Булгакове (если отложить в сторону весьма скудные в этом отношении философские словари всесоюзного Политиздата) можно было прежде всего из Полного собрания сочинений В. И. Ленина, причём — уже из самого первого, красного, издания 1930-х годов.

Вячеслав Океанский - Жанна Океанская - Прохождение вод - неоправославная метафизика отца Сергия Булгакова

Монография. — СПб.: РХГА, 2022.— 388 с.

ISBN 978-5-907505-96-4

Вячеслав Океанский - Жанна Океанская - Прохождение вод – Содержание

Введение. Образ Булгакова в интеллектуальной культуре: от Ленина — до нового миллениума

Глава I. «Сказки страшныя, фантастическия... софийныя»: Ливны и потерянный рай (метафизика родины в наследии отца Сергия Булгакова)

Глава II. Философия мира как Божьего хозяйства и трагедия философии как судьба Икара

Глава III. Философия русских писателей в булгаковском литературно-критическом наследии

Глава IV. Имя и Бытие в наследии отца Сергия Булгакова

Глава V. Критика эгологического разума: предтечи и спутники

Глава VI. Божий Замысел о мире в византийской патристике и софиология как богословие кризиса

Глава VII. Агония православного царства: образ последнего русского Царя в сознании отца Сергия Булгакова

Глава VIII. Искушение католичеством и Айя-София (за «ватиканским Далай-ламой» и «пирами богов»)

Глава IX. «Очи Небесной Царицы»: о Сикстинской Мадонне (между католической и православной мариологией)

Глава X. Экклезиологический космизм: от А. С. Хомякова — к отцу Сергию Булгакову

Глава XI. «Святой Грааль» отца Сергия Булгакова и бездны поэтического маринизма

Глава XII. «Воцарение Христа в мире»: догматическая герменевтика Апокалипсиса отца Сергия Булгакова и Слово об Апокалипсисе Андрея Тарковского

Заключение. Сансара возвращения смыслов и необратимая вечность

Приложение I. Теология культуры отца Сергия Булгакова и глобальные антропокосмические трансформации Нового времени

Приложение II. Софиологическая герменевтика русской словесности в контексте цивилизационных катастроф

Приложение III. Криптогерменевтика Софии: макроисторическая типизация и поэтико-символическая морфология

Библиография основная (использованная в книге)

Библиография дополнительная (контекстуально значимая)

Указатель имен (тварные и причастные к тварности, а также ипостазированные в тварном мире сущности, отсылающие к трансцендентному опыту)

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Дайджест научной монографии