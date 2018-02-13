Оксфордское руководство по византинистике - 2 тома
Продолжая начатую первым томом «Нартекса» традицию публикации научных монографий по византинистике, редколлегия решила издать давно готовившийся перевод с английского языка большой коллективной работы - «Оксфордского руководства по византинистике», подготовленной, без преувеличения сказать, плеядой лучших специалистов мирового уровня во главе с ответственными редакторами Э. Джеффрис, Дж. Хэлдоном и Р. Кормаком[1].
На фоне имеющихся десятков и сотен обобщающих работ по истории Византии[2], включая узкоспециализированные руководства, подготовленные тем же Оксфордским университетским издательством (см., например: The Oxford Handbook of Early Christian Studies, 2008; The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World, 2011; The Oxford Handbook of Late Antiquity, 2012; The Oxford Handbook of the State in the Ancient Near East and Mediterranean, 2013 и др.), эта выделяется не только все-охватностью предмета, но и уникальной структурой, позволяющей познакомить читателя со всеми сторонами ромейской цивилизации и историей ее изучения.
Каждая из частей «Руководства», разделенная в свою очередь на множество подразделов, в предельно краткой форме и вместе с тем глубоко знакомит с основными проблемами византинистики, отражая ее современные достижения. Такого рода издание может быть одинаково полезно как профессиональному исследователю, так и начинающему византинисту, причем последнему в особенно большой степени, поскольку в состоянии заменить полноценный учебный курс и стать прекрасным пособием-справочником.
Единственный его недостаток - отражение преимущественно опыта западной византинистики, слабый учет вклада исследователей восточной Европы, что, впрочем, вообще характерно для основной массы западных специалистов по истории Византии, причина чего видится прежде всего в существующем языковом барьере, - особенно в не желании большинства из них знакомиться с русскоязычными и украиноязычными изданиями.
Тем не менее, редколлегия решила не корректировать представленную в «Руководстве» преимущественно англоязычную специальную литературу и дополнять ее соответствующими отечественными работами, полагая, что этим исказит оксфордский проект, который мы попытались донести до читателя в виде как можно более точного, максимально близкого к тексту перевода. Мировой престиж Оксфордского университетского издательства, как нам кажется, требует именно такого осторожного обращения. Единственное, что мы позволили себе сделать, учитывая большой объем издания, - разделить его на два выпуска. Таким образом, начатое в «Нартексе» том 3 мы завершим в «Нартексе» том 4., поместив туда полные списки авторов, иллюстраций и сокращений.
[1] The Oxford Handbook of Byzantine Studies / Ed. by E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack. - Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. - XXIX, 1021 p.
[2] См.: Войтович Л., Домановський А., Козак Н., Лильо I., Мельник М., Сорочан С, Файда О.IcTopis Bi3aHTii'. Вступ до Bi3aHTiHicTHKH / За ред. проф. С. Б. Сорочана та проф. Л. В. Войтовича. - Львів: Anpiopi, 2011. - С. 833-837.
Оксфордское руководство по византинистике - Выпуск 1 - Нартекс - Byzantina Ukrainensia - Том 3
Ред. Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, Р. Кормак; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, А. Г. Чекаль.
Харьков: Майдан, 2014. - 516 с.
Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Том 3
ISBN 978-966-372-515-4
Оксфордское руководство по византинистике - Выпуск 1 - Нартекс - Byzantina Ukrainensia - Том 3 - Содержание
С. Б. Сорочан. От редактора издания
Часть I ДИСЦИПЛИНА
1.1.Византинистика как научная дисциплина - Элизабет Джеффрис, Джон Хэлдон, Робин Кормак
1.2.Исследовательский инструментарий (instrumenta): в помощь изучающим дисциплину
1.2.1.Первоисточники - Джон Хэлдон
1.2.2.Хронология и датировка - Энтони Брайер
1.2.3.Позднеримские и византийские разновесы (гири) и весовое оборудование - Кристофер Энтвистл
1.2.4.Археология - Джеймс Кроу
1.2.5.Критические подходы в истории искусств - Лесли Брубакер
1.2.6.Иконография - Кэтлин Корриган
1.2.7.Литературная критика - Панайотис А. Агапитос
1.2.8.Текстология - Майкл Джеффрис
1.2.9.Лексикография и электронные текстовые ресурсы - Эрих Трапп
1.2.10.Греческая палеография - Найджел Уилсон
1.2.11.Папирология - Тодд Хики
1.2.12.Документы
A.Документы: имперские хрисовулы - Андреас Э. Мюллер
Б. Документы: Афон - Розмари Моррис
B.Документы: Венецианский Крит - Салли Макки
1.2.13.Эпиграфика - Кирилл Мэнго
1.2.14.Сигиллография - Джон Несбишт
1.2.15.Нумизматика - Эвридика Георгантели
1.2.16.Просопография - Дайон Смит
1.2.17.Дендрохронология - Питер Ян Кьюнихолм
1.2.18.Штампы на кирпиче - Джонатан Бардилл
1.2.19.Топография Константинополя - Сесили Хеннесси
Часть II ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА: ЛАНДШАФТ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
2.3. Политическая география византийского мира
2.3.1. Географический обзор - Марк Уиттоу
2.3.2. Политико-исторический обзор
A.Политико-исторический обзор, ок. 250-518 гг. - Джеффри Гритрекс
B.Политико-исторический обзор, 518-800 гг. - Джон Хэлдон
C.Политико-исторический обзор, 800-1204 гг. - Кэтрин Холмс
D.Политико-исторический обзор, 1204—1453 гг. - Ангелики Лайу
2.4.Коммуникации: Мосты и дороги - Клаус Белке
2.5.Население, демография, заболевания - Дионисий Статакопулос
2.6.Населенные пункты
2.6.1. Большие и малые города - Хелен Саради
2.6.2. Деревня - Алан Харвей
2.7.Здания: внешняя и внутренняя отделка
2.7.1. Строительные материалы и техники Джонатан Бардилл
2.7.2. Церкви и монастыри - Роберт Оустерхаут
2.7.3. Гражданские и военные здания - Харлампос Бакирцис
2.7.4. Стенная роспись и мозаика - Робин Кормак
2.8. Производство и технологии
2.8.1. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные технологии - Майкл Деккер
2.8.3.Производство шелка - Дэвид Якоби
2.8.4.Керамика - Памела Армстронг
2.8.5. Обработка металлов - Марлиа Манделл Мэнго
2.8.6. Слоновая кость, стеатит, эмаль и стекло Энтони Катлер
2.8.7. Изготовление книг - Джон Лауден
2.8.8. Технологии вооружения и военные действия - Джон Хэлдон
2.8.9. Кораблестроение и мореплавание - Джон Прайор
2.8.10. Бытовые технологии - Майкл Деккер
Иллюстрации, планы, карты, таблицы
Оксфордское руководство по византинистике - Выпуск 1 - Нартекс - Byzantina Ukrainensia - Том 3 - Византистика как научная дисциплина
Предмет исследования византинистики - история и культура государства, ставшего известным как Византийская империя или Восточная Римская империя. Ее центром являлся город Константинополь (ныне Стамбул), основанный, как принято считать, в 324 г. императором Константином Великим в качестве столицы восточной части Римской империи (хотя, на самом деле, первоначальные намерения Константина на этот счет все еще являются предметом обсуждения). Ее границы изменялись на протяжении веков, но она оставалась отдельным и, по большей части, основным политическим образованием в Европе, восточном Средиземноморье и прилегающих районах в течение более чем тысячелетия, до окончательного завоевания Османской Турцией в 1453 г., причем ее влияние продолжает ощущаться и по сей день. Ее императоры и граждане считали себя римлянами (romaioi), тогда как жители Константинополя обычно называли себя константинопольцами, а свой город - градом Царицы Небесной.
Термин «византийский» происходит от латинского Byzantium, названия города, основанного в VIII в. до н. э. на том месте, где позднее Константином был построен Константинополь, и является позднейшей конструкцией, введенной в употребление в Европе XVII в. Слова «Византия» и «византийский» в настоящее время свободно применяются ко всем сторонам жизни Восточной Римской империи и ее культуры. Так как сама Византия сформировалась в результате расширения Римской империи на восток, ее структура власти и управления были подобием и органичным продолжением позднеримской империи первых веков н. э., а языком административного управления первоначально являлся латинский. При этом язык письменной культуры, тем не менее, был греческим. С самого своего начала Константинополь был христианским городом; его епископ со временем стал Вселенским Патриархом Православной Церкви, а обряды и образ мышления христианства распространились на весь византийский образ жизни. Определяющей характеристикой этой империи является то, что она была римской по своему законодательству и управлению, греческой по языку и литературе и христианской в отношении религии.
