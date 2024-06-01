Олдерман - Маршалл - Между нами
Эта работа отличается от всех остальных тем, что ее авторами являются не просто теоретики, заинтересовавшиеся данной темой, а самые настоящие практики, каждую минуту своей жизни сталкивающиеся с данным явлением. «Между нами» - название, отражающее всю многогранность явления: между нами - субличностями, между нами - людьми, живущими с диссоциативным расстройством идентичности (ДРИ), между нами - как ДРИ и общество.
Кэрен по долгу службы введет пациентов с ДРИ, помогая им социализироваться, адаптироваться к этой жизни, почувствовать себя достойными уважения членами общества, несмотря на то что произошло в их жизни много лет назад и длится до сих пор. Кроме этого, Кэрен является удивительным человеком, имеющим диагноз ДРИ. Она живет с ним, работает, строит успешные взаимоотношения, а еще помогает пройти этот же путь своим пациентам. Ее существование стало лучиком надежды для тех, чья личность когда-то разлетелась на осколки, оставив после себя лишь груду фрагментов.
Трейси, связав свою жизнь с Кэрен, получила уникальную возможность понять, каково это - жить с человеком с ДРИ; Трейси рядом в ее борьбе в самые трудные и в самые счастливые минуты их совместной жизни. Выводам и советам Трейси и Кэрен можно доверять, ведь вряд ли найдется кто-то, знающий лучше, чем эти двое, феномен ДРИ изнутри, как это - быть таким человеком, как Кэрен, и как любить такого человека.
Трейси Олдерман - Керэн Маршалл - Между нами - Руководство по самопомощи для людей, живущих с диссоциативным расстройством идентичности
М.: Издательская группа «Альма Матер», 2022. - 272 с.
ISBN: 978-5-6047268-1-5
Трейси Олдерман - Керэн Маршалл - Между нами - Содержание
Введение
Часть I. Понятие диссоциативного расстройства идентичности
- Глава 1. Что такое ДРИ?
- Глава 2. Причины, лежащие в основе ДРИ
- Глава 3. Факторы, влияющие на людей, живущих с ДРИ
Часть II. Жизнь с диссоциативным расстройством идентичности
- Глава 4. ДРИ объясняет жизнь, которую вы никогда не сможете понять
- Глава 5. Как жить с ДРИ
- Глава 6. ДРИ вносит многообразие и дает силы, чтобы жить
- Глава 7. Признание в том, что у тебя ДРИ
- Глава 8. Терапия и ДРИ
Часть III. Для всех остальных
- Глава 9. Для терапевтов
- Глава 10. Для супругов
- Глава 11. Для членов родительской семьи
Эпилог. Кэрен и Трейси
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Библиография
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