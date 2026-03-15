Артемьев - Сокрытые источники долины плача

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

В этом сборнике проповедей «Сокрытые источники долины плача» мы встретимся с долиной плача, как неким образом креста. Мы также вновь встретимся с нашим коварным врагом - нашей ветхой природой, нашей плотью, которая всегда противится Духу Божьему. И мы встретимся с сокрытыми источниками для нашего подкрепления, которые нам приготовил наш любящий Отец, как написано: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает её благословением» (Пс. 83:7). Что это за источники? Как их открыть?

Мы продолжим вникать в себя и в учение, будем заниматься сим постоянно: «... ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя» (1Тим. 4:16).

Олег Артемьев – Сокрытые источники долины плача

Серия проповедей. Продолжение книги «Возьми крест свой», «Через пустыню в Землю Обетованную»

Citrus Heights, CA: Biblos Books & More, 2019. – 176 с.

ISBN: 978-0-9890162-8-5

Олег Артемьев – Сокрытые источники долины плача - Содержание

  • Предисловие

  • «Сокрытые источники долины плача»

  • «Источник оживотворения»

  • «Источник настоящего послушания»

  • «Источник настоящего послушания» 2 часть

  • «Источник праведности Христовой»

  • «Источник праведности Христовой» 2 часть

  • «Источник воды живой»

  • «Источник воды живой» 2 часть

  • «Источник истинной надежды»

  • «Источник радости в Господе»

  • «Источник пения в долине плача»

  • «Источник жизни вечной»

  • Послесловие

Views 57
Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

