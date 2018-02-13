Оксфордское руководство по византинистике - 2 тома

Тем не менее, редколлегия решила не корректировать представленную в «Руководстве» преимущественно англоязычную специальную литературу и дополнять ее соответствующими отечественными работами, полагая, что этим исказит оксфордский проект, который мы попытались донести до читателя в виде как можно более точного, максимально близкого к тексту перевода. Мировой престиж Оксфордского университетского издательства, как нам кажется, требует именно такого осторожного обращения. Единственное, что мы позволили себе сделать, учитывая большой объем издания, - разделить его на два выпуска. Таким образом, начатое в «Нартексе» том 3 мы завершим в «Нартексе» том 4., поместив туда полные списки авторов, иллюстраций и сокращений.

Предмет исследования византинистики - история и культура государства, ставшего известным как Византийская империя или Восточная Римская империя. Ее центром являлся город Константинополь (ныне Стамбул), основанный, как принято считать, в 324 г. императором Константином Великим в качестве столицы восточной части Римской империи (хотя, на самом деле, первоначальные намерения Константина на этот счет все еще являются предметом обсуждения). Ее границы изменялись на протяжении веков, но она оставалась отдельным и, по большей части, основным политическим образованием в Европе, восточном Средиземноморье и прилегающих районах в течение более чем тысячелетия, до окончательного завоевания Османской Турцией в 1453 г., причем ее влияние продолжает ощущаться и по сей день. Ее императоры и граждане считали себя римлянами (romaioi), тогда как жители Константинополя обычно называли себя константинопольцами, а свой город - градом Царицы Небесной.

Термин «византийский» происходит от латинского Byzantium, названия города, основанного в VIII в. до н. э. на том месте, где позднее Константином был построен Константинополь, и является позднейшей конструкцией, введенной в употребление в Европе XVII в. Слова «Византия» и «византийский» в настоящее время свободно применяются ко всем сторонам жизни Восточной Римской империи и ее культуры. Так как сама Византия сформировалась в результате расширения Римской империи на восток, ее структура власти и управления были подобием и органичным продолжением позднеримской империи первых веков н. э., а языком административного управления первоначально являлся латинский. При этом язык письменной культуры, тем не менее, был греческим. С самого своего начала Константинополь был христианским городом; его епископ со временем стал Вселенским Патриархом Православной Церкви, а обряды и образ мышления христианства распространились на весь византийский образ жизни. Определяющей характеристикой этой империи является то, что она была римской по своему законодательству и управлению, греческой по языку и литературе и христианской в отношении религии.

Для англоязычного мира XXI столетия, как и в целом для Западной Европы, Византия является чем-то наподобие «черной дыры», призрачной и малоизвестной (если вообще известной), в отличие от Западной Римской империи, на основании материальных свидетельств жизнедеятельности которой можно сейчас весьма достоверно построить ее модель. По своей сути эта разница в восприятии отражает лингвистическое и культурное, равно как и политическое разделение между Восточной и Западной Европой, образовавшееся в эпоху поздней античности и средневековья, когда на Востоке преобладало православие с греческим языком и литературой, в то время как Запад был римско-католическим с латинским языком и литературой: в некоторых вопросах между ними, можно сказать, существовал непреодолимый барьер. В современном мире это разделение все еще заметно во многих сферах. Оно отразилось и в содержании пособий для средних и высших учебных заведений, в которых Византии отводилось очень мало места, несмотря на то, что исследователи классических языков и литературы (хоть и нехотя) не могут все же не признать, что без участия византийских переписчиков ни один древнегреческий текст не дожил бы до настоящего времени. Византия вызывала лишь косвенный интерес. Этот damnatio memoriae, этот «приговор к забвению», тем не менее, сейчас исполняется уже не так строго, как раньше. Явным тому свидетельством является усиленный интерес к выставкам византийского искусства, наиболее выдающиеся из которых прошли в Музее Искусств Метрополитен («Эпоха духовности» в 1977 г., «Слава Византии» в 1997 г. и «Византия: вера и власть, 1261-1557 гг.» в 2004 г.) и сопровождались масштабными продажами выставочных каталогов. В число причин, объясняющих повышенную познавательную активность в отношении Византии и ее культуры, следует включить развитие туризма и невысокую стоимость путешествий в Грецию и Турцию, где доступ к большинству памятников уже не является таким рискованным приключением, каким был еще не так давно.

Тем не менее, академические центры с самой разнообразной структурой, занимавшиеся исследованиями Византии, существовали в большинстве стран Европы и Северной Америки в течение многих лет: в некоторых случаях - неофициально, как результат личного исследовательского интереса, в других случаях, с конца XIX в. - официально. Эти центры и превратили занятие, которое могло остаться на уровне обычного увлечения антиквариатом любителями древностей, к примеру, эмалей или икон, в целостную научную дисциплину. Первоначальным, хотя и не всегда действенным, стимулом к изучению Византии было то, что в большинстве своем коллекции греческих рукописей, - будь то классические или средневековые тексты, - датируются византийским периодом и являются списками, сделанными на территориях, находившихся под властью Византии. Такие коллекции, собранные в результате стечения разнообразных исторических обстоятельств, находятся, к примеру, в Афинах, Лондоне, Мадриде, Париже, Ватикане, Вене. Это означает, что первоначально Византия в равной степени находилась в центре интереса и филологии, и истории. С другой стороны, к понятию «Византия» имеет непосредственное отношение богословская традиция и церковные структуры, хотя это всего лишь часть определения византийской культуры.