Так давайте посмотрим на книгу протоиерея Олега Стеняева как на учебник жизни во Христе, прошедший рецензию не богослова-теоретика, а мученика-свидетеля, постараемся избежать лукавых философствований века сего, подчас отвергавших и Божественную благодать спасительную и саму необходимость спасения человека, возложим все наше упование на искупительную Жертву Христову и помня, чrо «мы спасены в надежде)) (Рим. 8, 24) направим нашу надежду в бухту учения Церковного, и как писал отец Даниил: «Именно в этом учении и в этой не сотворенной силе скрыта тайная надежда православных, надежда на спасение независимо от наших дел, по вере и милости Бога Всемогущего. Надежда не на внешнее оправдание, а на внутреннее перерождение и получение любви от тайной благодати Небесного Отца)).

Олег Стеняев - Беседы на Нагорную проповедь

М.: ООО «Три сестры», 2010. - 320 с.

ISBN 978-5-905142-01

Олег Стеняев - Беседы на Нагорную проповедь - Содержание

Беседа 1. Мф. 5, 1-12 Увидев народ взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его

Беседа 2. Мф. 5, с 13-го стиха Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?

Беседа 3. Мф. 5, 2 1-28 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет. подлежит суду

Беседа 4 Мф. 5 , 38-43 Вы слышали, что сказано: око за око 11 зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому .

Беседа 5. МФ. 6, 1-4 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас

Беседа 6. Мф. 6, 5-8 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и. затворив дверь твою, помолись Отцу твоему

Беседа 7. Мф. 6, 9 Молитесь же так: Отче наш

Беседа 8 а. Мф. 6.9 -10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.

Беседа 9. Мф. 6, 10 да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе

Беседа 10. Мф. 6, 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день

Беседа 11. Мф. 6. 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство

Беседа 12. Мф. 6, 14-18 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный

Беседа 1З. Мф. 6. 19-23 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют

Беседа 14. Мф. 6, 24-34 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить

Беседа 15. Мф. 7, 1-5 Не судите. да не суди мы будете, ибо каким судом судите, таким будете суди мы

Беседа 16. МФ. 6, 6-11 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями

Беседа 17. Мф. 7, 12-29 Итак во всем, как хотите. чтобы с вами поступали люди. так поступайте и вы с ними

Олег Стеняев - Беседы на Нагорную проповедь - Предисловие

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Книгам Нового Завета, и темой сегодняшней беседы станет начало 5-й главы Евангелия от Матфея. Здесь нашему взору предстает Нагорная проповедь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Евангелие возводит нас на высоту подлинной Жизни в Боге и с Богом. Центральный стих данной Проповеди: И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Поистине недостижимая Высота! И мы читаем 1-й стих 5-й главы Евангелие от Матфея: Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его» (Мф. 5, 1). Блаж. Иероним Стридонский поясняет: Господь восходит от горнего место, чтобы и других увлечь за Собою. Но толпы народа не имеют силы взойти.