Для англоязычного мира XXI столетия, как и в целом для Западной Европы, Византия является чем-то наподобие «черной дыры», призрачной и малоизвестной (если вообще известной), в отличие от Западной Римской империи, на основании материальных свидетельств жизнедеятельности которой можно сейчас весьма достоверно построить ее модель. По своей сути эта разница в восприятии отражает лингвистическое и культурное, равно как и политическое разделение между Восточной и Западной Европой, образовавшееся в эпоху поздней античности и средневековья, когда на Востоке преобладало православие с греческим языком и литературой, в то время как Запад был римско-католическим с латинским языком и литературой: в некоторых вопросах между ними, можно сказать, существовал непреодолимый барьер. В современном мире это разделение все еще заметно во многих сферах. Оно отразилось и в содержании пособий для средних и высших учебных заведений, в которых Византии отводилось очень мало места, несмотря на то, что исследователи классических языков и литературы (хоть и нехотя) не могут все же не признать, что без участия византийских переписчиков ни один древнегреческий текст не дожил бы до настоящего времени. Византия вызывала лишь косвенный интерес. Этот damnatio memoriae, этот «приговор к забвению», тем не менее, сейчас исполняется уже не так строго, как раньше. Явным тому свидетельством является усиленный интерес к выставкам византийского искусства, наиболее выдающиеся из которых прошли в Музее Искусств Метрополитен («Эпоха духовности» в 1977 г., «Слава Византии» в 1997 г. и «Византия: вера и власть, 1261-1557 гг.» в 2004 г.) и сопровождались масштабными продажами выставочных каталогов. В число причин, объясняющих повышенную познавательную активность в отношении Византии и ее культуры, следует включить развитие туризма и невысокую стоимость путешествий в Грецию и Турцию, где доступ к большинству памятников уже не является таким рискованным приключением, каким был еще не так давно.
Тем не менее, академические центры с самой разнообразной структурой, занимавшиеся исследованиями Византии, существовали в большинстве стран Европы и Северной Америки в течение многих лет: в некоторых случаях - неофициально, как результат личного исследовательского интереса, в других случаях, с конца XIX в. - официально. Эти центры и превратили занятие, которое могло остаться на уровне обычного увлечения антиквариатом любителями древностей, к примеру, эмалей или икон, в целостную научную дисциплину. Первоначальным, хотя и не всегда действенным, стимулом к изучению Византии было то, что в большинстве своем коллекции греческих рукописей, - будь то классические или средневековые тексты, - датируются византийским периодом и являются списками, сделанными на территориях, находившихся под властью Византии. Такие коллекции, собранные в результате стечения разнообразных исторических обстоятельств, находятся, к примеру, в Афинах, Лондоне, Мадриде, Париже, Ватикане, Вене. Это означает, что первоначально Византия в равной степени находилась в центре интереса и филологии, и истории. С другой стороны, к понятию «Византия» имеет непосредственное отношение богословская традиция и церковные структуры, хотя это всего лишь часть определения византийской культуры.
Оксфордское руководство по византинистике - Выпуск 2 - Нартекс - Byzantina Ukrainensia - Том 4
Ред. Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, Р. Кормак; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред.: С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, А. Г. Чекаль, А. А. Роменский; пер. и адапт. указателя А. Н. Домановский.
Харьков: Майдан, 2015. - 604 с.
Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Том 4
ISBN 978-966-372-638-0.
