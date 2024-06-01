Олдерман - Маршалл - Между нами

Эта работа отличается от всех остальных тем, что ее авторами являются не просто теоретики, заинтересовавшиеся данной темой, а самые настоящие практики, каждую минуту своей жизни сталкивающиеся с данным явлением. «Между нами» - название, отражающее всю многогранность явления: между нами - субличностями, между нами - людьми, живущими с диссоциативным расстройством идентичности (ДРИ), между нами - как ДРИ и общество.

Кэрен по долгу службы введет пациентов с ДРИ, помогая им социализироваться, адаптироваться к этой жизни, почувствовать себя достойными уважения членами общества, несмотря на то что произошло в их жизни много лет назад и длится до сих пор. Кроме этого, Кэрен является удивительным человеком, имеющим диагноз ДРИ. Она живет с ним, работает, строит успешные взаимоотношения, а еще помогает пройти этот же путь своим пациентам. Ее существование стало лучиком надежды для тех, чья личность когда-то разлетелась на осколки, оставив после себя лишь груду фрагментов.

Трейси, связав свою жизнь с Кэрен, получила уникальную возможность понять, каково это - жить с человеком с ДРИ; Трейси рядом в ее борьбе в самые трудные и в самые счастливые минуты их совместной жизни. Выводам и советам Трейси и Кэрен можно доверять, ведь вряд ли найдется кто-то, знающий лучше, чем эти двое, феномен ДРИ изнутри, как это - быть таким человеком, как Кэрен, и как любить такого человека.

Трейси Олдерман - Керэн Маршалл - Между нами - Руководство по самопомощи для людей, живущих с диссоциативным расстройством идентичности

М.: Издательская группа «Альма Матер», 2022. - 272 с.

ISBN: 978-5-6047268-1-5

Трейси Олдерман - Керэн Маршалл - Между нами - Содержание

Введение

Часть I. Понятие диссоциативного расстройства идентичности

Глава 1. Что такое ДРИ?

Глава 2. Причины, лежащие в основе ДРИ

Глава 3. Факторы, влияющие на людей, живущих с ДРИ

Часть II. Жизнь с диссоциативным расстройством идентичности

Глава 4. ДРИ объясняет жизнь, которую вы никогда не сможете понять

Глава 5. Как жить с ДРИ

Глава 6. ДРИ вносит многообразие и дает силы, чтобы жить

Глава 7. Признание в том, что у тебя ДРИ

Глава 8. Терапия и ДРИ

Часть III. Для всех остальных

Глава 9. Для терапевтов

Глава 10. Для супругов

Глава 11. Для членов родительской семьи

Эпилог. Кэрен и Трейси

Рекомендуемая литература

Библиография