Оксфордское руководство по византинистике - Выпуск 2 - Нартекс - Byzantina Ukrainensia - Том 4 - Содержание
Список соавторов
Иллюстрации, планы, карты, таблицы
Список сокращений
Часть III ИНСТИТУТЫ И ОТНОШЕНИЯ
3.9. Социальная структура
- 3.9.1.Император и императорский двор - Джеффри Физерстоун
- 3.9.2.Бюрократия и аристократия - Жан-Клод Шейне
- 3.9.3. Священство, монахи, миряне - Мери Каннингем
3.10. Государство
- 3. 10.1. Управленческие структуры и администрация - Джон Хэлдон
- 3. 10.2. Армия - Джон Хэлдон
- 3. 10.3. Доходы и расходы - Вольфрам Брандес, Джон Хэлдон
3.11. Церковь
- 3. 11.1. Структура и администрация - Майкл Энголд, Майкл Уитби
- 3. 11.2. Епископские соборы на Востоке - Кларенс Галлахер
- 3. 11.3. Две Церкви - Кларенс Галлахер
- 3. 11.4. Литургия - Роберт Тафт
- 3. 11.5. Монашество и монастыри - Джон Макгакин
- 3. 11.6. Благотворительные учреждения - Тимоти Миллер
3. 12. Экономика - Алан Харви
3. 13. Общество
- 3. 13.1. Роль женщин - Лиз Джеймс
- 3. 13.2. Семьи и родственные отношения - Рут Макридес
- 3. 13.3. Патронаж и свиты - Гюнтер Принцинг
- 3. 13.4. Пища, вино, застолье - Энтони Брайер
- 3. 13.5. Развлечения, театр, ипподром - Шарлота Руэше
- 3. 13.6. Здоровье, гигиена, лечение болезней - Перегрин Хорден
3. 14. Правосудие. Юридическая литература - Бернард Стольте
3. 15. Духовный мир
- 3. 15.1. Византийское богословие (теология) - Эндрю Лаут
- 3. 15.2. Философия - Катерина Иеродиакону, Доминик О 'Мира
3. 16. Мир символов
- 3. 16.1. Изобразительное искусство и текст - Генри Магуайер
- 3. 16.2. Изобразительное искусство и литургия - Пеней П. Шевченко
- 3. 16.3. Изобразительное искусство и паломничество - Джас Элснер
- 3. 16.4. Изобразительное искусство и иконоборство - Робин Кормак
- 3. 16.5. Иконы - Мария Вассилаки
- 3. 16.6. Изобразительное искусство и периферия - Энтони Истмонд
3. 17. Язык, образование, грамотность
- 3. 17.1. Язык - Джеффри Хоррокс
- 3. 17.2. Образование - Афанасий Маркопулос
- 3. 17.3. Грамотность - Майкл Джеффрис
- 3. 17.4. Арифметика и другие науки - Анна Тихон
- 3. 17.5. Библиотеки - Найджел Вилсон
3. 18. Литература
- 3. 18.1. Риторика - Элизабет Джеффрис
- 3. 18.2. Историография - Майкл Энголд, Майкл Уитби
- 3. 18.3. Богословская литература - Эндрю Лаут
- 3. 18.4. Агиография - Элис-Мэри Тальбот
- 3. 18.5. Проповеди - Мэри Каннингем
- 3. 18.6. Эпистолография - Маргарет Маллетт
- 3. 18.7. Поэзия и романы - Вольфрам Хёрандер
- 3. 18.8. Военные трактаты - Эрик Макгир
3. 19. Музыка - Александер Лингас
Часть IV МИР ВОКРУГ ВИЗАНТИИ
- IV.20. Византия и ее соседи - Джеймс Говард Джонстон
- IV.21. Роль Византии в мировой истории - Кирилл Мэнго
Приложение 1. Правители
Приложение 2. Патриархи и Папы
Предметный указатель
Трудности перевода: работа над ошибками - А. Н. Домановский
Перечень замеченных опечаток в вып. 1
2016-10-16
спасибо
В статье Э.-М. Тэлбот "Агиография" (том IV, стр. 897), которая ранее была опубликована на портале Богослов.ру (ссылка) имеет место быть то же самое тенденциозное лукавство переводчика - см. комментарий к статье на Богослов.ру ниже самой статьи. Ну никак, видимо, не хотят признавать православные, что в своё время практиковали инкубацию.
Перевод: полны очаровательных бытовых описаний и содержат полезную информацию о давних языческих традициях, таких, к примеру, как инкубация, о болезнях и их лечении
Оригинал: with charming description of everyday life, and provide useful information on the continuity of pagan customs such as incubation, and on disease and medical practice (см. ссылку)
т.е. перевод Оксфордского руководства коррумпирован?
В этом конкретном месте - несомненно. Это предпринятое при переводе искажение рвёт весь смысл абзаца и существенно.
Пара слов о самой инкубации: профессор Кирилл Манго пишет: «Инкубация (вхождение в сон) широко практиковалась у язычников в храмах Асклепия, Исиды, Диоскуров и других божеств. Больной должен был возлечь на прилегающей к храму территории, совершить необходимые подношения и ожидать видений, указующих путь к исцелению. В точности та же самая процедура существовала и при христианах, только исцеления теперь совершались св. Михаилом, св. Феклой, св. Киром и Иоанном, св. Косьмой и Дамианом. Христианская инкубация, во всем схожая с языческой, процветала между V и VII веками и просуществовала вплоть до окончания Византийского периода» (взято отсюда).
Благодарю! Низкий поклон всем постаравшимся!
Эта серия разношерстная - первые 2 тома - это не Оксфордское руководство.
А первые 2 тома где?
вот тут http://esxatos.com/narteks-byzantina-ukrainensis-toma-1-2